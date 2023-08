Baseus Magsafe Mini Powerbank im Test – unscheinbar, aber günstig und gut

Auf einen Blick

Unsere Wertung

Pro Kompakt und Leistungsstark

Power Delivery

günstiger Preis Kontra keine Transporttasche

Fazit

Baseus hat mit der Magsafe Mini Powerbank eine gute Powerbank zu einem günstigen Preis geschaffen, auch wenn die Ladezeiten via Magsafe ein wenig enttäuschen. Wir hätten volle Magsafe-Kompatibilität mit bis zu 15 Watt erwartet und nicht die Ladegeschwindigkeit von Qi-Ladestationen. Dafür überzeugt der USB-C Ausgang, der alle Geräte bis zum Macbook mit Strom versorgen kann.



Ein weiterer Kritikpunkt an der sonst guten Powerbank: die MagSafe Ladefläche ist nicht ganz eben. Weil die Magnete so stark sind, fällt das in der Praxis kaum auf.