Das beste Zubehör für die Airpods – Schützen, Laden, Säubern

Wer sich im Apple-Universum bewegt und In-Ear Kopfhörer sucht, kommt kaum an den Airpods vorbei. Mit vielen spezifischen Funktionen, wie der fließenden Verbindung zwischen verschiedenen Apple-Geräten oder personalisierbarem 3D-Audio, ist das Zusammenwirken der Apple-Komponenten einfach zu attraktiv. Musikhören, Telefonieren, Filme schauen oder zum Ausblenden einer unangenehmen Geräuschkulisse – mit Apples Airpods macht einfach alles Spaß.

So reich die Airpods an Features sind, so wenig umfangreich ist der Lieferumfang. Egal für welches Modell man sich entscheidet – es liegt weder eine Schutzhülle noch ein komfortables Ladegerät bei. Auf die Neuanschaffung folgt also schon bald der Wunsch nach sinnvollem Zubehör. Wer seinen Airpods einen neuen Look verschaffen möchte oder sicherstellen will, dass das strahlend weiße Ladecase auch morgen noch unbefleckt ist, hat zahlreiche Optionen.

Spigen Rugged Armor for Airpods Spigen Armor Hülle für Airpods der 3. Generation bei Amazon ansehen Spigen Armor Hülle für Airpods Pro der 2. Generation bei Amazon ansehen Optisch schick, gut verarbeitet und in verschiedenen Farben erhältlich ist diese Schutzhülle des renommierten Herstellers Spigen, der auch für Handyhüllen bekannt ist. Sowohl für die Airpods der dritten Generation als auch für Airpods Pro Generation 1 und 2 stehen passende Hüllen bereit. Beim kompakten Case für die Airpods Pro sorgt ein mitgelieferter Klebestreifen dafür, dass auch die kleinere obere Halbschale fest auf dem Gehäuse sitzt. Zudem wird ein Karabinerhaken mitgeliefert, der nicht nur gut aussieht, sondern mit dem sich die Airpods bequem beispielsweise an einem Rucksack fixieren lassen. Die Mag-Armor-Variante für die Airpods Pro unterstützt dank eingebauten Magneten auch das kabellose Laden mit Schutzhülle. Tronwin Silikonhülle für Airpods Tronwin Silikonhülle bei Amazon ansehen Witzig und zugleich praktisch sind die Schutzhüllen aus Silikon vom Hersteller Tronwin. Das Design orientiert sich an Spielkonsolen wie dem Game Boy oder der Nintendo Switch. Ein Gag, den man sich zum günstigen Kaufpreis von weniger als 10 Euro durchaus mal leisten kann. Erhältlich für die Airpods Pro beider Generationen schützen die Hüllen das Ladecase ausgesprochen gut. Erkauft wird das durch eine etwas klobig wirkende Optik, die zumindest gut zum Game-Boy-Look passt. Dafür gibt es auch Magsafe-Kompatibilität. Anker Powerwave Magnetic 2-in-1 Stand Preis beim Test: $39.99 Anker Powerwave Magnetic Stand bei Amazon ansehen Neben dem Schutz der Airpods ist es wichtig, dass die Kopfhörer jederzeit geladen und einsatzbereit sind. Das Laden über das mitgelieferte Kabel wird dem ansonsten so komfortablen Gesamtkonzept leider nicht gerecht. Wie sonst kann man den Airpods also zu frischer Energie verhelfen? Für die mit Magsafe ausgestatteten Airpods und Airpods Pro und alle Besitzer eines Magsafe-iPhones bietet sich diese elegante Ladestation an. So lassen sich Smartphone und Kopfhörer nicht nur gleichzeitig aufladen, sondern bekommen auch einen praktischen Platz auf dem Schreibtisch zugewiesen. Zwei LEDs am Fuß der stabilen Halterung geben Auskunft über den aktuellen Ladestatus. Praktisch ist auch die Neigungsverstellung, die dafür sorgt, dass das Handydisplay jederzeit bequem abgelesen werden kann. Wer sich für das Produkt von Anker entscheidet, kann zwischen einer weißen und einer schwarzen Ausführung wählen, benötigt aber noch ein passendes Ladegerät mit USB-C-Kabel – mitgeliefert wird nämlich keins. Yoxinta 3-in-1-Ladestation Yoxinta 3-in-1-Ladestation bei Amazon ansehen Wer nicht die neuesten Airpods Pro besitzt, kann seine In-Ears trotzdem über den Qi-Standard kabellos laden. Ein beliebtes Produkt für das gleichzeitige Laden mehrerer Geräte ohne Magsafe-Unterstützung ist die 3-in-1 Ladestation von Yoxinta. iPhone, Apple Watch und Airpods lassen sich gleichzeitig auflegen und eine Beleuchtung kennzeichnet, ob die zu ladenden Geräte richtig positioniert sind – das ist besonders ohne die Magsafe-Arretierung besonders wichtig. Schön ist, dass die Station durch eine frei wählbare Neigung flexibel einsetzbar ist. Beim Kauf stehen gleich sechs verschiedene Farben zur Wahl – somit sollten auch optisch keine Wünsche offen bleiben. Hagibis Reinigungsset Hagibis Reinigungsset bei