Erstaunlich: So “läuft” Microsoft Windows 1.0 auf einem Macbook Air

Es ist nur ein privates Experiment von “Martin” auf der Youtube-Plattform Nobeltech. Er fragte sich: “Was wäre, wenn die früheste Version von Windows nativ auf dem Macbook Air von 2014 booten würde, dem letzten Mac, der offiziell das Booten über das Legacy-BIOS unterstützt?”

Nach dem Motto: Alles, was man noch nie über das uralte Windows wissen wollte, aber hier jetzt ausgerechnet auf einem edlen Mac-Laptop erfahren muss. Doch als “Proof of concept” ist es durchaus spannend, auch wenn die Einschränkung auf der Seite gleich folgt: dass “es im täglichen Gebrauch definitiv nicht funktionieren wird!”.

Ohne Tastatur und Trackpad

Das liegt vor allem daran, dass die Tastatur das Macbook Air wie auch das Trackpad die Nutzung versagen, sobald die Windows-Oberfläche gebootet ist. Lediglich im Befehlszeilen-Terminal kann man DOS-Kommandos eingeben und so zum Beispiel Programme unter Windows 1.0.1 starten.

Windows 1.0 launched Martin im Boot-Menü (Startup Manager) des Intel-Mac, in das man beim Start des Apple-Laptops von 2014 durch Drücken der Alt-Taste kommt. Dort wählt er die entsprechende Partition mit Windows 1.0 (offenbar auf dem angeschlossenen USB-Stick) aus.

Nostalgisch schick: Windows-Uhr im Vollbild

Sehr viel weiter kommt man dann zwar im Betriebssystem selbst nicht. Doch immerhin lässt sich im Terminal per Befehlszeile in MS-DOS die Uhr im Vollbildmodus starten, was auf nostalgische Weise noch einigermaßen schick aussieht. Aber beispielsweise Paint startet nur mit einer Fehlermeldung, es ließe sich ja ohnehin nicht bedienen. Wer möchte, kann aber auch ein Reversi-Standbild aufrufen….