Warum Sie iPhones, Macbooks & Co. lieber nicht bei Apple kaufen sollten

Keine Frage: Apples Onlineshop ist mächtig komfortabel. Ein interaktives Display führt uns beim Shoppen da zielstrebig zum Wunschprodukt mit der optimalen Konfiguration. In anderen Onlineshops darf man oft erst lange stöbern, bis man den iMac mit dem passenden RAM, die Apple Watch mit dem gesuchten Armband oder das iPad mit SIM-Steckplatz gefunden hat. Für solchen Komfort zahlt man am Ende aber einen mitunter hohen Preis.

Viele beliebte Apple-Produkte, vom iMac über das iPhone bis hin zum Macbook, sind in anderen Onlineshops nämlich viel günstiger zu haben als bei Apple selbst. Da muss man vielleicht mal etwas blättern, am Ende lassen sich beim richtigen Verkäufer aber locker einige hundert Euro sparen.

Flymobile: iPhones ohne Vertrag zum Spitzenpreis

Bei Flymobile geht es zwar in erster Linie um Mobilfunkverträge, im Onlineshop steht aber auch ein vielfältiges und aktionsweise rabattiertes Angebot von Smartphones, Konsolen und Tablets zur Verfügung. Erst ab einem Bestellwert von 500 Euro zahlt man hier keine Versandkosten.

Apple iPhone 14 Pro zum Top-Preis bei Flymobile: Für 1.064 Euro

Apple iPhone 14 Pro für nur 1.064 Euro bei Flymobile

Im Apple-Shop kostet das iPhone 14 Pro mit Basis-Ausstattung aktuell noch 1.299 Euro. Dafür gibt’s das Flaggschiff der neuesten Generation mit 128 GB Speicher, 6,1 Zoll und dem pfeilschnellen A16 Bionic Chip. 220 Euro lassen sich gerade sparen, wenn man bei Flymobile ins Angebot schaut: Dort kostet das gleiche Modell mit derselben Ausstattung aktuell nur 1.079 Euro.

Mindfactory: Kaum Aktionen, aber chronisch tiefe Preise

Vor 27 Jahren hat Mindfactory mit nur einem Laden angefangen. Heute arbeiten bei dem inzwischen reinen Online-Händler fast 200 Mitarbeiter, die Woche für Woche mehr als 25.000 Technikprodukte an ihre Kunden verschicken. Die Auswahl ist hier umfangreich, günstige Preise werden aber auch mit Minimalismus erzielt: Die Webseite ist äußerst sachlich und Produktbeschreibungen sind manchmal etwas knapp. Auch Rabatt-Aktionen sieht man kaum, dafür ist das Preisniveau insgesamt niedrig.

Mehr als 160 Euro sparen: 15,3-Zoll-Macbook Air bei Mindfactory

Zum Angebot: Macbook Air (15,3 Zoll) bei Mindfactory

Aktuell bekommen Sie bei Mindfactory beispielsweise das Macbook Air (15,3 Zoll) mit M2-Chip und 256 GB für 1.435,16 Euro – statt für 1.599 Euro bei Apple. Die Ersparnis beträgt also rund 164 Euro. Das Gerät verfügt über 8 GB Speicher, Dolby Atmos und Magsafe 3.

Tipp: Ab einem Warenwert von 150 Euro bekommen Sie die Versandkosten bei Mindfactory geschenkt, wenn Sie zwischen 0 und 6 Uhr morgens bestellen („Midnight-Shopping“).

Conrad Elektronik: Große Auswahl und oft gute Preise

Auch Conrad Elektronik handelt inzwischen ausschließlich online, das Familienunternehmen gibt es aber schon wesentlich länger als das Internet: 1923 wurde die Firma in der Oberpfalz gegründet. Die Auswahl ist hier umfangreich und die Preise sind in der Regel fast immer günstiger als beim Hersteller. Auch der Kundenservice hat einen guten Ruf.