Amazon ansehen Für viele Nutzer sind die Airpods der perfekte Alltagsbegleiter. Egal, ob beim Arbeiten, beim Sport oder unterwegs – die Airpods sind immer dabei. Das sorgt leider auch für eine zunehmende Verschmutzung, die nicht nur die Ohrstöpsel, sondern auch das Ladecase betrifft. Da es sich um sehr kleine und filigrane Objekte handelt, ist eine sorgfältige Reinigung nur mit speziellen Utensilien zu bewerkstelligen. Mit dem praktischen Reinigungsset von Hagibis lassen sich Ohrstöpsel und Ladecase wunderbar sauber halten. Es verfügt gleich über mehrere Bürsten und Stifte, um unterschiedliche Komponenten von Staub und Dreck befreien zu können. Mit einem Schwamm werden die Schalen im Ladecase gereinigt, während eine feine Bürste dafür gedacht ist, die Außenflächen der Airpods zu bearbeiten. Der spitz zulaufende Metallstift entfernt selbst kleinsten Schmutz aus Fugen oder der umlaufenden Kante an den Lautsprechermembranen. Besonders schön, dass alle Bestandteile kompakt wie in einem Stift angeordnet sind. Somit ist das Tool nicht nur vielseitig, sondern benötigt auch unterwegs nicht viel Platz. Final Base 151-teiliges Handy Reinigungsset Final Base 151-teiliges Reinigungsset bei Amazon ansehen Noch umfangreicher und somit auch für die Reinigung von iPhones, Tastaturen oder Kameralinsen geeignet, präsentiert sich dieses 151-teilige Reinigungsset. Das klingt zwar viel, einen großen Teil des Sets machen jedoch allein 100 Wattestäbchen aus. Mit zahlreichen Bürsten in unterschiedlichen Formen lassen sich die entlegensten Stellen erreichen. Damit lassen sich beispielsweise auch die flexiblen Airpods-Aufsätze (Silikontips) oder die Lightning-Ladeanschlüsse am iPhone oder am Airpods-Ladecase säubern. Selbst die schmalen Zwischenräume einer Macbook-Tastatur können mit diesem Set endlich problemlos von Staub und anderen Ablagerungen befreit werden. Das macht die Investition von 13 Euro noch attraktiver, weil damit ein Allround-Set erworben wird, das die sorgfältige Reinigung unterschiedlichster Geräte und Peripherie ermöglicht. Ersatz-Ohrstöpsel für Airpods Pro Yuwakayi Ersatz-Ohrstöpsel bei Amazon ansehen Wer die flexiblen Aufsätze seiner Airpods Pro verloren oder keine Zeit für eine Reinigung hat, der kann sich Austauschaufsätze bestellen. Ein Zweier-Set kostet bei Apple 10 Euro – wird nur ein Set in einer bestimmten Größe benötigt, ist dieser Preis sicherlich akzeptabel. Sollen es dagegen gleich mehrere Sets einer Größe oder Aufsätze in den verschiedenen Größen extra klein, klein, mittel und groß sein, wie es den Airpods ursprünglich beiliegt, können die kleinen Silikontipps günstig von anderen Anbietern erworben werden. Für ebenfalls 10 Euro lassen sich bei Amazon gleich drei Sets einer bestimmten Größe bestellen. Alternativ können auch drei Größen – S, M und L – jeweils einmal und dazu noch ein Reinigungs-Stift oder vier – XS, S, M und L – für den gleichen Preis erworben werden. Das ist im Vergleich zum Original von Apple ein sehr attraktiver Preis, der jedoch scheinbar auch ein paar Nachteile mit sich bringt. So wird davon berichtet, dass sich die Silikontips schwerer montieren lassen – ein sicherlich verschmerzbarer Kritikpunkt, da man die Aufsätze ja nicht ständig wechselt. Unangenehmer sind da schon eher Berichte über einen schlechteren Bass oder eine weniger gut funktionierende Geräuschunterdrückung. Da sowohl der Klang als auch die hervorragende ANC (Active Noise Cancellation) zu den besonderen Vorzügen der Airpods Pro zählen, sollte man sich diesen Kauf gut überlegen. Gcioii Schaumstoff-Stöpsel Gcioii Schaumstoff-Tips mit Ohrhaken bei Amazon ansehen Eine echte Alternative zu den originalen Silikontipps bietet der Hersteller Gcioii für die Airpods Pro der zweiten Generation. Statt Silikon wird hier Schaumstoff verwendet, der Apples In-Ears deutlich besser im Ohr fixiert. Auch der Tragekomfort soll durch das Material verbessert werden. Hinzu kommt, dass diese Aufsätze schwarz und nicht wie gewohnt weiß sind. Eine optische Veränderung, die durchaus interessant ist, aber sicher auch nicht jedem gefallen dürfte. Der Kauf für rund 20 Euro umfasst drei Sets in den Größen sehr klein, klein, mittel und groß, außerdem sind Ohrhaken im Lieferumfang enthalten, mit denen die Airpods Pro aber nicht mehr ins Case passen. Einzelne Größen lassen sich leider nicht bestellen.

