Wie Sie watchOS 10 Beta von der Apple Watch wieder loswerden

Apple hat in diesem Jahr seine Beta-Plattform noch weiter ausgebaut. Den Zugang zu den Entwickler-Versionen können theoretisch alle Bereitwilligen erhalten, die Betas stehen heuer auch Entwicklern mit der kostenlosen Mitgliedschaft im Developer-Programm zur Verfügung. Auch die watchOS 10 Beta wird recht freigiebig verteilt.

Doch wenn watchOS 10 nicht rund läuft oder nicht gefällt, wie kommt man zurück auf watchOS 9? Hierfür gibt es zwei Wege:

Und so geht es:

Wechseln Sie auf dem gekoppelten iPhone in die Watch-App und dort zum Reiter „Allgemein“;

Klicken Sie dort in den Bereich „Software-Updates“ und dann in die Zeile „Beta-Updates“;

Wählen Sie aus den drei verfügbaren Optionen die Option „Aus“.

watchOS 10 Beta zurücksetzen Halyna Kubiv

Im Grunde genommen war es das schon. Sie müssen nur noch das nächste watchOS-Update abwarten. Wenn Sie etwas Glück haben, kommt watchOS 9.6 in den nächsten Tagen. Wenn nicht, warten Sie im schlimmsten Fall bis Mitte September, bis Apple die finale Version von watchOS 10 veröffentlicht.

Apple Watch mithilfe des Apple-Support zurücksetzen

Muss die Apple Watch für Sie zuverlässig funktionieren und Sie können nicht so lange warten, bleibt nur der Weg über den Apple-Support. Am besten, Sie machen einen Online- oder Telefontermin mit einem Apple-Mitarbeiter aus und schildern Ihre Situation. Ihnen wird geraten, einen Reparaturfall zu eröffnen und die Uhr in das nächste Service-Zentrum einzusenden. Apple kümmert sich um die Verpackung, Versand und die restliche Abwicklung, Sie müssen lediglich die Uhr nach Anleitung fachgerecht einpacken. Wir empfehlen zudem, vor dem Versand einige Fotos der Vor- und Rückseite der Watch zu machen, um Diskussionen zu vermeiden, wenn es zu Transportschäden kommen sollte.

Das ganze Prozedere dauert erfahrungsgemäß rund eine Woche, das ist im Zweifelsfall aber deutlich kürzer, als bis zu der nächsten offiziellen Version von watchOS zu warten.