Apple iPad Pro 12,9 Zoll (6. Generation) WiFi + Cellular bei Conrad zum starken Preis

Zum Apple iPad Pro 12,9 Zoll (6. Generation) bei Conrad für 1.665 Euro

Für das iPad Pro mit 12,9-Zoll-Display, 265 GB Speicher und SIM-Kartensteckplatz legen wir im Apple-Webshop momentan 1.779 Euro auf den virtuellen Ladentisch. Dafür kann man sich bei dem Gerät zwar noch eine kostenlose Gravur aussuchen – ob das den Aufpreis in Höhe von 114 Euro (gegenüber Conrad) aber rechtfertigt, muss man sich überlegen. Dort gibt es das gleiche Modell gerade für 1.665 Euro.

Alternate: Pflichtbesuch für Schnäppchenjäger

Alternate ist ein deutsches Unternehmen mit eigenständigen Niederlassungen in Belgien und in den Niederlanden. In Deutschland versendet der Onlineshop aus dem hessischen Linden und bringt es auf rund eine Milliarde Euro Jahresumsatz. Wer es auf günstige Preise für Technikprodukte abgesehen hat, sollte Alternate auf jeden Fall in seine Suche einbeziehen.

Apple iMac mit 24 Zoll und M1-Chip bei Alternate zum attraktiven Preis

Zum Angebot bei Alternate: Apple iMac mit 24 Zoll und M1-Chip für 1.799 Euro

Acht Prozessorkerne, 8 GB Arbeitsspeicher und ein großes Display mit 24 Zoll: Der iMac ist auch mit dem „alten“ M1-Chip noch ein richtig starkes Gerät. Zur Grundausstattung gehören 512 GB Speicher, Magic Mouse und Magic Keyboard. Während wir für den All-In-One-Computer bei Apple selbst aktuell 2.009 Euro hinblättern müssen, kaufen wir das gleiche Modell bei Alternate für nur 1.779 Euro – also für mehr als 200 Euro weniger.

Immer wieder Top-Preise beim Shoppen auf Amazon

Wer Amazon nicht kennt, muss dringend unter seinem Stein hervor klettern: Der amerikanische Versand-Gigant ist das aktuell viertgrößte Unternehmen der Welt. Entweder direkt in eigenen Shops der Hersteller oder über andere Verkäufer auf dem Amazon riesigen Marketplace bekommt man zahllose Produkte zu richtig guten Preisen.

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, 49 mm) bei Amazon günstiger kaufen

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, 49 mm) für 885 Euro bei Amazon ansehen

Die Apple Watch Ultra trägt ihren stolzen Namen völlig zurecht: Es handelt sich dabei um die aktuell wohl beste Smartwatch, die man für Geld kaufen kann. Auch die Apple Watch 8 lässt das Ultra-Modell hinter sich. Das Gerät eignet sich zum Schwimmen und Tauchen, verfügt über eine hervorragende Ausstattung, ein helles Display und ausdauernde Akkuleistung. So viel Technik hat aber hat auch ihren Preis: Bei Apple selbst beträgt der aktuell 999 Euro. Schnäppchenjäger wechseln deswegen lieber zu Amazon: Dort kostet die marktführende Smartwatch momentan nur 885 Euro.

Günstiger kaufen im Onlineshop von Kaufland

Kaufland kennen Sie sicher: Die 1.500 Filialen des Lebensmittelhändlers in Deutschland sind auch schwer zu übersehen. Genau wie Lidl gehört das Unternehmen zur Schwarz-Gruppe, es betreibt aber auch einen Onlineshop mit vielen Markenartikeln namhafter Hersteller – darunter auch Apple.

