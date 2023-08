Wie Sie teure Apple-Produkte in Raten zahlen – ohne Schufa und ohne Zinsen

Dass man bei Amazon bequem und blitzschnell ordern kann, ist nichts Neues. Was viele aber nicht wissen: Der Online-Riese bietet für eine ganze Reihe hochwertiger Produkte einen besonders attraktiven Ratenkauf auf: iPads, Macbooks, Airpods oder ein neues iPhone können Sie damit ohne Zinsen oder Schufa-Prüfung in fünf bequemen Raten bezahlen.

Anders als bei der Amazon-Finanzierung über einen Rahmenkredit mit Zinsen bei Barclays, zahlt man dabei keinen Cent extra und muss sich nicht aufwendig registrieren oder nervige Video-Ident-Verfahren absolvieren.

Die zinsfreie Finanzierung steht vielen Kunden bei ausgewählten Produkten automatisch zur Verfügung. Für den Ratenkauf freigegebene Artikel sind neben zahlreichen Apple-Produkten auch Gadgets wie das Amazon Echo, Smartwatches, Haushaltsgeräte und vieles mehr. Wir erklären, wer das Angebot nutzen kann, wo Sie den raffinierten Ratenkauf finden und worauf man dabei achten muss.

Ratenzahlung bei Amazon nutzen – wie geht das und wo kann ich die Option finden?

Qualifizierte Amazon-Kunden haben bei ausgewählten Artikeln direkt auf der Produktseite die Möglichkeit, Einkaufssummen in fünf monatlichen Zahlungen zu begleichen. Die Zahlungsmethode ist etwas versteckt und kann leicht übersehen werden: Sie finden die Option mittig unterhalb der Produktbeschreibung bei “Kaufoptionen und Plus Produkte”.

Bei qualifizierten Produkten befindet sich dort ein Aufklappfenster mit dem Titel “Ratenzahlungen”. Tippen Sie das an, stehen verschiedene Bezahlmethoden zur Verfügung, unter anderem auch der Eintrag “Amazon Monatliche Zahlungen”. Dort wird auch gleich die Höhe der monatlichen Raten angezeigt. Wählen Sie diese Option aus, wird die geschuldete Summe in fünf gleich hohe monatliche Raten aufgeteilt, ganz ohne Zinsen. Im folgenden Bild können Sie das Angebot sehen:

Nicht immer leicht zu finden: Der zinsfreie Ratenkauf bei Amazon versteckt sich im Aufklappfenster unter “Ratenkauf und Plus-Produkte”. Foundry

Wichtige Bedingung für den Ratenkauf: Mit solchen Teilzahlungen können Kunden immer nur einen Artikel aus jeweils einer Produktgruppe finanzieren. Man darf also nicht gleichzeitig zwei iPhones oder zwei Macbooks in zinsfreien Raten begleichen. Produktkategorien sind beispielsweise Wireless-Geräte oder Amazon-Artikel wie Fire-Tablets, Kindle-Reader oder das Amazon Echo.

Insgesamt sind mehrere tausend Produkte für den Ratenkauf bei Amazon freigegeben. Die erste der fünf monatlichen Raten zahlt man dabei gleich am ersten Tag des Einkaufs, die nächsten vier folgen dann jeweils im Abstand von 30 Tagen. Nach einem Zeitraum von vier Monaten hat man den ursprünglichen Kaufpreis beglichen. Manchmal bekommen Kunden von Amazon auch das Angebot, Rechnungen statt in fünf Raten in zwölf Monatsraten zu begleichen. Das scheint aber Testzwecken zu dienen und wird nicht flächendeckend angeboten.

Kann jeder Kunde den Ratenkauf nutzen?

Jetzt kommen wir zur schlechten Nachricht: Amazon stellt die Gratis-Ratenzahlung nämlich nicht allen Kunden pauschal zur Verfügung. Käufer müssen zwar keine Prime-Kunden sein, folgende Voraussetzungen für den zinslosen und schufafreien Ratenkauf bei Amazon muss man aber erfüllen:

Käufer müssen in Deutschland, der Schweiz oder in Österreich wohnhaft sein.

Das verwendete Amazon-Konto besteht seit mindestens einem Jahr.

Kunden haben eine Kreditkarte als Zahlungsmittel hinterlegt . Zudem muss diese Karte mindestens 20 Tage nach Fälligkeit der letzten Rate noch gültig sein.

. Zudem muss diese Karte mindestens 20 Tage nach Fälligkeit der letzten Rate noch gültig sein. Das Amazon-Konto darf nicht „vorbelastet“ sein. Das bedeutet, dass dort keine Rücklastschriften, Zahlungsunfähigkeiten oder etwas Ähnliches aufgetreten sind.

