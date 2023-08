macOS 14 Sonoma: Wie Sie Web-Apps erstellen und nutzen

Die Möglichkeit, eine Web-App zu erstellen, gibt es schon seit Jahren in iOS und iPadOS und mit der Veröffentlichung von macOS 14 Sonoma kommt sie nun endlich auch auf den Mac. Während die meisten Mac-Benutzer mit speziellen Apps für macOS arbeiten, sind Web-App nicht ungewöhnlich. Die neue Möglichkeit, eine eigenständige Web-App zu erstellen, kann zu einer effizienteren Software-Nutzung führen.

Was ist eine „Web-App“ überhaupt? Im Grunde genommen handelt es sich um Software, die webbasierte Technologie verwendet – die meisten Leute nennen sie einfach „Websites“. Wenn Sie jemals ein soziales Netzwerk in einem Browser verwendet haben, verwenden Sie eine Web-App. Andere Web-Apps sind Dienstleistungen (Uber, Lieferando), Einzelhandel (Amazon), alle Google-Dienste oder sogar iCloud.com. Webbasierte Tools wie Microsoft Office 365 oder Adobe Creative Cloud sind eher bekannt.

Auf dem Mac vor Sonoma konnten Sie Web-Apps nutzen, indem Sie einen Browser starteten und eine URL eingaben. Jetzt können Sie diese Websites als eigenständige Apps speichern, sodass Sie bei Bedarf nur auf das Symbol klicken müssen. Sie können so gut wie jede Website in eine Web-App verwandeln, sogar Seiten wie Macwelt. Wenn Sie eine Website häufig nutzen und es für Ihren Arbeitsablauf hilfreich wäre, sie als separate App auszuführen, sollten Sie diese Funktion ausprobieren.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie eine Web-App erstellen und wie Sie sie verwalten können. Web-Apps erfordern Safari 17, das in macOS Sonoma enthalten ist.

Erstellen und Verwalten von Webanwendungen in macOS Sonoma

At a glance Zeit zum Abschließen: 5 minuten

Benötigte Materialien: macOS Sonoma, Safari 17

Kosten: Kostenlos 1. Zum Dock hinzufügen Macwelt Starten Sie Safari in macOS Sonoma. Öffnen Sie dann die Website, die Sie in eine Web-App umwandeln möchten. Klicken Sie auf das Menü „Datei“ und wählen Sie „Zum Dock hinzufügen“. 2. Benennen Sie die Webanwendung um Macwelt Es wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, den Namen der Web-App einzugeben. Standardmäßig entspricht der Name dem HTML title der Webseite, der oft den Namen und die Tags enthält, die von Webcrawlern wie Google verwendet werden. Das bedeutet, dass der Standardname übermäßig lang sein kann. Kürzen Sie ihn auf eine leicht verdauliche Länge. Klicken Sie auf „Hinzufügen“, wenn Ihr Name fertig ist, und schon können Sie loslegen. 3. Wo befindet sich die Webanwendung, die Sie gerade erstellt haben? Macwelt Die Web-App finden Sie auf dreierlei Wegen: Dock: Die soeben erstellte Web-App wird im Dock angezeigt. Verschieben Sie sie innerhalb des Docks durch Drag-and-drop. Klicken Sie bei gedrückter Control-Taste auf das Symbol, um auf die Verwaltungsoptionen zuzugreifen, die für alle Dock-Elemente verfügbar sind, etwa „Aus dem Dock entfernen“ und „Bei Anmeldung öffnen.“ Launchpad: Die Web-App wird dem letzten Bildschirm von Launchpad hinzugefügt. Verschieben Sie sie innerhalb der Launchpad-Bildschirme durch Drag-and-drop. Spotlight: Web-Apps finden Sie auch über Spotlight. Verwenden Sie die Tastenkombination control-Leertaste und Sie bekommen eine Suchmaske eingeblendet – das passiert auch, wenn Sie das Lupensymbol in der Menüleiste klicken. Wenn Sie die Web-App aus dem Dock entfernen, können Sie sie weiterhin über Launchpad oder Spotlight erreichen. Doch was ist mit dem Ordner „Programme“? Findet sich die Web-App nicht dort? Hier wird es verwirrend. In einem separaten Abschnitt weiter unten (nach dieser Anleitung) wird beschrieben, wie Sie die Webanwendung in den Ordner „Programme“ verschieben können. 4. Menüs der Webanwendung Macwelt Da die Funktionen einer Web-App webbasiert und nicht Mac-basiert sind, wird die Menüleiste nicht wirklich für Web-App-Funktionen verwendet. Alle Funktionen befinden sich in der Webanwendung selbst und einige Webanwendungen, wie etwa Microsoft Office 365, verfügen über eine eigene Menüleiste, die sich unterhalb der Menüleiste des Mac befindet. 5. Webanwendung – Allgemeine Einstellungen Macwelt In den allgemeinen Einstellungen (Name der Webanwendung > Einstellungen > Allgemein, oder halten Sie Command gedrückt und klicken Sie dann auf die Registerkarte „Allgemein“) können Sie Den Namen ändern

