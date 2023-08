Whatsapp: Nachrichten senden, ohne Kontakt zu speichern

Im deutschsprachigen Raum ist Whatsapp der am weitesten verbreitete Messenger, doch besonders nach der Übernahme durch Facebook haben ihm viele den Rücken gekehrt und sind zu anderen Anbietern gewechselt.

Wenn Sie überprüfen möchten, ob eine Nummer Whatsapp verwendet, müssten Sie in der Regel einen neuen Kontakt anlegen oder an Sie weiterleiten lassen, denn in der App selbst gibt es keine Möglichkeit, wie beim Telefon eine Nummer einzugeben. Diese Option erscheint nur, wenn Sie Whatsapp ohne Zugriff auf Ihre Telefonkontakte nutzen.

Mit einem kleinen Umweg können Sie diese diesen Schritt jedoch umgehen und etwaige Karteileichen in Ihrem Adressbuch vermeiden. Das geht über die Whatsapp-API bzw. über den Shortlink https://wa.me. Die offizielle Bezeichnung dieser Funktion heißt „Click-to-Chat“. Die Funktion ist in erster Linie für Firmen gedacht, die einen Whatsapp-Button als Kontaktmöglichkeit auf ihrer Webseite einbetten möchten, allerdings hindert Sie niemand daran, sie auch privat zu verwenden.

Alles, was Sie dafür benötigen, ist eine Telefonnummer und die dazugehörige Ländervorwahl.

Foundry

Nehmen wir an, Sie möchten prüfen, ob die deutsche Nummer 0163 12345678 Whatsapp benutzt. Die Ländervorwahl von Deutschland ist 49, die Null bei der Vorwahl entfällt beim internationalen Format und daraus ergibt sich die Zahlenfolge 4916312345678. Geben Sie im Browser „wa.me/“ in der Adresszeile ein, gefolgt von ebendieser Zahlenfolge, also „wa.me/4916312345678“ – das funktioniert sowohl auf dem Mac als auch auf dem iPhone, sofern Sie die entsprechende App auf Ihrem Gerät installiert haben.

Foundry

Verfügt die Nummer über einen Whatsapp-Account, wird der entsprechende Chat geöffnet und Sie können schreiben. Ist die Nummer nicht bei Whatsapp registriert, erscheint ein entsprechender Hinweis. Ersteres können Sie beispielsweise mit Ihrer eigenen Nummer testen, dann öffnet sich ein Chat mit Ihnen selbst, den Sie etwa für Notizen verwenden können.

Das Ganze funktioniert natürlich auch mit ausländischen Nummern, sofern Sie die jeweiligen Ländervorwahl kennen. Für Österreich ist das die 43, für die Schweiz die 41 und für die USA die 1. Wenn Sie beispielsweise testen möchten, ob der Apple Stonestown Store in San Francisco Whatsapp verwendet, geben Sie „wa.me/14155712780“ ein. Tut er übrigens nicht.

Weitere nützlich Whatsapp-Tipps finden Sie in unserem Ratgeber „Whatsapp auf Apple-Geräten richtig nutzen“ bei Apple Books.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 Pro 128 GB in Space Schwarz