Hinweis: Leider kommt es manchmal vor, dass der zinsfreie Ratenkauf selbst Amazon-Stammkunden, die alle obigen Kriterien erfüllen, zumindest vorübergehend nicht angezeigt wird.

Die Ratenzahlung wird nicht angezeigt – was tun?

Wenn Sie die kostenlose Ratenzahlung bei Amazon nicht finden können, kann das mehrere Gründe haben. Obwohl das Angebot grundsätzlich für mehrere tausend Produkte verfügbar ist, gibt es allein in Deutschland fast 250 Millionen verschiedenen Artikel bei Amazon zu kaufen.

Es besteht also eine gute Chance, dass ein gewünschtes Produkt gar nicht für die zinsfreie Finanzierung ausgewählt wurde. Die Option für den entsprechenden Ratenkauf zeigt das Produkt-Fenster dann erst gar nicht an.

Für viele beliebte Artikel steht die Ratenzahlung jedoch zur Verfügung, Amazon folgt bei der Auswahl solcher Produkte aber keinem erkennbaren Schema – zumindest keinem, dass man öffentlich mitgeteilt hätte. Wer den Button für den kostenlosen Ratenkauf also noch nie gesehen hat, sollte zunächst einmal unsere Checkliste durchgehen und prüfen, ob er für den Ratenkauf tatsächlich qualifiziert ist (siehe oben).

Ist die Option für den Ratenkauf nicht zu finden, obwohl man theoretisch dafür geeignet ist, dann sollte man sich an den Kundenservice wenden und dort nachfragen. Wenn alle diese Schritte nicht zum Ziel führen, muss man sich entweder für eine alternative Bezahlmethode entscheiden oder nach einem anderen Angebot suchen.

Kann ich Raten auch vorzeitig oder später begleichen?

Wer mitten in seinen Ratenzahlungen feststellt, dass er den Einkaufspreis bei Amazon doch lieber komplett und sofort begleichen möchte, dem steht nichts im Wege: Solange man die vollständige (Rest-)Summe überweist, erledigt sich der Ratenkauf von selbst und Amazon ist zufrieden.

Käufer sind aber nicht berechtigt, Raten in Eigenregie auf mehr als die vereinbarten vier Monate aufzuteilen. Auch beliebig gestückelte Teilsummen der geschuldeten Beträge darf man nicht vorab überweisen: Entweder man zahlt also die vereinbarten fünf Raten in der korrekten Höhe oder alles auf einmal.

Teure Apple-Produkte bei Amazon in Raten kaufen: Mit diesen Artikeln klappt’s

Bei diesen Top-Apple-Produkten haben Sie gute Chancen, dass Ihnen die zinsfreie Ratenzahlung angeboten wird.

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64 GB)

Apple

Apple iPad Air 2022 (Wi-Fi, 64 GB) bei Amazon in 5 Raten zu je 139,95 € kaufen

Top Performance, hervorragende Kamera und gute Lautsprecher: Das iPad Air 2022 ist ein richtig starkes Tablet, wie der Macwelt-Test zeigt.

Macbook Air 2023 (15,3″, M2)

Apple

MacBook Air 2023 (15,3", M2) bei Amazon in 5 Raten zu je 345,80 € kaufen

Erstklassige Akku-Laufzeit, solide Lautsprecher und ein wunderschönes Display: Mit dem M2-Chip macht dieses Macbook Air eine sehr gute Figur.

Apple iPhone 14 (128 GB)

Apple

Apple iPhone 14 (128 GB) bei Amazon in 5 Raten zu je 166 € kaufen

Das iPhone 14 hat zwar noch kein Always-On-Display und verzichtet, anders als seine Schwestermodelle, auf Dynamic Island. Trotzdem ist es ein erstklassiges Smartphone und der Action-Modus macht richtig Spaß. Lesen Sie hier unseren ausführlichen Produkttest.

Apple iPhone 14 Pro (128 GB)

Apple

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) bei Amazon in Raten zu je 225,20 € kaufen

Das iPhone 14 Pro macht mit Dynamic Island noch mehr Spaß, auch in puncto Performance ist das Gerät ein absoluter Überflieger. Alle Stärken und die wenigen Schwächen des aktuellen iPhone-Flaggschiffs sehen wir uns im Macwelt-Test genau an.

Welche Finanzierungsmöglichkeiten kann man bei Amazon noch nutzen?

Mit einem individuellen Kreditrahmen beim Finanzdienstleister Barclays können Sie bei Amazon (nach Schufa-Prüfung) ebenfalls in Raten zahlen. Dabei fallen dann aber oft Zinsen an (aktuell 11,49 Prozent effektiver Jahreszins) und es gelten einige Sonderregeln: