Ugreen faltbares 200W-Solarpanel im Test – preisgünstig und robust

Auf einen Blick

Pro Günstiger Preis

Heliostat zur Ausrichtung

robust

IP67

Ösen zum Aufhängen Kontra Ständer nicht für flache Winkel geeignet

nur XT60-Anschluss

Fazit

Die Verstellung des Aufstellwinkels dürfte flexibler sein. Die Ausbeute im Mai schwankte zwischen 100 Watt und 150 Watt. Das ist gut, aber etwas weniger als vergleichbare Solarpanele von Jackery oder Ecoflow leisten. Dafür ist das Solarpanele von Ugreen auch viel günstiger. In der Juni- und Juli-Sonne sind gute Werte von 150 Watt möglich.



Der günstige Preis liegt aber nicht in erster Linie an den verwendeten Solarzellen, sondern an der Ausstattung. Auf einen USB-Ausgang mit entsprechendem Laderegler verzichtet Ugreen und setzt ausschließlich auf den XT60-Anschluss. Das ist konsequent und für den Einsatzzweck als Energiespender für eine Powerstation wie der Powerroam auch vollkommen ausreichend.