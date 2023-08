Installation von macOS 14 fehlgeschlagen? So reparieren Sie ein defektes System

Das kommende Betriebssystem macOS 14 Sonoma kann von Ihnen bereits ausprobiert werden: Apple macht es dem Anwender besonders einfach, das neue Betriebssystem zu testen – eine kurze Anmeldung bei developer.apple.com mit der eigenen Apple ID genügt.

Unter Ventura ist dann die Installation von Sonoma sehr bequem über die Systemeinstellung Softwareupdate möglich. Hier müssen Sie nur auf das kleine „i“ neben „Beta-Updates“ klicken und können Sonoma als System auswählen. Apples Test-Versionen eines neuen Betriebssystems sind allerdings nicht ganz ungefährlich, wie wir aus eigener Erfahrung wissen.

So blieb unsere Installation von Sonoma auf einem alten Mac Mini hängen und wir mussten zu einigen Rettungsmethoden greifen, um den Rechner wieder nutzbar zu machen. Unser Fehler: Eigentlich ist es eine sehr schlechte Idee, Sonoma als einziges System auf einem Mac zu installieren. Besser legt man ein eigenes Volume auf dem Mac an und installiert dort das neue System als zweites Betriebssystem.

So vermeiden Sie Probleme: Sonoma auf ein eigenes Volume installieren Vorab ein Tipp: Keine gute Idee ist es, wenn Sie ein Beta-System über ihr aktuelles Arbeits-System installieren oder als einziges System installieren. Das ist nicht nur bei auftretenden Problemen schlecht, unter Umständen stellen Sie auch nur fest, dass ihr wichtiges Firmen-VPN oder Arbeits-Programm nicht mehr unter Sonoma arbeitet und müssen mühsam ihr System neu installieren. Apples neues Dateisystem APFS bietet aber eine simple Lösung, Sonoma auf einem eigenen Volume zu testen. Das funktioniert so ähnlich wie die Partitionierung einer Festplatte, ist aber viel einfacher und sicherer. So können Sie dieses Volume später problemlos wieder löschen. Bei Installationsproblemen müssen Sie sich dann nicht mit Rettungspartitionen oder Time Machine abzumühen, senden löschen einfach das Volume. Das Anlegen eines solchen Test-Volumes ist sehr einfach: Öffnen Sie das Festplattendienstprogramm

Klicken Sie oben in der Funktionen-Leiste auf das Plus-Symbol

Sie sehen ein Fenster mit dem Text „APFS-Volume zum Container hinzufügen?“

Geben Sie einen Namen wie „Sonoma“ ein und tippen Sie auf „Hinzufügen“.

Bei einer Installation von Sonoma können Sie dieses Volume „Sonoma“ als Ziel der Installation auswählen und später wahlweise das Sonoma-Volume booten oder ihr Haupt-System mit Ventura weiter nutzen. Um zwischen den Systemen zu wechseln, halten Sie beim Systemstart die Wahltaste gedrückt.

Haben Sie Sonoma auf ein solches Volume installiert, können Sie jederzeit Ihr altes Ventura-System starten und ein Volume mit einer fehlerhaften Sonoma-Installation einfach löschen. Haben Sie allerdings Sonoma aber als einziges System auf Ihrem Mac installiert, ist der Mac bei einer fehlerhaften Installation nicht mehr nutzbar und Sie müssen versuchen ein lauffähiges System zu installieren. Je nach Bildschirmanzeige müssen Sie dabei unterschiedlich vorgehen.

Bekannte Fehlermeldungen

In den meisten Fällen funktioniert die Installation des neuen Systems problemlos, gerade bei älteren Macs kann es aber in seltenen Fällen zu Problemen kommen. In einigen Fällen scheint das Update nicht zu funktionieren, oder sie sehen merkwürdige Meldungen.

Es gibt verschiedene Anzeigen, die sie dann auf dem Bildschirm ihres Macs sehen, besonders häufig sind die folgenden:

Manchmal geht die Installation einfach nicht weiter. Apple

Achtung: Apple Logo mit Fortschrittsbalken

Bei Installationen ist diese Anzeige besonders tückisch, oft sehen Sie das Logo und den Verlaufsbalken für mehrere Stunden, aber alles ist in Ordnung und Sie sollten die Installation keinesfalls unterbrechen. Dies könnte sogar ihren Mac beschädigen. Manchmal kann eine Installation auch mal einen halben Tag dauern, Apple empfiehlt sie deshalb abends zu starten, damit sie über Nacht durchlaufen kann.

