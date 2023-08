iPhone 15: Vorstellungstermin geleakt – merken Sie sich dieses Datum

Traditionell nutzt Apple den zweiten Dienstag des September zur Vorstellung neuer Produkte, meist iPhones und Apple Watches. Das ist keine feste Regel: Letztes Jahr zeigte Apple die neuen iPhones und Apple Watches an einem Mittwoch, am 7. September. Wenn am Montag Labor Day in den USA ist, kommt der Dienstag für eine Apple-Show zu früh.

Falls sich die neuesten Gerüchte als wahr erweisen sollten, weicht Apple in diesem Jahr ein klein wenig von seinem Schema ab und plant das iPhone-Event zwar für die zweite Septemberwoche, aber für den Mittwoch.

Mittwoch der 13. bringt die 15er

9to5Mac zitiert “mehrere mit der Angelegenheit vertraute Quellen” und behauptet, dass “Mobilfunkanbieter ihre Mitarbeiter gebeten haben, sich am 13. September wegen einer großen Smartphone-Ankündigung nicht freizunehmen.” Das Datum passt gut zum September-Event von Apple.

Die Bitten scheinen jedoch etwas ungewöhnlich zu sein – Vorbestellungen beginnen normalerweise erst am Freitag (15. September dieses Jahres)… man sollte meinen, dass die Mobilfunkanbieter an diesem Tag alle Hände voll zu tun hätten. Aber vielleicht bekommen sie am Tag der Ankündigung einen Ansturm von Anrufen und Kunden.

Auf dem Plan Apples sollten iPhone 15 und 15 Pro stehen, jeweils wieder in zwei Größen, mit 15 Plus und 15 Pro Max. Dazu kommt ziemlich sicher die Apple Watch Series 9, womöglich auch eine neue Apple Watch Ultra, zumindest eine neue Farbvariante.

Neue Macs und eventuell ein renoviertes iPad Mini stehen eher für den Oktober an. Dabei ist fraglich, ob Apple ein zweites Event abhalten wird oder wie im Vorjahr die neuen Modelle schlicht per Presseankündigung vorstellt.