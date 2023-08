Satechi Duo Wireless Charger Power Stand im Test – universelle Qi-Powerbank

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Sehr guter Ständer

gute Anzeigen

schöner Formfaktor

Universelle Qi-Ladeflächen

kurze iPhone-Ladezeit per Kabel Kontra Hoher Preis

nicht für iPhones entwickelt, daher lange Ladezeiten Fazit Der Duo Wireless Charger Power Stand ist als universelle Qi-fähige Powerbank konzipiert. Unter diesem Gesichtspunkt muss man die langen Ladezeiten beim drahtlosen Laden betrachten. Magsafe-Ladegeräte können mit wesentlich höheren Leistungen laden und sind dadurch viel schneller.



Satechi Duo Wireless Charger Power Stand bei Amazon ansehen



Ebenso fehlen dem Duo Wireless Charger Power Stand Magnete, damit das iPhone besser haften bleibt. Aber das gleicht Satechi durch die clevere Winkelanpassung des Ständers wieder aus. Somit bleibt das iPhone auf dem Ständer immer optimal fixiert.



Der Preis erscheint auf den ersten Blick etwas hoch, doch gibt es auch kaum vergleichbare Powerbanks, die die gleiche Funktionalität bieten. Der Duo Wireless Charger Power Stand ist somit in erster Linie eine empfehlenswerte Powerbank für alle, die nicht nur das iPhone damit drahtlos aufladen wollen. Ebenso beweist er seine Qualitäten als Nachttischständer für zu Hause oder auf Reisen.

Satechi Duo Wireless Charger Power Stand bei Amazon ansehen

Die Powerbank von Satechi erweist sich als ein praktischer Ständer und kann bis zu drei Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen.

Auf den ersten Blick sieht der Duo Wireless Charger Power Stand wie eine normale Powerbank aus, das zweifarbige Design sticht hervor. Beim genaueren Blick fällt die schwarze Oberseite auf, die eine Qi-kompatible Ladefläche bietet. Die Ladefläche verfügt über eine maximale Ausgangsleistung von 10 Watt. iPhones werden über Qi allerdings nur mit maximal 7,5 Watt geladen, innerhalb von 30 Minuten bekommt ein iPhone 13 17 Prozentpunkte mehr Ladung.

Klappt man die Ladefläche auf, wird aus dem Duo Wireless Charger Power Stand ein Ständer. Für einen guten Stand passt sich die Auflagefläche vom Winkel her der Ladefläche an. Das ist clever gelöst und sorgt nicht nur für einen guten Stand, sondern auch für eine einwandfreie Auflage auf der Ladefläche, ganz unabhängig vom Winkel.

Bei aufgeklappter Ladefläche kommt auch die zweite drahtlose Ladefläche für Kopfhörer wie die AirPods zum Vorschein. Sie bietet eine maximale Ladeleistung von 5 Watt.

Über den USB-C-Anschluss wird der Duo Wireless Charger Power Stand nicht nur in etwas mehr als drei Stunden aufgeladen, sondern er dient auch als Ladeanschluss beispielsweise dem iPad Pro. Maximal 18 Watt Leistung stehen am USB-C-Port zur Verfügung und lädt so ein 11 Zoll iPad Pro innerhalb von 30 Minuten um 16 Prozentpunkte, ein Macbook Air M1 um 14 Prozentpunkte und ein iPhone 13 via Kabel um 51 Prozentpunkte.

Verwendet man den USB-C-Anschluss zum Aufladen, beispielsweise für die Apple Watch mit einem USB-C Ladekabel, reduziert sich die Ladeleistung der großen Qi-Ladefläche auf 5 Watt. Für das Aufladen des Duo Wireless Charger Power Stand benötigt man ein 18-Watt-Netzteil, mitgeliefert wird ein USB-C Ladekabel.

Die 10.000 mAh große Powerbank reicht für rund zwei iPhone-Ladungen und erfüllt die Reiseanforderungen der FAA (IEC62368) und ist somit laut Hersteller in Flugzeugen erlaubt.

Neben dem schicken Design und der Praktikabilität beim Laden geizt Satechi nicht mit LEDs. Allein vier LEDs dienen der Kapazitätsanzeige und ein großer LED-Streifen zeigt die Betriebsbereitschaft beziehungsweise Fehler an. Mit einem Taster wird der Duo Wireless Charger Power Stand ein, beziehungsweise ausgeschaltet. Entsprechende Sicherheitsschaltkreise sollen vor Überspannung und Überstrom schützen, ebenso wie vor zu hohen Temperaturen.