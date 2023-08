Airtags im Viererpack erstmals unter 100 Euro bei Cyberport

Insbesondere zur Reisezeit erfreuen sich Apples Airtags großer Beliebtheit: Mit dem smarten Bluetooth-Tracker können Sie nicht nur Ihre Schlüssel oder die Tasche mit dem teuren Macbook immer orten, sondern auch Ihr Fluggepäck. Ein Airtag im Auto hilft dabei, dessen Parkplatz wiederzufinden, am Fahrrad montiert, kommen Diebe nicht mehr weit.

Per Bluetooth werden sie in Apple „Wo-ist?“-Netzwerk angezeigt und per UWB-Technik und Signalton lässt sich weltweit ihre genaue Position bestimmen.

4er-Pack Airtags bei Cyberport zu Tiefpreis von 99 Euro

Apple verlangt für einen Airtag 39 Euro, für den 4er-Pack 129 Euro. Diesen gibt es bei Cyberport nun für 99 Euro, einen niedrigeren Preis hatten wir bisher nicht gesehen. Amazon hat zwar auch gegenüber Apples Preisempfehlung deutlich reduziert, verlangt mit 105,33 Euro aber noch ein bisschen mehr.

4er-Pack Airtag für 105,33 Euro bei Amazon kaufen

Halsbänder für Hunde und Katzen sind ebenfalls verfügbar, etwa bei Amazon. Aber auch im Haushalt kann das Gerät nützlich sein, etwa beim Suchen der Fernbedienung oder des Schlüsselbundes. Gerade in kleineren Räumen hat sich hier das optionale Tonsignal bewährt, wie der Macwelt-Test zeigt. Gut zu wissen: Nach anfänglichem Zögern haben Luftlinien wie die Lufthansa keine Einwände gegen die Nutzung von Airtags im Fluggepäck.

