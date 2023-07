Vorsicht: Diese Krypto-Malware befällt auch macOS Sonoma

Der Sicherheitsforscher Iamdeadlyz hat kürzlich eine neue Malware identifiziert (via Apple Insider), die nicht nur Windows-PCs, sondern auch Macs infiltriert, einschließlich macOS Sonoma.

Die Malware, die „Realst“ genannt und meistens als Blockchain-Spiele getarnt von den Angreifern auf Social Media verbreitet wird, dient in erster Linie dem Informationsdiebstahl und befällt Browser und Krypto-Wallets in Form von Browsererweiterungen, um Kryptowährung zu stehlen. Lamdeadlyz zufolge werden jedoch auch Standortdaten von Opfern abgegriffen.

Neben den Browsern Google Chrome, Brave, Opera, OperaGX, Firefox und Vivaldi sind auch Telegram und der Schlüsselbund in macOS Ziele der Malware. Wenn Sie also ausschließlich mit Safari browsen und mit Kryptowährungen nichts am Hut haben, sind Sie zumindest in dieser Hinsicht sicher.

Während die Windows-Malware mindestens seit März bekannt ist, ist die Version für macOS sehr neu. Mit am interessantesten daran ist, dass sie in manchen Varianten bereits auch für macOS Sonoma geschrieben wurde. Das bedeutet, dass diese Malware sehr aktuell ist und sich in aktiver Entwicklung befindet.

Die Malware ist als Installationsdatei für angebliche Blockchain-Spiele getarnt und kommt in den Formaten .pkg und .dmg. Während eines Fake-Installationsbildschirms werden dann Daten von den oben genannten Zielen abgegriffen und unauffällig an einen fremden Server geschickt.

So schützen Sie sich vor „Realst“

Seitens Apple gibt es aktuell noch keine Lösung, allerdings ist davon auszugehen, dass etwaige Löcher spätestens bis zum Release von macOS Sonoma gestopft oder die Erkennung des integrierten Malware-Schutzes aktualisiert wird.

Bis dahin können Sie auf verschiedene Dinge achten, um sich so gut wie möglich vor „Realst“ zu schützen:

Seien Sie wachsam: Lassen Sie Vernunft walten, besuchen Sie keine zwielichtigen Seiten und klicken Sie keine verdächtigen Links an.

Halten Sie Ihre Software aktuell: Einerseits werden Sicherheitslücken regelmäßig von Entwickler:innen geschlossen, andererseits werden die Erkennungsdateien von Sicherheitssoftware ständig aktualisiert.

Verwenden Sie Antivirus-Software: Zwar ist macOS von Haus aus deutlich sicherer als beispielsweise Windows, wie dieser Fall beweist, gibt es trotzdem die ein oder andere Schwachstelle. Antivirus- oder Anti-Malware-Software kann hier zusätzlichen Schutz bieten. Eine aktuelle Liste der besten Programme für macOS finden Sie in unserem Ratgeber: Antivirus für den Mac: 7 Programme im Vergleich 2023.

