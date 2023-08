Tim Cook spricht erneut über KI als “entscheidend” für Apples Produkte – sagt aber nichts Neues

Apple hatte letzte Woche einige interessante Details in seiner Bilanz für das dritte Quartal seines Geschäftsjahres: iPhones, iPads und Macs waren im Vergleich zum Vorjahr rückläufig, doch der Gesamtgewinn stieg dank höherer Margen. Und die Kategorie Services hatte ein hervorragendes Quartal, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass Apple die Marke von einer Milliarde bezahlter Abonnements bei einer Installationsbasis von zwei Milliarden Geräten überschritten hat.

Ein Leckerbissen tauchte jedoch während der Frage- und Antwortrunde mit Analysten auf, die auf die offiziellen Ankündigungen folgte und die Sie auf der Apple-Website anhören können. (Der Teil, über den ich sprechen werde, beginnt bei 51:44.) Gegen Ende der Sitzung richtete Sydney Ho, Analystin der Deutschen Bank, eine Frage zur künstlichen Intelligenz an Apples Führungskräfte, und Tim Cook betonte nachdrücklich, dass diese Technologie für das Unternehmen weiterhin eine hohe Priorität habe.

Ho: Ihre Strategie in Bezug auf KI scheint sich von der vieler anderer Unternehmen zu unterscheiden. Zumindest sprechen Sie nicht viel darüber, wie viel Sie in diese Technologie investieren. Vielleicht können Sie das ein wenig näher erläutern. Aber wie werden sich Ihre Investitionen in diesem Bereich Ihrer Meinung nach in der Zukunft finanziell auswirken? […]

Cook: Wir betrachten KI und maschinelles Lernen als grundlegende Kerntechnologien, die in praktisch jedes Produkt, das wir entwickeln, integriert sind. Auf der WWDC im Juni haben wir einige Funktionen angekündigt, die im Herbst mit iOS 17 kommen werden, wie Personal Voice und Live Voicemail. Zuvor hatten wir lebensrettende Funktionen wie Sturz- und Unfallerkennung und EKG angekündigt. Keine dieser Funktionen, die ich gerade erwähnt habe – und viele, viele mehr – wäre ohne KI und maschinelles Lernen möglich. Es ist also absolut entscheidend für uns. Und natürlich forschen wir seit Jahren an einem breiten Spektrum von KI-Technologien, einschließlich generativer KI. Wir werden weiterhin investieren, innovativ sein und unsere Produkte mit diesen Technologien verantwortungsvoll weiterentwickeln, um das Leben der Menschen zu bereichern. Darum dreht sich für uns alles. Wie Sie wissen, neigen wir dazu, Dinge anzukündigen, wenn sie auf den Markt kommen, das ist unsere Vorgehensweise, und daran möchte ich mich halten.

Im Vergleich zu früheren Antworten sowohl von Cook als auch von CFO Luca Maestri in derselben Telefonkonferenz fällt auf, wie geschmeidig Cook sich zu diesem Thema artikuliert: Der Satz über die “verantwortungsvolle Weiterentwicklung unserer Produkte mit diesen Technologien, mit dem Ziel, das Leben der Menschen zu bereichern”, klingt sehr einstudiert. Es ist offensichtlich, dass er sich über dieses Thema sehr viele Gedanken gemacht hat.

Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass er so oft darauf angesprochen wird. In einem Reuters-Interview am Freitag äußerte er sich mit nahezu identischen Worten über KI, wobei er lediglich einen zusätzlichen Satz hinzufügte, in dem er anerkannte, dass die KI-Forschung bedeutend genug sei, um sich in den Ausgaben für Forschung und Entwicklung niederzuschlagen.

Auch in Kommentaren gegenüber CNBC (via 9to5Mac) wiederholte Cook weitgehend seine Gedanken zu KI und maschinellem Lernen als “grundlegende Kerntechnologien”, die “in jedes Produkt, das wir bauen, eingebettet sind.” Entgegen der Annahme von Ho spricht Apple tatsächlich viel über KI, wenn auch meist in zurückhaltender Form und auf ständiges Nachfragen von Analysten und Journalisten.

Man könnte meinen, dass KI das jüngste in einer langen Reihe von im Grunde bedeutungslosen Schlagwörtern des Unternehmens ist, und es wäre nur natürlich, dass Cook einen Sprechzettel zu einem solch brisanten Thema vorbereitet. Aber es bleibt das Gefühl, dass Apple dem Enthusiasmus für KI, den das Unternehmen so häufig bekundet, noch nicht gerecht geworden ist; dass KI zwar in fast allen Apple-Produkten vorhanden ist, aber eher eine Randerscheinung als ein integraler Bestandteil ist.

Und, was für den durchschnittlichen Apple-Kunden am auffälligsten ist, das Unternehmen hat noch nicht das große KI-Flaggschiff-Projekt vorgestellt, das sich seit langem ankündigt. KI-gestützte Funktionen in Betriebssystem-Updates sind eine Sache, aber viele von uns sehnen sich danach, dass Apple ein vollwertiges KI-Produkt entwickelt: Siri 2.0, auch bekannt als Projekt Bobcat oder SiriGPT.

Dieser Artikel ist zuerst auf Macworld.com erschienen und wurde aus dem Englischen übersetzt