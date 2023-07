Eine der mächtigsten Funktionen des iPhone ist die Neural Engine, mit der Apple KI-gestützte Funktionen ermöglicht. Die Fotos-App kann so beispielsweise Personen in Fotos erkennen, sodass Sie in Ihrer Fotomediathek explizit nach Fotos Ihrer Kontakte suchen können.

Allerdings kann die Fotos-App nicht automatisch Ihre Kontakte Personen in Fotos zuweisen, zumindest, wenn Ihr Adressbuch mit Kontakten ohne Foto bevölkert ist. Hier bedarf es etwas Nachhilfe. Besonders, wenn Sie gerade von Android aufs iPhone umgestiegen sind, ist so etwas wie eine Ersteinrichtung nötig – oder wenn Sie neue Menschen kennengelernt haben und sie in Zukunft in Ihren Fotos wiederfinden können möchten.

So weisen Sie Kontakte Personen in Fotos zu

Während das iPhone generell gut darin ist, auf Funktionen hinzuweisen, ist das bei der Personensuche nicht ganz offensichtlich. Insofern kann es etwas dauern, bis Sie die entsprechende Einstellung gefunden haben.

1. Fotos öffnen Öffnen Sie auf Ihrem iPhone die Fotos-App und wählen Sie ein Foto mit einer oder mehreren Personen aus, die Sie markieren möchten. Als Beispiel nehmen wir hier eine Person des öffentlichen Lebens, die Frontfrau der englischen Band „Svalbard“, Serena Cherry. 2. Öffnen Sie die Informationen Foundry Tippen Sie am unteren Bildschirmrand aufs eingekreiste „i“, um die Informationen des Fotos zu öffnen. Neben Angaben zu Datum und Uhrzeit, wann Sie das Foto aufgenommen haben und den Kameraeinstellungen, finden Sie hier in der unteren linken Ecke ein kleines rundes Symbol mit einem noch kleineren Fragezeichen, wenn iOS ein Gesicht erkannt hat. Tippen Sie darauf und wählen Sie „Diese Person benennen“ aus. 3. Weisen Sie der Person einen Namen zu Foundry Tippen Sie in der nächsten Ansicht in die Textzeile und geben Sie ein paar Buchstaben des zum Foto gehörigen Kontakts ein. Zu Testzwecken muss die Kollegin Kubiv herhalten. Wenn Sie Personen markieren möchten, die Sie nicht in Ihrem Adressbuch gespeichert haben, können Sie auch einen eigenen Namen eingeben. Die Verknüpfung mit Ihren Kontakten ist ein netter Bonus der Gesichtserkennung von iOS. In der nächsten Ansicht informiert Sie Ihr iPhone darüber, dass die erkannte Person künftig so genannt wird, wie sie gerade festgelegt haben. Wie lange es dauert, bis die Neural Engine Ihre Fotos durchforstet und entsprechend markiert hat, hängt von der Größe Ihrer Fotomediathek ab – von wenigen Minuten kann es mehrere Stunden dauern. Einen Hinweis, wie weit fortgeschritten dieser Prozess ist, gibt es leider nicht. Spätestens nach ein oder zwei Tagen sollte jedoch alles ordentlich indiziert sein.

So entfernen Sie einen verknüpften Kontakt

Wenn Sie versehentlich den falschen Kontakt in einem Foto markiert haben oder die KI nach der ersten Zuweisung einen falschen Kontakt in einem Foto „gefunden“ hat, können Sie die Verknüpfung wieder entfernen.