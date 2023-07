Apple Watch Ultra in neuer Farbe, SE 3 nicht vor 2024

Mark Gurman weiß in seinem Power-On-Newsletter Neues von der Apple Watch SE und Apple Watch Ultra zu berichten: Demnach wird es in diesem Herbst keine dritte Generation des Einsteiger-Modells geben.

Die aktuelle zweite Generation erschien im vergangenen Jahr, die erste Generation im Herbst 2020. Apple wird laut Gurman seinem Zwei-Jahres-Rhythmus treu bleiben, die SE der dritten Generation wird demnach nicht vor 2024 erscheinen.

Apple Watch SE, 8 oder Ultra: Welche Uhr passt zu mir?

Die Apple Watch SE richtet sich vor allem an Apple-Watch-Neulinge, dementsprechend ist die Funktionsliste nicht ganz so lang wie bei der Apple Watch Series 8 (im Test) oder Apple Watch Ultra (im Macwelt Bergsteiger-Test): Die EKG- und Blutsauerstoff-App fehlt etwa, genauso wie ein Always-On-Display. Auch die Display-Ränder sind deutlich größer als bei der Apple Series 7 oder Series 8. Mit einem Einstiegspreis von 299 Euro UVP ist sie aber auch deutlich günstiger.

Wir haben Ihnen bereits verraten, warum sich das Warten auf die Apple Watch Ultra 2 lohnt. Mark Gurman liefert nun einen weiteren Grund: Demnach hat Apple bereits für die erste Generation der Apple Watch Ultra eine dunkle Farbe in Erwägung gezogen, sich am Ende aber doch dagegen entschieden – vielleicht, um in diesem Herbst ein Ass im Ärmel zu haben:

Before the release of last year’s Ultra model, Apple tested a dark titanium color option. It ultimately canceled the option because designers didn’t like the appearance, but it could still theoretically arrive in 2023.

