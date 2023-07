Mac Pro mit Apple Silicon braucht nur halb so viel Strom wie Intel-Mac-Pro

In einem kürzlich aktualisierten Support-Dokument von Apple finden sich nun die offiziellen Messungen beim Stromverbrauch und der Wärmeleistung der neuen Macs.

Demnach verbraucht der Mac Pro in der Einstiegskonfiguration mit M2 Ultra 24-Kern-CPU und 60-Kern-GPU sowie 64 GB an universellen Speicher und einem Terabyte an Speicherplatz in Ruhezustand 47 Watt und unter der maximalen Belastung 300 Watt. Die High-End-Konfiguration des neuen Mac Pro M2 Ultra mit 24-Kern-CPU und 76-Kern-GPU sowie 192 GB an universellem Speicher und acht Terabyte an Speicherplatz verbraucht im Ruhezustand 49 Watt, ein Unterschied von rund vier Prozent zum Einsteigermodell, und unter Maximalbelastung 330 Watt, etwa zehn Prozent mehr als das Einsteigermodell.

Apple veröffentlicht diese Angaben in einem chronologisch geführten Dokument mit allen Mac-Pro-Modellen seit 2008. So kann man hier in etwas vergleichen, wie effizient die modernen Macs im Vergleich zur Intel-Plattform geworden sind. Denn im Dokument finden sich vergleichbare Angaben (zum Stromverbrauch) zweier Macs Pro aus dem Jahr 2019. Der Einstieg-Mac Pro setzte auf den Octa-Core-Xeon-W-Prozessor von Intel, auf die Radeon Pro 580X MPX als Grafikkarte, hatte 32 GB RAM und 256 GB SSD-Speicher. Der High-End-Mac war mit 2,5 GHz 28-Kern Intel Xeon W Prozessor, zwei Radeon Pro Vega II Duo MPX Modulen mit Infinity Fabric Link, 1,5 TB RAM (zwölf 128 GB 2933MHz DDR4 ECC DIMMs), Afterburner und 4 TB SSD.

Im Ruhezustand kamen die beiden Modellen auf jeweils 101 und 302 Watt Stromverbrauch, unter Maximalbelastung lag dieser bei 430 Watt und 902 Watt respektive.

Während sich der Stromverbrauch bei dem Einsteiger-Mac Pro 2019 noch in Grenzen hält und bei rund 43 Prozent mehr als bei seinem neueren Pendant mit Apple Silicon liegt, liegen die beiden High-End-Modelle des Mac Pro bei rund 173 Prozent Unterschied im Stromverbrauch (unter Maximalbelastung).

Auch im Ruhemodus haben die beiden M2-Ultra-Macs ihre Pedanten aus dem Jahr 2019 weit hinter sich gelassen. Mit 101 und 302 Watt verbrauchen die älteren Intel-Modelle entweder das Doppelte (Einsteiger-Mac) oder gar das Sechsfache an dem Strom von Apple-Silicon-Macs!