Das Symbol anpassen

Die Navigationssteuerungen, die ganz oben erscheinen, ein- und ausschalten

Die Farbe der Titelleiste ein- und ausschalten 6. Macwelt In den Datenschutzeinstellungen (Name der Webanwendung > Einstellungen > Datenschutz, oder halten Sie Command gedrückt und klicken Sie dann auf die Registerkarte „Datenschutz“) können Sie die Einstellungen für Kamera, Mikrofon, Bildschirmfreigabe und Standort verwalten. Dies leitet Sie zu den Systemeinstellungen für Datenschutz und Sicherheit weiter, wo diese verwaltet werden. Außerdem ist es möglich, die Website-Daten der App zu löschen, ähnlich wie in Safari.

Wie man macOS Sonoma Web-Apps in den Ordner „Programme“ legt

Eine Besonderheit betrifft den Ort, an dem Sonoma die Web-App ablegt, wenn sie erstellt wird. Sie hat keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Macs oder die Funktionalität einer Web-App, wirkt sich aber auf Ihre persönlichen Datei- und App-Verwaltungsgewohnheiten aus.

Wenn Sie im Ordner „Programme“ in der Seitenleiste eines Finder-Fensters nachsehen oder im Finder Gehe zu > Programme (Umschalt+Befehl+A) wählen, werden Sie die Web-App nicht finden, aber Sie werden Ihre Mac-Apps sehen. Dieser spezielle Ordner „Programme“ befindet sich auf der Oberflächenebene des Speichers Ihres Macs. Wenn Ihr Speicher als Symbol auf dem Schreibtisch erscheint, öffnen Sie ihn und Sie sehen diesen Ordner.

Web-Apps werden in einem benutzerspezifischen Programmordner abgelegt, nicht im Programmordner, der sich auf der obersten Ebene des Speichers Ihres Macs befindet. Macwelt

Web-Apps werden nicht in diesem Ordner „Programme“ gespeichert. Stattdessen befinden sie sich im Ordner „Programme“ Ihres Benutzerkontos. Der einfachste Weg, zu diesem Ort zu navigieren, ist ein bei gedrückter Control-Taste aufs Web-App-Symbol im Dock zu klicken und „Im Finder anzeigen“ auszuwählen. Ein Finder-Fenster mit dem Namen „Programme“ wird geöffnet und die Webanwendung ist wahrscheinlich die einzige Anwendung, die Sie sehen.

Wenn Sie bei gedrückter Control-Taste auf die Kopfzeile „Programme“ am oberen Rand des Fensters klicken, erscheint ein Pop-up-Fenster, das Ihnen den Speicherort des Ordners anzeigt, der in etwa so aussieht (beginnend am unteren Ende der Liste): Name Ihres Macs > Ihr Speichername > Benutzer > Benutzername > Programme.

Wie Sie das Problem beheben können, wenn Sie glauben, dass es behoben werden muss

Was ist, wenn Sie es vorziehen, die Webanwendung im Hauptordner „Programme“ zu haben, dem Ordner mit allen Ihren Mac-Anwendungen? Immerhin ist dies der Standardordner, der in den Seitenleisten des Finders und an anderen Stellen geöffnet wird. Sie können das Problem beheben, indem Sie einen Alias der Webanwendung erstellen und ihn dann in den Hauptordner „Programme“ legen.

Um ein Alias zu erstellen, wählen Sie die Webanwendung im Ordner Benutzer > Benutzername > Programme aus und wählen dann Datei > Alias erstellen. Es wird ein Alias-Symbol angezeigt, das Sie dann in der Seitenleiste in den Ordner Anwendungen ziehen können.

Macwelt

Wenn Sie den Hauptordner „Anwendungen“ öffnen, sollten Sie den Alias sehen und ihn umbenennen können, wenn Sie möchten.

Der Hauptordner „Programme“ wird von allen Benutzerkonten für diesen Mac gesehen. Wenn Sie die Webanwendung an ihrem ursprünglichen Speicherort belassen, kann nur dieses bestimmte Benutzerkonto sie sehen. Wenn Sie möchten, dass alle Benutzer dieses Macs die Webanwendung sehen können, legen Sie ein Alias in den Hauptordner.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Macworld.com und wurde aus dem Englischen übersetzt.