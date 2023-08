Das beste neue Feature von tvOS 17: Facetime

Die auf der WWDC im Juni vorgestellten und seit Juli in öffentlichen Tests geprüften Neuheiten in Apples neuen Betriebssystemen sind sinnvolle Weiterentwicklungen und Erweiterungen: Der Game-Modus in macOS 14 Ventura könnte endlich Gaming auf dem Mac zu einem Thema machen, bei dem man nicht mehr müde belächelt wird, wenn man es anspricht.

Kontaktposter und Sticker in iOS 17 sind ganz nett, weit hilfreicher werden die Transkriptionen von Audio-Nachrichten sein, ebenso das Querformat im gesperrten Zustand Standby. Und erreicht man Gesprächspartner via Facetime nicht, kann man ihnen nun eine Nachricht hinterlassen.

Das iPad bekommt im Herbst auch einen konfigurierbaren Sperrbildschirm, zudem einige Neuheiten, die es auch in iOS 17 gibt, wie die erwähnten.

tvOS 17, das Betriebssystem für das Apple TV, das ein Nischendasein führt, aber dennoch ein großartiges Produkt ist, bekommt in diesem Jahr aber eine Neuerung, die es in sich hat: Facetime.

Wie jetzt, den Fernsehapparat als Monitor für Videotelefonate nutzen? Der hat doch im Gegensatz zu Macbook, iMac und Studio Display keine Kamera eingebaut und auch kein Mikrofon?

Das iPhone liefert Augen und Ohren

Doch aus dieser Not macht Apple eine Tugend, ähnlich wie schon im letzten Jahr mit der Integrationskamera (Continuity Camera) von macOS 13 Ventura und iOS 16. Das Problem: Die in Macbooks und iMacs eingebauten Frontkameras sind nicht gerade die besten ihrer Art, überhaupt erst machen die M-Prozessoren dank fortschrittlicher Bildverarbeitungstechnik die Ansicht erträglich. Aber hat nicht praktisch jeder Mac-Anwender ein iPhone? Eben! Also dient eben das als Kamera, dank Ultraweitwinkel ist es sogar möglich, den Schreibtisch vor dem Mac noch mit abzufilmen.

Und wo ein Apple TV im Wohnzimmer oder Arbeitszimmer steht, da ist ein iPhone auch nicht weit, eine bessere Fernbedienung oder Hilfe beim Einrichten gibt es nicht. Jetzt geht also die Continuity Camera in die nächste Runde – das iPhone verleiht dem Apple TV ab tvOS 17 Augen und Ohren. Einzige Bedingung: Auf dem iPhone muss auch iOS 17 installiert sein.

Beta-Test mit Apple TV und iPhone

Wir haben das mit der Beta von tvOS 17 ausprobiert und auch auf einem iPhone SE 2020 die Beta von iOS 17 installiert – recht viel mehr an Vorarbeit hat es nicht gebraucht. Startet man nun die neue App Facetime auf dem Apple TV, sendet dies ein Signal an das iPhone in der Nähe, das die gleiche Apple-ID verwendet. Nun muss man auf dem Smartphone die Anforderung zur Nutzung als Integrationskamera bestätigen und das iPhone mit der Rückseite voran und im Querformat in der Nähe des Apple TV platzieren – schon kann man einen Kontakt per Facetime anfunken und sich unterhalten.

Die Tonausgabe erfolgt auf dem Gerät, das in den tvOS-Einstellungen angegeben ist, also dem Fernsehapparat, den Homepods oder Airpods, als Mikrofon dient das des iPhones. Um das Smartphone sicher zu positionieren, würde sich entweder die Halterung von Belkin eignen, die es für den Einsatz am Monitor gibt oder man verwendet einen beliebigen iPhone-Ständer mit oder ohne Ladefunktion – besonders wenn der Fernseher ein wenig dick ist.

Der Nutzen ist aber immens: Hat man ein iPhone mit Ultraweitwinkelkamera zur Hand (ab iPhone 11 und 11 Pro), kann man Center Stage nutzen – den Folgemodus. Die Kamera nimmt dabei einen weit größeren Bereich auf als den auf dem Bildschirm sichtbaren, so kann sie die Person vor dem Objektiv nachverfolgen und sie immer im Zentrum des Geschehens halten. Das ist bei Apple-Geräten seit ein paar Jahren Standard, auch das Studio Display verfügt über Center Stage.

Der Nutzen von Facetime mit dem Apple TV

Die größere Räumlichkeit konnte auch größere Meetings lebendiger machen, bei denen nicht immer nur eine Person vor der Kamera sitzt oder steht oder hybride Meetings vereinfachen, bei denen sich ein Großteil der Teilnehmenden in einem Raum versammelt und andere zugeschaltet werden, die von unterwegs sich mit ihrem iPhone, Mac oder iPad zuschalten. Teilen die nun ihren Bildschirm auf dem großen Fernsehapparat mit Apple TV im Konferenzraum, können alle etwas sehen und nicht nur die unmittelbar vor dem Facetime-Gerät.

Das Apple TV ist seit jeher mehr als nur ein HDMI-Adapter, über die man Streaminginhalte aus dem Internet oder dem lokalen Netz auf einen großen Bildschirm bringt. Man denke nur an Apple-Arcade-Spiele, die man mit dem iPhone als Fernbedienung oder etwa Xbox-Controller auf dem großen Bildschirm zocken kann. Oder an den Einsatz speziell der Ethernetversion des aktuellen Apple TV 4K als Steuerzentrale für das Smart Home per Matter.

Mit Facetime wird das Apple TV aber noch ein Stück nützlicher.