Google Assistant auf dem iPhone nutzen – so einfach geht’s

Es gibt zwei Möglichkeiten, Google Assistant zu verwenden: per Sprache oder per Tastatur. Um mit Google Assistant zu sprechen, tippen Sie aufs Mikrofon-Symbol am unteren Bildschirmrand und stellen Sie Ihre Frage oder geben Sie Ihren Befehl. Ob Google Assistant Ihnen zuhört, erkennen Sie an den vier hüpfenden Punkten am unteren Bildschirmrand.

Alternativ können Sie aufs graue Tastatur-Symbol daneben tippen, falls Sie Ihre Anfrage in Schriftform geben möchten.