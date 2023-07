Bastler veröffentlicht reparierbare Airpods-Pro-Hülle als Open Source

Auf Druck der Europäischen Union werden bald iPhone-Käufer und -Käuferinnen ein Problem weniger haben: Das iPhone 15 soll mit USB-C- statt Lightning-Anschluss kommen. Dass es möglich ist, hat schon vor zwei Jahren der Schweizer Robotik-Student Ken Pillonel bewiesen. Seitdem hat sich der Mann mit diversen Modder-Projekten beschäftigt, so hat er einem Samsung-Smartphone den Lightning-Anschluss verpasst. Auch eine Airpods-Pro-Hülle dürfte sich über einen USB-C-Anschluss freuen.

In seinem jüngsten Projekt geht es jedoch drum, wie man die besagte Hülle einfacher reparierbar gestaltet. Denn das Problem mit den aktuellen Hüllen für die Apple-Kopfhörer ist, dass der darin verbaute Akku schnell degradieren kann. Apple nutzt für den Zusammenhalt fast aller Elemente eine Art Klebstoff, der sich danach wie “Zement” anfühlt, so Pillonel gegenüber “Arstechnica”. Seine Variante der Hülle setzt in den meisten Fällen auf Schrauben statt Kleber, nur die Magnete musste anderweitig befestigen, allerdings hat der Modder einen Cyanoacrylate-Kleber benutzt. Dieser löst sich, wenn die Klebestelle mit Aceton bearbeitet.

Nach seiner Darstellung hatte Pillonel die meisten Probleme mit dem Schließmechanismus zwischen Hülle und dem Deckel gehabt, Apple lässt dabei wenig Spielraum für Fehler. Seinen Weg zu einer funktionierenden Hülle, die man leicht aufschrauben und die Batterie ersetzen kann, hat er in einem Youtube-Video geschildert. Wer eine solche Hülle nachbauen will, kann per Mail bei Pillonel die 3D-Blaupausen anfragen. Diese verschickt der Mann kostenlos.

Aktuell bester Preis: Airpods Pro 2