Wie Sie macOS 14 Sonoma auf alten Macs installieren

Im Herbst wird Apple mit macOS 14 Sonoma sein neuestes Mac-Betriebssystem vorstellen, das viele neue Funktionen und Verbesserungen bietet. Die Mindestsystemanforderung für Sonoma sind hoch, auch viele noch sehr leistungsfähige Macs werden leider nicht mehr unterstützt.

Als Besitzer können Sie dann zwar weiter Ventura oder Monterey nutzen, über kurz oder lang wird dies aber zu Problemen mit Cloud-Diensten und Apps führen – und die neuen Funktionen sind auch nicht zu verachten. Langfristig könnte das Tool OCLP deshalb noch sehr nützlich für Sie werden.

Kompatibel mit Sonoma sind nur noch der iMac und Mac Pro von 2019 und später, iMac Pro 2017, Mac Studio 2022 und später, Macbook Air und Macbook Pro ab 2018, sowie der Mac Mini ab 2018. Das ist besonders ärgerlich, wenn man einen ultimativ ausgestatteten iMac oder Macbook Pro von 2017 besitzt, der unter Ventura noch völlig problemlos läuft.

Alte Macs mit neuem System: Dieses Tool hilft

Es gibt aber einen Ausweg, um das aktuelle macOS auch auf einem alten Macs zu nutzen: Mit dem Tool Open Core Legacy Protector (OCLP) kann man Ventura, Monterey und Big Sur auf nicht offiziell unterstützten alten Macs installieren und nutzen.

Das ist testweise sogar mit der aktuellen Beta-Version von Sonoma möglich. Das Ganze hat aber einige Haken: So ist die Testversion von OCLP noch im Test, aber Sonoma ist eben auch noch im Betastadium. Aktuell eignet sich das Tool deshalb nur für erfahrene Anwender – die Bedienung selbst ist zwar recht einfach, es können aber unerwartete Probleme auftreten.

Die Hintergründe von OCLP

Tools, mit denen man macOS auf alten Macs installieren, gibt es schon seit vielen Jahren. Vor geraumer Zeit war etwa ein Tool von dosdude1 recht beliebt, auch das Hackintosh-Tool Clover ist recht bekannt. Für „Normalanwender“ ist aber wohl das spendenfinanzierten Projekt Dortania zu empfehlen, das am Tool OCLP arbeitet, mit vollem Namen Open Core Legacy Patcher genannt.

Eine ganze Gemeinschaft an Entwicklern arbeitet über Github an der Anpassung des Tools OCLP und informiert laufend über den aktuellen Status. Neben dem Auftritt auf Github gibt es übrigens eine an Anwender gerichtete Webseite mit ausführlichen Informationen und Anleitungen.

Die aktuelle finale Version ist dafür gedacht, macOS Ventura auf alte Macs zu bringen. Es gibt aber schon eine Preview-Version (“Nightly”), die Sonoma kompatibel machen wird und die nur über die Entwicklerseite Github zu haben ist – die finale Version wird wohl erst nach Erscheinen der endgültigen Version von Sonoma zu haben sein.

So funktioniert das Tool

Im Prinzip könnte macOS Sonoma auch auf vielen alten Macs installiert werden. Vor der Installation von Sonoma überprüft das Installationsprogramm aber, welchen Mac er vor sich hat und verhindert die Installation auf alten Macs. In einem ersten Schritt erstellt man deshalb mit OCLP einen speziellen Installer, der macOS Sonoma auch auf andere Macs aufspielt.

Das löst aber das größte Problem noch nicht: Für manche Komponenten eines alten Macs wie eine alte WLAN-Karte oder alte Grafikkarte liefert das neue System gar keine Treiber mehr mit. OCLP installiert deshalb in einem zweiten Schritt die benötigten Treiber nach und ändert einige Einstellungen.

So installieren Sie die Sonoma-Beta

Als ersten Schritt können Sie hier einen sogenannten „Nightly-Link“ von OPCP herunterladen, eine Vorversion, die Sonoma bereits unterstützt. Die Projekt-Betreiber warnen allerdings vor der Nutzung, da diese Versionen laufend weiterentwickelt werden und nur für Entwickler gedacht sind. Das ist nicht untertrieben, bei unseren Tests traten einige Probleme mit dem Installer auf.

