Microsoft stellt Cortana ein – sollte Apple das mit Siri tun?

Microsoft hat Cortana 2014 veröffentlicht, als das Unternehmen noch Windows Phones produziert hatte. Seit rund zwei Jahren wurde die App nicht aktualisiert, mit dem aktuellen Update von Windows 11 entfernt der Entwickler sie komplett aus dem System.

Das gibt dem 9to5mac-Autoren Filipe Espósito Anlass zu überlegen, ob Siri auf Apples Plattformen noch zeitgemäß ist. Er argumentiert, dass gerade im vergangenen Jahr die Generative-KI-Tools einen erheblichen Sprung nach vorne gemacht haben. Schließlich wird Cortana unter Windows nicht unersetzt bleiben: Windows arbeitet seit einiger Zeit mit OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT, seine Suchmaschine Bing bietet immer mehr schlaue Funktionen wie Bildgenerierung. Derweil kann Siri manchmal nicht auf die einfachsten Fragen antworten, was auf den Rückstand in der Entwicklung hinweist. Dazu gibt es Berichte über interne Entwicklungen in der Siri-Abteilung, die auf Chaos und Ambitionslosigkeit hinweisen.

Unsere Meinung

Als reiner Beratungsassistent wird Siri von ChatGPT sicherlich abgehängt, man darf aber nicht vergessen, dass eben Apples Siri den ersten Schritt in diese Richtung ging, als Apple eine Zusammenarbeit mit Wolfram Alpha angekündigt hat. Doch selbst wenn Siri als reine Antwort-Maschine im Schatten neuerer Tools steht, ist Apples Dienst doch integraler, als Cortana es auf Windows jemals war.

Ein überraschender Schritt war der Kauf von „Workflow“, einer App, die die Automatisierung bestimmter Schritte auf dem iPhone ermöglichte. Ein Jahr später erschienen Siri-Kurzbefehle, die auf Workflow basierten. Während sie vielleicht nicht zu den meistbenutzten Apple-Apps wie der App Store oder Fotos gehören, gibt es mittlerweile eine rege Community, etwa bei Reddit, die sich über Tipps, und Tricks und Probleme austauscht.

Nicht zu vergessen ist Apple Music, dem Apple vor knapp zwei Jahren ein Einsteiger-Abo spendiert hat, bei dem die Inhalte sich ausschließlich mit Siri aufrufen und verwalten lassen: Apple Music Voice. Damit kommen wir zum Homepod, denn Apple hat Apple Music Voice offensichtlich mit dem Homepod (Mini) im Hinterkopf geschaffen. Da das Gerät hat praktisch keine Bedienelemente außer zwei virtuellen Leiser- und Lauter-Tasten auf der Oberfläche, der Rest läuft über Sprachsteuerung, also über Siri.

Siri ist ebenfalls eine wichtige Grundlage für Home, Home-Geräte und deren Verwaltung. Siri steckt in der Suche auf dem iPhone, ebenfalls kann der Assistent Vorschläge bei Kontakten, Dokumenten und anderen Datei-Arten machen. Kurzum: der digitale Assistent auf dem iPhone hat sich in den vergangenen zwölf Jahren weiterentwickelt; vielleicht nicht in die prognostizierte Richtung von HAL2000, sondern eher Richtung Automator oder einer zusätzlichen Schnittstelle, die vor allem Apples Audiogeräten wie dem Homepod und den Airpods zugutekommt. Dementsprechend schwierig bis zu unmöglich wäre es für Apple, Siri von den iPhones, Homepods, Macs und iPads zu löschen, wie es eben MIcrosoft mit Cortana getan hat.

