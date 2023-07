Macwelt am Morgen: 27.7.23 – Die feinen Unterschiede

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Gestern suchten wir nach Antworten auf die Frage, wann denn ein Mac ein Mac sei – unter dem Aspekt der Abgrenzung zu Windows- und anderen PCs oder gar Klonen und Hackintosh. Heute treibt uns die Frage um, was denn nun einen Mac gegenüber einem iPad unterscheidet.

Die Antwort hat mehrere Schichten: Ein iPad kommt ohne Tastatur aus, er hat eine virtuelle. Respektive das Betriebssystem, iPadOS und nicht macOS. Ein iPad behauptet auch nie, ein Mac zu sein. Der wichtigste Unterschied: Das iPad und seine Apps fasst man an, um sie zu bedienen, den Mac nur an der Tastatur oder dem Trackpad, der Bildschirm, ist tabu: Don’t touch my screen, I’m Mac!

Auf den zweiten Blick verschwimmen aber die Unterschiede, gerade bei iPad Air und Pro. Mit M1 respektive M2 ausgestattet, sind sie mit dem MacBooks Air und gar Pro 13’’ vergleichbar. Ganz besonders, wenn ein Magic Keyboard mit Trackpad angeschlossen ist. Sogar Logic Pro und Final Cut Pro gibt es für M1/M2-iPads. Und sieht macOS spätestens seit der Version Ventura mit ihren neuen Systemeinstellungen nicht immer mehr aus wie iPadOS?

Bleibt als wesentlicher Unterschied: Der Mac ist nichts zum Anfassen, nur mittelbar über Tastatur und Trackpad.

Heute vor 13 Jahren reduzierte Apple aber die Mitteilbarkeit ein bedeutendes Stück weit. Mit dem am 27. Juli 2010 vorgestellten Magic Trackpad konnte man die Software auf dem Mac endlich richtig anfassen – ohne dass dieser einen Touchscreen bekommen hatte. Das Trackpad der Macbooks war schon länger mit Multitouch-Gesten vertraut, für iMac und Mac Mini fehlte eine solche Lösung bis dahin.

Das iPad Pro wird zwar immer mehr zu einem Notebook-Ersatz, zeigt aber die Grenzen auf, die Apple mit einem Touch-Mac nicht überschreiten wollte. Entweder man fasst die Software direkt mit dem Finger auf dem Bildschirm an oder mittelbar über ein Trackpad, aber beides vermischen sollte man nicht. Daran ist offenbar auch die Touchbar gescheitert, die es heute nur noch in ihrem Austragsstüberl auf dem Macbook Pro M2 13’’ gibt. Ein Mac ist ein Mac, ein iPad ist ein iPad, Hybridlösungen sind nichts Halbes und nichts Ganzes.