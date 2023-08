Viele falsche Notrufe durch die Apple Watch – was die Polizei rät

Wie der britische “Telegraph” (via “Golem”) und “Daily Mail” berichten, haben die Notrufdienste im Vereinigten Königreich mit erhöhtem Aufkommen von teilweise falschen Notrufen zu kämpfen.

Eine der Ursachen könnte die Apple Watch sein: Einige Briten berichten, dass sie plötzlich im Fitnessstudio die Nachfrage des Operators gehört haben, ob alles mit ihnen in Ordnung sei. Eine Erklärung dafür können bestimmte Übungen liefern: Wenn man eine Langhantel über den Kopf hält und die Arme nach hinten beugt, kann in manchen Fällen die Seitentaste klemmen und den Notruf erzeugen.

National Police Chiefs’ Council (NPCC), also die britische Polizei, rät in solchen Fällen dazu, die Rückmeldung des Operators abzuwarten und Bescheid zu geben, dass alles in Ordnung ist. Andernfalls sind die Notdienste verpflichtet, den Anrufenden zu kontaktieren und sich überzeugen, dass der Person keine Gefahr droht. Dies kann bis zu zwanzig Minuten in Anspruch nehmen.

Nicht nur Apple Watch unter Verdacht

Allerdings kollidieren die Berichte über die falschen Notrufe von der Apple Watch in Großbritannien zeitlich mit Warnungen der britischen Polizei zum aktuellen Android-Update, das in etwa die gleichen Folgen haben kann.

Denn Google hat mit einer Android-Aktualisierung zwischen Oktober 2022 und Februar 2023 eine vergleichbare Funktion gebracht, wie sie bei iPhones implementiert ist: Drückt der Nutzer oder die Nutzerin die Seitentaste des Smartphones schnell fünfmal nacheinander, wird Notruf gewählt. Alleine an einem Sonntag, den 16. Juli, hatte die britische Polizei in Devon und Cornwall 169 von solchen “Silent Calls” registriert, berichtet die BBC.

Bei der Apple Watch ist bei einer Notrufwarnung ein klarer haptischer und akustischer Signal eingebaut: Registriert die Apple Watch einen Sturz oder einen Unfall, startet der Countdown. Der Nutzer oder die Nutzerin haben in Summe eine Minute und 30 Sekunden Zeit, um darauf reagieren.

Bei einem Sturz wartet die Uhr eine Minute lang darauf, ob sich ihr Inhaber oder ihre Inhaberin bewegt. Ist dies nicht der Fall, startet der Countdown von 30 Sekunden, mit einem akustischen Alarm und Tippen am Handgelenk. Selbst diese Sicherheitsmaßnahmen können manchmal nicht verhindern, dass die gekauften Apple Watches verstärkt Notrufe aussenden, wie dies der Fall in einem US-Skigebiet Anfang 2019 war.