Apple Airpods Pro 2. Generation – günstig abstauben bei Kaufland

Hier gibt’s die Apple AirPods Pro (2. Generation) bei Kaufland zum Sparpreis von 249 Euro

6 Stunden Wiedergabe mit nur einer Akkuladung, adaptive Geräuschunterdrückung und eine durchdachte Touch-Bedienung: Die Airpods Pro sehen nicht nur schick aus, die True-Wireless-Kopfhörer machen auch richtig Spaß und lassen uns mit fantastischem Klang in der Lieblingsmusik abtauchen. Alle Infos zum Produkt gibt’s auch im Macwelt-Test. Aktuell stehen Apples weiße Earbuds bei Kaufland mit Rabatt im Webshop: Nur 249 Euro kosten sie dort – also 50 Euro weniger als bei Apple selbst.

Mediamarkt und Saturn: Oft günstiger als beim Hersteller

Mediamarkt und Saturn gehören schon seit Jahren zum gleichen Mutterkonzern „Ceconomy“, auch die Geschäftsführung wird inzwischen gebündelt. So findet man bei beiden oft auch die gleichen Angebote. Rabatte und Sales schalten die Unternehmen aber auch unabhängig voneinander. Dabei muss man Produkte auch längst nicht mehr in der Filiale abholen, der Lieferservice bringt alles bequem zur Haustür. Produkte von Apple und anderen Herstellern findet man hier immer wieder mit attraktiven Rabatten. Darunter auch Original-Zubehör wie diese wertige Leder-Schutzhülle:

Apple Lederhülle für das iPhone 14 Pro mit Rabatt bei Saturn oder Mediamarkt

Hier geht’s zum Angebot (Mediamarkt): Apple iPhone 14 Pro Leder-Case mit Rabatt.

Im Shop von Apple kostet die Lederhülle mit Magsafe für das iPhone 14 Pro 69 Euro. Rund 15 Prozent Rabatt verspricht da eine Visite im Webshop von Mediamarkt: Hier will man für das schicke und grifffeste Case nur 59 Euro haben.

Auch einen Besuch wert: Der Apple Refurbished Store

Apple-Produkte mit ordentlich Rabatt kann man auch im Refurbished Store von Apple selbst kaufen. Dort bekommt man generalüberholte und gründlich gereinigte Geräte mit Garantie – die Produkte hat vorher allerdings schonmal jemand in der Hand gehabt und benutzt, häufig sind es aber auch einfache Rückläufer. Apple tauscht hier bei iOS-Geräten immer die Batterie und das Gehäuse aus.

Von Neuware sind solche Produkte dann oft kaum noch zu unterscheiden. Kabel und Zubehör sind vollständig enthalten und Kunden haben ein kostenfreies Rückgaberecht. Auch der Umwelt tut man so etwas Gutes, weil ja nicht für jeden Kauf ein neues Gerät produziert werden muss. Nachteil beim Refurbished Store: Aktuelle Produktlinien wie das iPhone 14 sind dort nicht zu finden.

Hier geht’s zum Refurbished Store von Apple.

Refurbished iPhone 13 256 GB

Das iPhone 13 256 GB im Refurbished Store bei Apple ansehen

Statt für 1.019 Euro gibt’s das iPhone 13 mit 256 GB im aufbereiteten Zustand schon für 869 Euro.

Refurbished 13,3″ Macbook Pro mit 2,0 GHz Quad‑Core Intel Core i5

Das Macbook Pro mit 2,0 GHz Quad‑Core Intel Core i5 im Refurbished Store bei Apple

Satte 660 Euro kann man aktuell beim Kauf eines Macbook Pro mit 13,3 Zoll sparen. Das Gerät gibt es nach einer Generalüberholung schon für 1.469 Euro.

Refurbished iPad Air (256 GB)

Das iPad Air 256 GB (Wi-Fi+Cellular) im Refurbished Store ansehen.

Wie neu, aber zum Schnäppchenpreis: Statt für 939 Euro steht das iPad Air mit 256 GB (4. Generation) nach einer Verjüngungskur für 799 Euro im Refurbished Store.