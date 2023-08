Top oder Flop: Was kann die smarte Trinkflasche von LARQ für 100 Euro?

Heutzutage ist alles smart: Telefone, Häuser, Autos und natürlich auch Trinkflaschen. Im vergangenen Sommer habe ich etwa jene smarte Trinkflasche getestet, die auch Apple offiziell in seinen Stores und Online verkauft – die leuchtende HidrateSpark Steel (im Test).

Aktuell sieht man in den sozialen Netzwerken die Werbekampagne einer anderen smarten Trinkflasche, die optisch sehr viel interessanter aussieht als die HidrateSpark. Die LARQ Bottle Movement (auf Amazon ansehen) kostet – je nach Modell – rund 100 Euro, ist aber nicht im klassischen Sinne „smart“. Der Hersteller kombiniert lediglich eine stylische Trinkflasche mit Technik. Ob sich das Geld lohnt, verraten wir in unserem Test.

Außen Hui, innen (nicht) Pfui!

Der Funktionsumfang smarter Trinkflaschen geht über das reine Aufbewahren von Flüssigkeiten hinaus. Während die HidrateSpark mittels LED-Ring Sie ans Trinken erinnert und über einen Sensor gleichzeitig erkennen kann, wie viel Sie getrunken haben, konzentriert sich die LARQ Bottle Movement (90 Euro bei Amazon) auf die Sauberkeit des Wassers.

Die LARQ Bottle Movement PureVis™ reinigt sich aktiv selbst und verbessert die Wasserqualität in einem leichten, einwandigen Edelstahlgehäuse – perfekt für Outdoor-Abenteuer, Fitnessstudio oder was immer dich bewegt. LARQ

Doch wie kann sich eine Flasche selbst reinigen? Im Flaschendeckel steckt die vom Hersteller sogenannte „PureVis-Technologie“, die bis zu 99 Prozent der Bio-Kontaminanten wie Escherichia coli eliminieren soll.

LARQ Trinkflasche mit UV-Licht im Flaschendeckel. Simon Lohmann

Diese Bakterien sind laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung der häufigste Verursacher von bakteriellen Harnwegsinfektionen und Erreger von Blutvergiftungen. Mittels UV-C-Licht können 99 Prozent der Bakterien im Wasser abgetötet werden, da dieses die Nukleinsäuren in der DNA schädigt und somit die Keime deaktiviert, so LARQ. Die Funktionalität der LARQ-Flasche wurde sogar in Studien geprüft und bestätigt.

UV-Licht im Flaschendeckel reinigt das Wasser. LARQ

Design & Anwendung

Das Design der Flasche ist minimalistisch gehalten und gleichzeitig ein echter Hingucker. Sie macht einen sehr hochwertigen Eindruck, zudem lassen sich die bunten Silikon-Hüllen, welche die Flasche vor Kratzern schützen soll, für je 18 Euro das Stück austauschen.

Mit einem speziellen Deckel können Sie die LARQ-Flasche am Rucksack befestigen. LARQ

Möchten Sie das Wasser in der Flasche reinigen, müssen Sie einfach auf den Flaschendeckel drücken. Der Reinigungsvorgang dauert 60 Sekunden und wird Ihnen über diese Dauer über einen Leuchtring im Deckel angezeigt. Der Hersteller empfiehlt während der Reinigung die Flasche leicht zu schütteln, „um das PureVis-Licht gleichmäßig zu verteilen“.

Vorteile der LARQ-Flasche

„Die letzte Flasche, die du jemals brauchen wirst.“ So bewirbt LARQ seine Flasche. Tatsächlich bietet sie gegenüber gewöhnlichen Trinkflaschen eine Menge Vorteile. LARQ selbst listet einige Vorteile auf:

verbessert die Wasserqualität

inaktiviert Bakterien

hält die Flasche sauber

alle zwei Stunden automatische Reinigung

Quecksilberfrei

BPA- & kunststofffrei

keine Ersatzfilter notwendig

langlebiger Akku (1 Monat)

Aber braucht man deswegen tatsächlich diese Trinkflasche?

Fazit: Unser Eindruck von der LARQ-Flasche

Die LARQ-Flasche soll ideal beim Wandern sein. LARQ

Der größte Kritikpunkt: der Preis. Rund 100 Euro für eine Trinkflasche (LARQ Bottle Movement ab 90 Euro bei Amazon) ist eine Menge Geld. Vor allem dann, wenn man keinen spürbaren Unterschied schmeckt. Das gereinigte Wasser aus der LARQ-Flasche schmeckt genauso wie aus einer gewöhnlichen Trinkflasche. Nur das Wissen darüber, dass die LARQ-Flasche das Wasser zuvor gereinigt hat, lässt das Getränk besser schmecken.

Wer eine stylische Trinkflasche möchte, wird auch für weniger Geld fündig. Ansonsten ist die LARQ-Flasche sehr leicht zu bedienen, der Akku hält mit einem Monat lange durch und die Dauer der Reinigung ist mit 60 Sekunden erträglich kurz – perfekt für jeden, der ohne viel Aufwand sauberes Wasser trinken möchte. Damit ist auch die Reinigung der Flasche selbst gemeint. Wie häufig schrubben Sie Ihre Trinkflasche? Wenn Sie jetzt länger überlegen müssen, ist die LARQ-Flasche vielleicht auch Ihr Geld wert!

LARQ Bottle Movement ab 89,92 Euro bei Amazon kaufen

Sinn und Zweck der Flasche ist es, überall sauberes Trinkwasser zu bekommen. In der Theorie können Sie die Flasche auch in einem See auffüllen, anschließend reinigen lassen und trinken. Daher eignet sich die Flasche auch besonders für Wanderer. Oder für alle, die die Flasche am nächstbesten Wasserhahn füllen möchten, besonders im Ausland. Denn nicht überall sind die Standards für Leitungswasser so hoch wie in Deutschland und seien wir mal ehrlich: Wären wir nicht alle froh, wenn wir das Wasser von öffentlichen Orten mit einem Druck reinigen lassen könnten? Wer weiß, wie sauber die Leitungen wirklich sind.