Die besten Banking-Apps für den Mac 2023

5. iFinance 5

Mit iFinance 5 können Sie Banken in Österreich oder Frankreich über den Online-Dienst Tink und in den USA oder Kanada über den Online-Dienst Plaid integrieren. Beide Online-Dienste erfordern jeweils ein kostenpflichtiges Abonnement. Banken in Deutschland kann iFinance per HBCI-Schnittstelle anbieten, für alle anderen Banken, einige Kreditkarten oder PayPal ist ebenso ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Auffällig ist, dass iFinance deutlich mehr Banken als zwingend erforderlich über die PSD2-Schnittstelle abfragt, beispielsweise die Opel Bank oder die Comdirect Bank. Bei der Abfrage der Comdirect-Konten stürzte iFinance mehrfach ohne nachvollziehbare Gründe ab. Bei Überweisungen zulasten der 1822Direkt traten wiederholt Übertragungsfehler auf.

Macwelt

Via iCloud oder WLAN-Sync können Sie Ihren Datenbestand auf dem Mac und den mobilen Geräten auf dem gleichen Stand halten. Beispielsweise gleicht eine Synchronisierung die Neueintragungen auf dem Mac und diejenigen unterwegs auf einem iPhone über WLAN gegeneinander ab und generiert daraus eine aktuelle Version.

In der neuen iFinance-Version können Sie neben Ihren Konten auch Ihr Wertpapierdepot im Blick behalten. Die Anwendung zeigt Ihnen neben der Anzahl Aktien und der prozentualen Entwicklung an, ob Sie sich in den roten oder schwarzen Zahlen bewegen. Die Benutzeroberfläche wirkt durchaus modern, verfehlt aber dennoch das Ziel einer intuitiven Bedienung, weil sich partiell die Bedienungslogik nicht von selbst erschließt.

Fazit

iFinance unterstützt die Einbeziehung von Banken auch außerhalb Deutschlands, konnte aber im Test durch zahlreiche Programmabstürze und Übertragungsfehler nicht vollends überzeugen.

Preis: einmalig 47,99 Euro, PSD2-Onlinedienst jährlich 70,99 Euro