ADAC-App unterstützt nun Carplay

Der ADAC hat vor wenigen Tagen seiner App „ADAC Spritpreise“ einen neuen Namen spendiert. Die App heißt seit dem neuen Update „ADAC Drive“ und bietet wie gewohnt einen Preisvergleich für Tankstellen. Auch Fahrer von Elektroautos können damit in Europa die nächste Ladestation finden.

Die Entwickler haben in der iOS-Variante der App nun die Anbindung an Carplay gebracht. So lassen sich die gespeicherten Routen auf dem Auto-Dashboard darstellen. Die Routenplanung in der App unterstützt Turn-by-Turn-Navigation weltweit und lässt sich so auch über Carplay aufrufen.

Der Hersteller bezeichnet die Anbindung an Carplay noch als Beta, verspricht jedoch schon neue Funktionen in den kommenden Updates. Neu sind ebenfalls individuelle Routen für Fußgänger, Fahrradfahrer und Motorradfahrer. Die App ist mit iPhones mit iOS 13 und neuer kompatibel. In der Android-Version im Google Play Store erhält neue App Unterstützung für Android Auto.