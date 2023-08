Die beste Apple Watch für Senioren 2023

Apple Watch Series 8

$399 (GPS only)

Wenn Sie die beste Mischung aus Funktionen wünschen, ist die Apple Watch Series 8 die offensichtliche Wahl. Sie hat nicht nur rund 20 Prozent mehr Platz auf dem Display als die günstigere Apple Watch SE, sondern ist auch mit vielen der oben genannten wichtigen Funktionen und Sensoren ausgestattet: Herzsensor der dritten Generation, das Elektrokardiogramm (EKG) zur Überwachung von Herzrhythmusstörungen, Blutsauerstoffsensor (SpO2) zur Überwachung anderer potenzieller Gesundheitsrisiken. Bitte beachten Sie, dass das Elektrokardiogramm und Überwachung der Blutsättigung mit Sauerstoff mit der Familienkonfiguration nicht verfügbar sind.

Die Sturzerkennung ist ebenso vorhanden wie die Unfallerkennung, die erkennt, ob der Träger möglicherweise in einen Autounfall verwickelt war. Außerdem ist sie bis zu 50 Meter wasserdicht, sodass Sie sie beim Abwasch (oder beim Kanufahren in der Schlucht) nicht abnehmen müssen.

Darüber hinaus ist sie standardmäßig mit GPS ausgestattet, verfügt über ein Always-On-Display, damit Sie auf einen Blick sehen können, welche Benachrichtigungen eingegangen sind, und ist in zwei Größen erhältlich – 45 mm und 41 mm –, sodass sie sowohl an zierliche als auch an kräftige Handgelenke passt.