Apple will Hersteller von Apple-Watch-Zubehör zu Schnellladefunktion zwingen

Apple Insider will von einem Zubehörhersteller erfahren haben, dass Apple große Änderungen an den Anforderungen für MFi-zertifizierte Ladegeräten für die Apple Watch vornehmen will.

Ab Oktober sollen Hersteller nur noch den neueren Schnellladepuck für Ladegeräte verwenden dürften, während sie bisher – und bis einschließlich Ende September – auch das ältere Modul ohne Fast Charging verwenden konnten.

Apple Watch Fast Charging: Rar gesät

Abgesehen von Apples eigenem magnetischem Schnellladegerät war die Auswahl an Schnellladegeräten für die Apple Watch bisher überschaubar: Nur zwei Geräte von Belkin – das Ladepad für 60 Euro und das 3-in-1-Ladegerät für 150 Euro – unterstützen aktuell die Schnellladefunktion, nicht einmal das Magsafe Duo von Apple selbst.

Der Zwang zum neuen Schnellladepuck bringt potenziell also zwei nennenswerte Änderungen mit sich: Eine positive und eine negative. Einerseits dürfte die Verfügbarkeit von Ladegeräten für die Apple Watch, die Fast Charging unterstützen, pünktlich zur Vorstellung der Apple Watch 9 steigen. Da der Schnellladepuck im Einkauf jedoch teurer ist als der alte, ist davon auszugehen, dass Zubehörhersteller die Mehrkosten auf Verbraucher:innen abwälzen und die Preise insgesamt steigen.

Brauchen Sie ein Schnellladegerät?

Ob Sie nun einen Betrag auf Ihrem Konto zurückstellen sollten, um eins dieser Ladegeräte kaufen zu können, sobald sie erhältlich sind, hängt davon ab, welche Apple Watch Sie besitzen, denn aktuell wird Fast Charging nur von drei Apple Watches unterstützt: der Apple Watch 7, der Apple Watch 8 und der Apple Watch Ultra. Im Herbst dürfte noch die Apple Watch 9 dazukommen.

Apple Watch schneller laden: So geht’s

Wenn Sie also eine Apple Watch 6 oder älter besitzen – oder eine SE –, brauchen Sie sich nicht unbedingt um ein neues Ladegerät bemühen. Wenn Sie jedoch ohnehin ein Upgrade Ihrer aktuellen Apple Watch planen, lohnt es sich unter Umständen, diesen Herbst nach Ankündigungen von Herstellern wie Anker, Belkin oder sogar Apple selbst zu schauen – der Magsafe Duo Charger ist für ein Update fällig.

