Das beste Zubehör für Apple Watch und iPhone für Ihre Gesundheit

Ovy Bluetooth Basalthermometer

Ovy Bluetooth Basalthermometer bei Amazon ansehen

Die Apple Watch misst seit Series 8 und Apple Watch Ultra auch Temperaturveränderungen auf der Haut. Zusammen mit der App Zyklusprotokoll will sie daraus den „ungefähren“ Zeitpunkt des Eisprungs ermitteln. Eine ungenaue und mitunter gefährliche Angelegenheit, wenn es zur Familienplanung eingesetzt werden soll.

Apple selbst warnt davor, die Zykluskontrolle zur Verhütung einzusetzen. Wenn es Frau genauer wissen will, wann sie ihre fruchtbaren Tage hat, weil ein Kinderwunsch besteht oder natürlich verhütet werden soll, braucht es die Messung der Basaltemperatur mit einem Thermometer, das auf zwei Nachkommastellen genau misst.

Die bekannte und kostenpflichtige Ovy-App erfasst im Prinzip Messdaten von verschiedenen Thermometern, die ihre Daten via Bluetooth an die auf dem iPhone installierte App senden, und wertet dort die gemessenen Temperaturen gemäß der wissenschaftlich erforschten Methode der natürlichen Familienplanung aus.

Ovy bietet dazu auch ein eigenes Thermometer an. Damit wird morgens nach dem Aufwachen oral die Temperatur gemessen, die Daten via Bluetooth an das iPhone gesendet. Weitere Körpermerkmale zur Präzisierung der Aussagen lassen sich in der App eintragen. Ovy verspricht die Daten nur in Deutschland in der Cloud zu sichern. Bei Kauf des Ovy Thermometers ist die Nutzung der App drei Monate lang kostenlos, danach kostet sie in jedem Fall rund 5 Euro im Monat.