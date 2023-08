Diese Limits gelten für geteilte Fotoalben in iCloud

Die Anzeichen, dass Apple den Fotostream einstellt, haben sich seit mindestens zwei Jahren gehäuft. Vergangene Woche hat der Hersteller sein Versprechen eingelöst. Als Alternative gelten Fotos in iCloud, als einen besonderen Dienst hebt Apple die geteilten Alben hervor. Genauso wie der Fotostream rechnen die geteilten Alben nicht gegen den verfügbaren iCloud-Speicherplatz, die Fotos darin kann man nicht nur mit den unterschiedlichen Geräten, sondern auch unterschiedlichen Nutzern teilen.

Genauso wie Fotostream haben die geteilten Alben eigene Einschränkungen bei der Anzahl von Fotos, Videos, Kommentaren unter einzelnen Beiträgen und Dateiformaten.

Diese Einschränkungen müssen Sie bei geteilten iCloud-Alben beachten

Sie können pro Stunde bis zu 1.000 Fotos und Videos über die geteilten Alben posten;

Sie können pro Tag bis zu 10.000 Fotos und Videos über die geteilten Alben posten;

Sie können bis zu 200 Alben anlegen und per iCloud teilen;

Sie können bis zu 200 geteilte Alben abonnieren;

Jedes geteilte iCloud-Album darf bis zu 100 Abonnenten haben;

Jedes geteilte iCloud-Album darf bis zu 5.000 Fotos oder Videos beinhalten;

Jeder Beitrag im geteilten iCloud-Album darf bis zu 200 Reaktionen bzw. Kommentare erreichen;

Jeder einzelne Kommentar darf nicht länger als 1.024 Zeichen sein;

Sie dürfen pro Tag maximal 200 Nutzer zum Abonnieren eines geteilten Albums einladen.

Lesetipp: iPhone: Warum Sie die kleinste Speichergröße kaufen sollen

Anders als per Fotostream kann man nun in den geteilten iCloud-Alben GIF-Dateien teilen. Unterstützt werden auch die besonderen iPhone-Formate wie Live-Fotos, Zeitlupe, Zeitraffer und Video-Rückblicke. Bitte beachten Sie, dass Fotos in geteilten Alben nicht in der Originalauflösung bereitgestellt, sondern auf 2.048 Pixel an der längsten Seite reduziert werden. Die geteilten Videos dürfen bis zu fünfzehn Minuten Länge haben und werden auf die Auflösung von 720p reduziert.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 Pro 128 GB in Space Schwarz