Nur wenn der Mac wirklich lange hängenbleibt oder mehrmals neu startet, sollten Sie den Startvorgang unterbrechen und den Rechner ausschalten – indem Sie lange auf den Einschaltknopf drücken. Wenn das Problem weiter besteht, kann ein Problem mit einem Peripheriegerät bestehen. Hängen Sie externe Festplatten, Drucker oder Hubs ab und versuchen Sie es erneut. Auch bei einer SSD mit sehr wenig freiem Speicherplatz kann es zu Installationsproblemen kommen – selbst wenn der Installer dies nicht bemängelt hat.

Hilft dies nicht, sollten Sie die Festplatte oder SSD Ihres Macs mit dem Festplattendienstprogramm überprüfen. Das Festplattendienstprogramm kann über das Installationsmenü aufgerufen werden, vielleicht ist das Speichervolume beschädigt. Ist alles in Ordnung, stehen Sie nun vor der Wahl ihr altes System zu installieren oder weitere Installationsmethoden für Sonoma zu versuchen – etwa einen Installations-Stick mit Sonoma. Die einfachste Lösung ist aber die Neuinstallation von macOS über die Wiederherstellungspartition.

Ordner mit blinkendem Fragezeichen

Der Ordner mit blinkendem Fragezeichen bedeutet, dass kein funktionierendes Betriebssystem installiert ist. Sie müssen den Mac dann von der Rettungspartition starten und versuchen, ein neues macOS-System zu installieren. Das erklären wir im späteren Verlauf des Artikels.

Kreis mit durchgezogener Linie

Recht selten ist ein Kreis mit durchgezogener Linie zu sehen, dieser bedeutet, dass ein System installiert ist, ihr Mac aber nicht von diesem System starten kann. Das kann etwa geschehen, wenn sie versuchen Sonoma oder Ventura von einem nicht mehr unterstützten Mac zu starten. Lösen können Sie auch dieses Problem mit der Rettungspartition.

Keine Anzeige

Keine Anzeige bedeutet, dass ein Rechnerstart nicht möglich ist, etwa wegen eines Fehlers der Firmware. Bei einem ARM-Macs sollten Sie den Einschaltknopf in diesem Fall für zehn Sekunden gedrückt halten. Im Idealfall sollte dann ein Fenster mit Startoptionen erscheinen. Bei einem Intel Rechner müssen Sie den Einschaltknopf zehn Sekunden gedrückt halten und dann sofort die Tastenkombination Befehl > R drücken, bis das Apple-Logo erscheint. Weitere Lösungen erklären wir später.

So rufen Sie die macOS-Wiederherstellungs auf

Die Wiederherstellungspartition (auch macOS Recovery genannt) ist ein kleines Not-Betriebssystem, über das Sie Reparaturarbeiten durchführen können. Sie müssen Ihren Mac für die Wiederherstellung in den Recovery-Modus versetzen – wozu man beim Intel-Mac beim Neustart die Tastenkombination Befehlstaste/R gedrückt hält. Bei einem ARM-Mac hält man beim Starten des Macs einfach den Einschaltknopf gedrückt, bis auf dem Mac ein Auswahl-Menü startet.

In diesem Fenster müssen Sie auf “Optionen” klicken Apple

Nachdem Sie auf “Optionen” geklick haben, stehen nun mehrere Funktionen bereit, darunter „macOS Ventura erneut installieren“ (je nach Systemversion kann hier auch „macOS Monterey erneut installieren“ aufgeführt sein. Diese Funktion installiert ein neues funktionierendes Betriebssystem für Sie.

Wichtig zu wissen: Es wird dabei nur ein neues System installiert. Alle anderen Daten wie Apps, Fotos und Dokumente bleiben unberührt. Dieses „macOS erneut installieren“ dauert nur wenige Minuten und kann auch bei anderen Systemproblemen sehr nützlich sein.

Über die Rettungspartition können Sie Ventura neu installieren – falls Sonoma nicht bereits installiert ist. IDG

Warum ein Time Machine-Backup so wichtig ist Das Problem bei einem fehlgeschlagenen Systemupdate: Unter Umständen ist eine Neuinstallation von macOS nur möglich, wenn Sie zuvor die komplette SSD bzw. Festplatte löschen. Das kann auch bei Platzmangel auftreten. Hier ist ein aktuelles Backup Gold wert, da man nach der Neuinstallation problemlos seine Daten wieder übertragen kann. Die macOS Wiederherstellung bietet dazu die eigene Option „Aus Time Machine wiederherstellen“.

