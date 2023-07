Walkie-Talkie auf der Apple Watch – so einstellen

Walkie-Talkie hat Apple mit watchOS 5 vorgestellt, mittlerweile ist die App seit mehr als vier Jahren auf kompatiblen Apple Watches verfügbar. Diese bietet eine Telefonfunktion, allerdings mit einer wichtigen Abkürzung: Stimmen alle Bedingungen für ein Walkie-Talkie-Gespräch, muss der angerufene Gesprächspartner nichts tun, um die Sprachnachricht zu hören – sie wird automatisch wiedergegeben.

Dieses ist beispielsweise dann hilfreich, wenn man auf einer großen Fläche Tätigkeiten unterschiedlichen Personen koordinieren muss. Apple hat bei der Vorstellung an eine Schnitzeljagd gedacht, doch dies kann auch am Bau, in der Gastronomie oder beim Event-Management hilfreich sein.

Walkie-Talkie an der Apple Watch aktivieren und nutzen

Wenn alle Bedingungen stimmen, funktioniert die Einrichtung und die Gespräche über die Walkie-Talkie-App denkbar einfach:

Starten Sie die App auf Ihrer Apple Watch, diese hat ein markantes gelbes Icon. Aktivieren Sie den Regler „Walkie-Talkie“ in der App Über das Plus-Zeichen haben Sie den Zugriff auf die Liste Ihrer Kontakte in der Kontakte-App und können so Ihre Gesprächspartner einladen. Hat ein Kontakt Ihre Einladung angenommen und ebenfalls die App gestartet, leuchtet sein Name in der App gelb und Sie können mit ihm sprechen. Drücken Sie dafür die gelbe Walkie-Talkie-Taste und sprechen Sie in Ihre Uhr. Solange Sie diese gedrückt halten, wird Ihre Stimme an den Kontakt als Audiosignal weitergegeben. Wird die aktive Konversation von einem der Partner beendet, wird das Waklie-Talkie-Symbol grau und in der App steht „Konversation“ beendet.

Walkie-Talkie auf der Apple Watch aktiviert. Halyna Kubiv Mit einem Tipp auf den gelben Knopf kann man sprechen. Halyna Kubiv Das graue Symbol bedeutet in Walkie-Talkie „Over“. Halyna Kubiv

Reichweite von Walkie-Talkie

Da die Verbindung in der App entweder über die aktive WLAN-Leitung oder über die Datenverbindung mit Mobilfunk stattfindet, kann man theoretisch mit Kontakten auf der anderen Seite des Globus sprechen. Allerdings hat Apple die Funktion nicht in allen Regionen der Welt aktiviert – eine Übersicht finden Sie hier.

Was tun, wenn die Einladung für Walkie-Talkie nicht funktioniert?

Die Nutzung der App ist denkbar einfach, doch für diesen Tipp hatten wir auch Probleme bei der Einrichtung: Unsere Einladung kam beim Kollegen partout nicht an. Apple nennt in seinem Support-Dokument für die App als eine notwendige Voraussetzung aktiviertes iMessage und Facetime.

Während iMessage bei den meisten richtig konfiguriert ist, hat sich bei uns herausgestellt, dass Facetime nur über die Telefonnummer, nicht über die eigene Apple-ID aktiviert war. Zudem ist es ratsam, in der eigenen Kontakte-App die Angaben zu Ihrem zukünftigen Gesprächspartner zu überprüfen und dort die entsprechende Apple-ID sowie die damit verknüpfte Telefonnummer einzutragen. Haben Sie nun alle Kontaktdaten und Einstellungen in iMessage und Facetime überprüft, starten Sie zur Sicherheit Ihr iPhone und Ihre Apple Watch neu, damit die nächste Einladung mit Sicherheit funktioniert.

