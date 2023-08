Warum Sie Ihre Apple Watch nicht verkaufen sollten

Ich besitze mehrere Modelle der Apple Watch – und kann mich von keiner einzigen trennen. Dabei schoss mir schon häufig die Frage durch den Kopf: „Soll ich nicht die ein oder andere verkaufen?“. Am Ende kam ich immer zum selben Entschluss: Nein!

Dabei ist es so verlockend: Die neue Apple Watch Series 9 soll wohl ein besonders interessantes neues Feature bekommen und die Apple Watch Ultra 2 stellt Apple wohl in einer neuen Farbe vor. Lieber jetzt noch schnell die aktuelle Uhr verkaufen, um im Herbst dann das neueste Modell zu kaufen! Oder besser nicht?

Apple Watch: Teurer Spaß mit großem Wertverlust

Eine neue Apple Watch Series 8 (Aluminium in Mitternacht, 45 mm, GPS + Cellular) kostet bei Apple 659 Euro. Biete ich genau dieses Modell auf Ankaufs-Webseiten wie Rebuy an, würde man nur noch 369,36 Euro bekommen. Das sind rund 290 Euro Wertverlust nach noch nicht mal einem Jahr der Nutzung. In diesem Beispiel habe ich den optischen Zustand der Apple Watch mit „gut“ bewertet.

Rebuy definiert den Zustand eines “guten” Gehäuses wie folgt:

Das Gehäuse der Uhr und / oder das Display zeigen stärkere Kratzer oder Stoßspuren, die deutlich zu sehen und auch zu fühlen sind. Rebuy

Das Problem bei der Apple Watch ist, dass sie den Gefahren des Alltags schonungslos ausgesetzt ist. Während man das iPhone in eine Schutzhülle steckt oder das Display mit einer Folie vor Kratzern schützt, trägt man die Apple Watch vergleichsweise schutzlos. Wie häufig stößt man mit der Uhr irgendwo gegen, wie häufig streicht der Reißverschluss der Jacke über das Display und Gehäuse. Ganz zu schweigen von den sportlichen Aktivitäten, bei denen noch viel größere Gefahren lauern, um die Apple Watch in Mitleidenschaft zu ziehen.

Natürlich gibt es auch Folien und spezielle Cases für die Apple Watch, doch kenne ich in meiner Apple-Bubble niemanden, der so etwas nutzt. Die Apple Watch sieht am schönsten nackt aus – so, wie sie von Apple geschaffen wurde.

Zunächst ärgert man sich noch über den ersten Kratzer im Display oder Gehäuse, doch irgendwann gehört es eben mit dazu. Am Ende ist die Apple Watch eben auch ein Gebrauchsgegenstand.

So richtig weh tut es erst dann, wenn man die Apple Watch verkaufen möchte. Und wer auch immer Ihre Uhr kauft, möchte natürlich ein möglichst intaktes Modell abkaufen. Egal, ob Privatkäufer oder Ankaufsseite im Internet: Am Ende wird Ihnen Kratzer zum Verhängnis, da sie eine optimale Argumentationsgrundlage liefern, um den Preis nach unten zu drücken.

Natürlich muss am Ende jeder selbst die Entscheidung treffen. Bisher habe ich mich dafür entschieden, die Uhren zu behalten, anstatt sie unter Wert oder mit zu großen Wertverlust zu verkaufen. Falls Sie Ihre Apple Watch aktuell verkaufen möchten, sollten Sie aber lieber noch etwas warten!

Der optimale Zeitpunkt für den Verkauf

Vom Wertverlust mal abgesehen, gibt es natürlich gute Gründe, um eine Apple Watch zu verkaufen. Vielleicht gefällt Ihnen die Uhr nicht mehr oder Sie möchten sich eine aktuellere Generation mit einem neuen Design und besseren Features zulegen und haben daher keine Verwendung mehr für die alte Uhr.

In wenigen Wochen wird Apple die neueste Generation der Apple Watch vorstellen. Nachdem das Upgrade von der Series 7 auf die Series 8 doch eher enttäuschend war, hoffen wir bei der Series 9 auf ein spannenderes Upgrade. Nun stellt sich jedoch die Frage: Verkaufen Sie Ihre Uhr am besten vor oder nach der Keynote?

Verkaufen Sie die Uhr vor der Keynote, ist Ihr Modell aktueller als nach der Keynote. Somit können Sie einen höheren Preis fordern. Allerdings sollten Sie sich sicher sein, dass Sie so oder so auf die neuste Generation wechseln möchten. Was, wenn Apple ein neues Design vorstellt, das Ihnen nicht zusagt? Was, wenn es bestimmte Geräte-Farben nicht mehr gibt? Der Verkauf kurz vor einer Keynote bringt Vorteile, ist aber auch immer mit einem gewissen Risiko verbunden.

Verkaufen Sie die Uhr nach der Keynote, ist Ihre Apple Watch auf dem Markt unattraktiver. Besitzen Sie aktuell eine Apple Watch Series 7, ist die Uhr vor der Keynote noch das Vorgänger-Modell der aktuellsten Generation. Nach der Uhr ist sie nur noch das Vor-Vorgänger-Modell – somit laufen Sie Gefahr, weniger Geld für die Uhr verlangen zu können. Dafür gehen Sie auf Nummer sicher und wissen, ob Sie Ihre Apple Watch überhaupt verkaufen möchten.

Preisentwicklung und Wertverlust unterschiedlicher Apple-Watch-Modelle

Wir haben von den Kollegen von Kleinanzeigen (vormals Ebay Kleinanzeigen) die Daten zu den Medianpreisen unterschiedlicher Apple-Watch-Modelle in Laufe von drei Jahren erhalten. Ausgewertet wurden Apple Watch Series 6 und Series 7 in zwei verfügbaren Größen und in zwei Gehäusevarianten – Aluminium und Edelstahl.

Bei der Apple Watch Series 7 merkt man, dass wohl die Apple Watches am meisten an Wert verlieren, wenn der Nachfolger auf den Markt kommt: Die Preisunterschiede zwischen 2021, als die Uhr neu auf dem Markt war, und 2022, als die Series 8 herauskam, belaufen sich im Schnitt auf 25 Prozent, also gleich ein Viertel des Wertes. Im Nachfolgejahr pendelten sich die Wertverluste im Schnitt auf rund zehn Prozent des Wertes im vorherigen Jahr.

Je teurer das Modell der Apple Watch, desto steiler ihr Wertverlust mit der Zeit. Die Apple Watch Series 6 ist zum Beispiel zu dem Punkt angekommen, an dem die größeren Modelle mit 44 mm Gehäusegrößen zu fast gleichen Preisen gehandelt werden wie die kleineren Modelle mit 40 mm Gehäusegröße. Die Edelstahlvarianten der Apple Watch verlieren in der ersten Zeit zunächst mal am meisten, weil sie am teuersten sind. Die Modelle bleiben in der Nachfolgezeit relativ wertstabil und deutlich teurer als die Aluminium-Varianten der gleichen Uhr.

Die von Ebay Kleinanzeigen aufgerufenen Preise sind aber trotz hoher Wertverluste immer noch fairer als bei Apples Rückkaufplattform “Trade in”: Für eine Apple Watch Series 6 kann man “bis zu 120 Euro” Gutschrift erhalten, für die Apple Watch Series 7 immerhin 165 Euro.