Updates für Chrome: Suchen wird besser, Downloads bequemer

Google hat am Mittwoch angekündigt, dass sein Chrome-Browser für iOS neue Funktionen enthält, die die Suche nach Informationen erleichtern. Chrome ist zwar nicht der Standardbrowser auf dem iPhone, aber es ist ganz einfach, ihn auf Chrome oder einen anderen Browser umzustellen. Das ist neu in Chrome für iOS:

Ideen für die nächste Suche: Wenn Sie auf einer Webseite sind und auf die Adressleiste tippen, werden Suchvorschläge angezeigt. Wenn Sie etwa auf der iPhone-Website von Apple sind, werden verwandte Suchvorschläge angezeigt.

Wenn Sie auf einer Webseite sind und auf die Adressleiste tippen, werden Suchvorschläge angezeigt. Wenn Sie etwa auf der iPhone-Website von Apple sind, werden verwandte Suchvorschläge angezeigt. Weitere Suchvorschläge : Wenn Sie in die Adressleiste tippen, zeigt Chrome jetzt zehn Vorschläge an (im Vergleich zu sechs in der vorherigen Version).

: Wenn Sie in die Adressleiste tippen, zeigt Chrome jetzt zehn Vorschläge an (im Vergleich zu sechs in der vorherigen Version). Was ist gerade angesagt? Tippen Sie auf die Adressleiste, um eine Liste der aktuellen Suchanfragen anzuzeigen. Diese Funktion wird auf dem iPhone erst später in diesem Jahr verfügbar.

Chrome für Android hat außerdem die Funktion “Touch to Search” erweitert, um zusätzlich zur Möglichkeit, ein Wort oder einen Satz direkt auf einer Webseite zu suchen, verwandte Suchanfragen anzuzeigen.

Chrome für Mac: Downloads neu gestaltet

Chrome für Mac hat die Art und Weise geändert, wie Downloads überwacht werden. Die Download-Leiste am unteren Rand des Browserfensters wurde durch das Symbol einer Ablage ersetzt, das rechts neben der Adressleiste angezeigt wird. Es zeigt mit einer Animation den Download-Fortschritt an und erweitert sich vorübergehend zu einer Benachrichtigung, wenn der Download abgeschlossen ist. Diese Benachrichtigung kann in den Einstellungen von Chrome ausgeschaltet werden.

Wenn Sie auf das Symbol in der Downloadleiste klicken, werden die Downloads der letzten 24 Stunden sowie alle laufenden Downloads angezeigt. Schaltflächen zum Anhalten, Stoppen und Fortsetzen von Downloads sind ebenfalls verfügbar.

Chrome kann auch potenziell schädliche Dateien erkennen und das Herunterladen dieser Dateien blockieren.

Google

“Downloads sind ein zentraler Bestandteil des täglichen Surfens im Internet, vom perfekten Katzen-Hintergrund für den PC bis zum Speichern einer Kopie der Steuererklärung”, so Jasika Bawa, Senior Product Manager von Chrome. “Im Laufe der Jahre haben wir uns Ihr Feedback zu den bisherigen Downloads in Chrome angehört. Wir haben gelernt, dass es zwar vieles gab, was für Sie gut funktionierte, wie zum Beispiel die starke Unterstützung für die wichtigsten Download-Vorgänge und den eingebauten Schutz vor schädlichen Dateien, dass es aber auch seine Probleme hatte… All dies machte deutlich, dass es für uns Raum für Verbesserungen gab, um ein intuitiveres Erlebnis für Downloads in Chrome zu schaffen.”

Das Update (115.0.5790.160) ist im App Store erhältlich. Klicken Sie auf “Laden”, wenn Sie es noch nicht installiert haben, oder auf “Aktualisieren”, wenn es noch nicht automatisch aktualisiert wurde.