Wiederherstellung per Internet

Eine Wiederherstellung kann bei Intel-Macs nicht nur über die lokale Rettungspartition, sondern auch direkt über einen Internet-Download starten. Dazu halten Sie beim Rechnerstart die Tasten Befehlstaste > R gedrückt. Das kann notwendig sein, wenn bei einem Rechner die Rettungspartition beschädigt ist.

Problem, dass kein „altes“ System installiert werden kann

Ist eine Installation von macOS 14 nicht vollständig durchgeführt, kann bei der Wiederherstellung ein Problem auftreten: Die Wiederherstellungspartition unterstützt bei der Funktion „macOS erneut installieren“ nur macOS 13 oder älter, eine Wiederherstellung wird deshalb unter Umständen abgelehnt, da mit macOS 14 schon ein neueres System installiert zu sein scheint.

Hier haben Sie nun mehrere Möglichkeiten:

Sie können die Festplatte mit dem Festplattendienstprogramm komplett löschen (und alle Daten verlieren) und macOS neu installieren.

Sie können ihre Daten dann per Time Machine wiederherstellen.

Als dritte Alternative können Sie versuchen Sonoma bzw. Ventura über einen bootfähigen Stick zu installieren.

Installation eines neuen Systems per bootfähigen USB-Stick

Statt Sonoma über die Systemeinstellungen oder eine App zu installieren, können Sie das neue System auch über einen bootfähigen USB-Stick erstellen. Dies hilft manchmal auch bei Problemen bei der Installation oder falls Fehler beim Booten auftreten.

Eine ausführliche Anleitung zum Erstellen eines bootfähigen Mediums finden Sie hier

Ein seltenes Problem, das leider gelegentlich auftritt, ist ein abgebrochenes Update der Firmware. Bei einigen Systemupdates wird nämlich nicht nur das Betriebssystem aktualisiert, sondern auch die Firmware. Geht hier etwas schief, kann unter Umständen sogar das Booten von einem Rettungssystem misslingen – der Rechner ist vorerst außer Gefecht und Sie sehen beim Booten nur einen schwarzen Bildschirm.

Oft ist hier der Anwender selbst verantwortlich, der nach langem Warten ein Systemupdate unterbricht, weil er es neu starten will. Hier sollten Sie sich nicht scheuen, den Rechner von einem Apple-Fachmann wiederherstellen zu lassen, erfahrene Anwender können dies aber auch selbst versuchen.

Lösung für Intel-Macs ab 2018 (für erfahrene Anwender)

Bei Intel-Rechnern mit Apple T2-Sicherheitschip wie iMac ab 2020, Macbook Air ab 2028 und Macbook Pro und Mac Min ab 2018 benötigt man dafür einen zweiten Mac. Diesen zweiten Mac muss man nun per USB-C-Kabel (nicht Thunderbolt) mit dem stillgelegten Rechner verbinden und das Tool Apple Configurator starten.

Den beschädigten Mac muss man nun auf eine bestimmte Art starten, was bei jedem Modell etwas unterschiedlich abläuft. Einen iMac muss man beispielsweise vom Stromnetz trennen und vor dem Anschließen den Ein- und Ausschalter gedrückt halten – und darf nur den rechten der beiden USB-C-Ports nutzen.

Das Aufspielen der Firmware erfolgt im Apple Configurator über die Funktion Aktionen“ > „Erweitert“ > „Gerät reparieren“

Lösung für ARM-Macs (für erfahrene Anwender)

Auch bei Apples M1 und M2-Macs müssen Sie den betroffenen Mac per USB-Kabel verbinden. Beim Starten ist eine bestimmte Art von Tasten zu drücken, sie müssen außerdem das Kabel mit einem ganz bestimmten USB-C-Port verbinden.

Das Aufspielen der Firmware erfolgt im Apple Configurator dann wie bei Intel-Macs über die Funktion “Aktionen > „Erweitert“ > „Gerät reparieren“

Fazit

Das Testen von kommenden macOS-Versionen ist sehr sinnvoll, gelegentlich kann es aber auch zu Problemen kommen. Hält man sich an zwei Regeln kann aber kaum etwas schiefgehen: 1. Time Machine-Backup erstellen, 2. Beta-Version nur auf einem separaten Volume installieren.