Game-Modus von Sonoma soll auch auf iOS 17 und iPadOS 17 kommen

Am Montag hat Apple neue Beta-Versionen seiner verschiedenen Betriebssysteme veröffentlicht und während es oberflächlich höchstens marginale Unterschiede gibt, hat 9to5mac in den Tiefen von iOS 17 und iPadOS 17 eine interessante Entdeckung gemacht.

Offensichtlich arbeitet Apple daran, den Game-Modus, der zunächst als Teil von macOS Sonoma eingeführt wird, auch aufs iPhone und iPad zu bringen. Darauf deutet 9to5mac zufolge neuer Code in der vierten Developer-Beta hin, der einige Frameworks einführt, die zum Steuern des Game-Modus gedacht sind.

Tatsächliche Funktionen bringen die Änderungen aktuell noch nicht mit sich, es zeigt jedoch abermals, dass Apple das Thema Gaming etwas weniger halbherzig angehen will als zuvor.

Game Modus führt zu flüssigeren Spielen

Was der Game-Modus auf macOS können soll, hat Apple bei der WWDC 2023 erklärt: Allen voran sollen im Game-Modus Hardware-Ressourcen vorrangig für Spiele genutzt werden, um die Performance zu verbessern – beispielsweise höhere Bildraten bei gleicher Grafik oder bessere Grafik bei gleichbleibender Bildrate. Darüber hinaus soll die Bluetooth-Latenz deutlich gesenkt werden, was Reaktionszeiten von Bluetooth-Controllern und Bluetooth-Headsets wie den Airpods verbessern soll.

Eigenartig am Game Mode ist, dass es aktuell keinerlei Einstellungen gibt und seine Funktionsweise relativ intransparent ist. Der Game-Modus wird automatisch eingeschaltet, wenn Sie ein Spiel im Vollbildmodus starten, was durch ein kleines Controller-Symbol in der Menüleiste dargestellt wird. Klickt man darauf, kann man den Game-Modus aus- und wieder einschalten – und das war’s.

Wie sich der Game-Modus auf die Performance in iOS auswirken wird, bleibt abzuwarten. Aus unserer Erfahrung haben aktuelle iPhones auch ohne Game-Modus keine Performance-Probleme bei Spielen – allenfalls entleert sich der Akku deutlich schneller. iPhones und iPads mit älteren und schwächeren Chips hingegen könnte der Game-Modus im Bestfall wieder etwas mehr Leben einhauchen.