Die Bedienung ist einfach: Nach dem Entpacken dieser App und dem Start sehen Sie einen Bildschirm mit mehreren Optionen.

Der Open Core Legacy Patcher erlaubt die Installation von macOS auf alten Macs. IDG

Das Tool bietet die Option „Create macOS Installer“. Das Tool lädt dann von einem Apple-Server einen Installer und erstellt eine Version mit einigen Änderungen. Im Unterschied zur offiziellen Version bietet diese Nightly-Version bereits die neue Sonoma-Beta als Download an.

Bei der “Nightly”-Version können Sie auch macOS 14.0 auswählen und laden. IDG

Nach dem Download kann das Tool die Installationsdatei so anpassen, dass sie auch ältere Macs unterstützt.

Auf Wunsch erstellt OCLP auch gleich einen Installations-Stick, ein bootfähiges USB-Medium. Aber Achtung: Die Inhalte auf diesem Stick werden komplett gelöscht, mindestens 16 GB Speicherplatz werden außerdem benötigt.

Der Installer kann einen bootfähigen Installer erstellen. Achtung: Das Medium wird dabei komplett gelöscht. IDG

Wählen Sie das Installationsmedium in einer Übersicht aus, die Übertragung kann allerdings bis zu einer halben Stunde dauern. Nach der erfolgreichen Erstellung eines bootfähigen Mediums (in unserem Test gab es hier allerdings Probleme) können Sie von diesem Stick booten und Sonoma installieren.

Im Web fanden wir noch eine alternative Methode: Man kann mit dem Tool offenbar einen bestehenden Boot-Stick mit Sonoma so anpassen, dass alte Macs unterstützt werden. In einem Test funktioniert dies bei unserem Testrechner allerdings nicht. Allgemein ist die Zuverlässigkeit noch recht bescheiden, unsere Versuche Sonoma auf einem Mac Mini 2012 zu installieren waren erfolglos. Wir empfehlen aber allgemein, mit der Installation noch etwas zu warten.

Probleme bei der Nutzung

Grundsätzlich ist die Nutzung nicht ohne Risiken und Probleme. Vor allem bei iMacs und dem Mac Mini funktionierte die finale Version von OCLP bisher meist recht problemlos, bei Notebooks gibt es aber öfter Probleme – je älter, desto mehr. Oft sorgen hier zudem Softwareupdates für Probleme, können sogar zu Problemen beim Booten führen.

Macbooks bestehen aus zahlreichen aufeinander abgestimmten Komponenten, wie WLAN, Tastatur, Trackpad, Bluetooth und Akku. Diese Probleme sind aber nach einiger Zeit recht gut dokumentiert und bei manchen der Treiberproblemen arbeitet das Projekt an einer Lösung oder gibt Tipps für Workarounds.

Nicht unterstützte Bluetooth-Module kann man etwa mit einem günstigen Adapter ersetzen. Vor der Installation empfehlen wir einen Blick in die jeweiligen Projektseiten – die bereits einige Erfahrungen mit Sonoma aufführen. Ein Tipp: Das Projekt bezeichnet die jeweiligen Modelle an ihrer Modellnummer wie etwa „Mac14,12“, nicht dem Modelljahr. Eine Aufschlüsselung dieser Modellnummern finden Sie hier.

Absehbar ist bereits, welche Macs gute Aussichten auf Unterstützung von Sonoma besitzen: Mit dem Patcher für Sonoma sind laut der Projektseite etwa die Macbooks ab 2015, Macbook Air ab 2012, Macbook Pro ab 2012 und Mac Mini 2012 mehr oder weniger kompatibel – Bei iMacs und Mac Pro hängt die Kompatibilität von der verbauten Grafikkarte ab. Schade: Geräte vor 2012 werden vermutlich nicht mehr unterstützt, da hier Unterstützung für das API Metal fehlt. Ventura läuft dagegen mit dem Patcher auf noch weit älteren Macs.

Unsere Empfehlung

Die hohen Systemanforderungen von Sonoma sind ärgerlich, mit OCLP könnte aber manch alter Mac doch noch mit dem neuen System kompatibel werden. Aktuell raten wir aber, auf eine finale Version von macOS 14 zu warten, eine angepasste Version Patchers wird nicht lange auf sich warten lassen.