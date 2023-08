Apple plant offenbar Mac Mini M3: Start steht unmittelbar bevor

Apple bereitet offenbar nicht nur diverse Macbook (Pro) und den iMac auf die neue Chip-Generation M3 vor. Offenbar steht auch der Mac Mini in Cupertino im Visier: Laut Marc Gurman in seinem Power On-Newsletter bei Bloomberg hat Apple vor kurzem begonnen, einen neuen Mac mit der Modellbezeichnung “Mac15,12” mit einem M3-Chip zu testen.

Das deutet Gurman als Hinweis auf eine neue Version des Mac Mini. Demnach soll der getestete Mac mit M3-Chip über eine 8-Core-CPU, eine 10-GPU und 24 GB RAM verfügen. Die 8-Kern-CPU bestehe aus vier Effizienzkernen und vier Hochleistungskernen.

Auch ein neuer M3 Mac Mini Pro soll kommen

Diese Konfiguration des Mac Mini entspricht abgesehen vom neuen M3-Chip der aktuellen M2-Version. Es scheint, dass Apple dann das M3-Basismodell mit 24 GB Arbeitsspeicher anstelle der üblichen 8 GB RAM aufrüsten will. “Angesichts der Spezifikationen des M3-Chips in diesem speziellen Mac glaube ich, dass es sich wahrscheinlich um einen Mac Mini der nächsten Generation handelt”, schreibt Gurman in seinem Newsletter.

Apple Mac mini (M2, 512GB, 2023) Preis beim Test: $799 Aktuell bester Preis:

Die Basis-Kernzahlen des M3 sollen demnach zwar die gleichen sein wie die des M2, der M3 Pro würde jedoch eine leichte Steigerung bieten können. Der Basis-Chip des M3 Pro käme dann mit 12 CPU-Kernen und 18 GPU-Kernen im Vergleich zum M2 Pro mit 10 CPU-Kernen und 16 GPU-Kernen.

Im Oktober dürfte Apple die neuen Maschinen vorstellen

Der M3-Chip wird wohl in einem neuen 3nm-Fertigungsprozess hergestellt, der die Abstände zwischen den Transistoren auf dem Chip verringert. Und je geringer der Abstand, desto besser die Leistung und Effizienz des Systems. Es wird erwartet, dass die ersten M3-betriebenen Macs im Oktober vorgestellt werden, und zwar zusammen mit dem 13-Zoll Macbook Pro, einem 24-Zoll iMac und einem 13-Zoll Macbook Air. Unsicher wäre noch, ob dann auch schon das Basismodell des neuen M3 Mac Mini auf den Markt kommt.