iPhone 14 Pro: Nutzer beschweren sich über Akku-Probleme

Hat das iPhone 14 Pro ein Akku-Problem? Im Netz berichten viele User von schlechten Akku-Leistungen und teilen außerdem Screenshots direkt von ihren Apple-Smartphones, berichtet 9to5Mac. Dazu nutzen sie die seit iOS 13.3 (2018) im System verfügbare App “Batteriezustand & Ladevorgang” (Battery Health). Hier wird unter anderem die noch verfügbare maximale Kapazität angezeigt. iPhones nutzen Lithium-Ionen-Batterien, die im Laufe des Lebenszyklus des Geräts chemisch, das heißt. “natürlich” altern, sodass die Ladung, die sie halten können, abnimmt, wodurch sich wiederum die Zeitspanne, bis ein Gerät wieder aufgeladen werden muss, verkürzt. Allerdings sind die iPhone-Akkus so konzipiert, “dass sie bei 500 vollständigen Ladezyklen unter normalen Bedingungen bis zu 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität beibehalten”, schreibt Apple selbst dazu und beschreibt eingehend, wie lange und auf welche Weise die Akkus am besten in ihrer Lebensdauer zu bewahren sind. Auch wir haben dazu kürzlich einen ausführlichen Artikel mit den besten Tipps zum Aufladen des iPhones veröffentlicht.

Der Messwert sollte noch deutlich über 90 Prozent liegen

Wir finden zum Beispiel in unserem knapp zwei Jahre alten iPhone 13 Pro noch eine maximale Kapazität von 95 Prozent, was ein guter Wert ist. User mit einem iPhone 14 Pro, das noch nicht mal ein Jahr alt ist, berichten dagegen über Akkukapazitäten von unter 90 Prozent, was, wenn es häufiger auftauchen sollte, auf ein mehr als nur individuelles Problem hinweist. Der angegebene Messwert bezieht sich laut Apple auf die Leistung im Neuzustand. Eine geringere Kapazität führt demnach möglicherweise zu einer kürzeren Verwendungsdauer zwischen Ladezyklen.

Verschiedene Ursachen für schwächere Akku-Leistung möglich

Als Möglichkeiten für diese geringeren als erwarteten Messwerte bei den iPhone 14 Pro zählt 9to5Mac auf:

Es könnte sein, dass Apple den Algorithmus zur Berechnung dieser Zahl im Vergleich zu früheren iPhone-Modellen angepasst hat.

Die Beta-Version von iOS 17 könnte einen ungewöhnlich großen Einfluss auf den Zustand der iPhone-Batterie haben. Was freilich voraussetzt, dass diese User auch die Vorabversion des kommenden iPhone-Betriebssystems schon genutzt haben.

Exklusive Funktionen des iPhone 14 Pro, wie beispielsweise das Always-On-Display, könnten die Batterieleistung insgesamt beeinträchtigen. Das Display des iPhone 14 Pro erreicht demnach auch im Freien eine Spitzenhelligkeit von 2000 cd/m², was fast doppelt so viel ist wie beim iPhone 13 Pro.

Ein Austausch des Akkus sollte laut Apple in der Regel erfolgen, wenn die “Maximale Kapazität” unter 80 Prozent fällt – dem kommen weniger als ein Jahr nach der Veröffentlichung des iPhone 14 Pro einige User schon besorgniserregend nahe. Apple hat zu dieser Problematik bisher noch keine Stellung bezogen. Wichtig wäre das auch deswegen, um zu wissen, was passiert, wenn die Garantie von einem Jahr abgelaufen ist und man auch zum Beispiel keinen Apple-Care-Plus-Vertrag hat – wer, wie und wann die Kosten für einen erforderlichen Austausch trägt – ob der User oder der Hersteller insbesondere.

Noch unklar, wie viele User betroffen sind

Autor Chance Miller von 9to5Mac weist darauf hin, dass er sich schon über die Akkulaufzeit des iPhone 14 Pro beschwert, seitdem es im September letzten Jahres auf den Markt kam. Miller hält die Akkulaufzeit des iPhone 14 Pro für ”deutlich schlechter als die anderer aktueller iPhone-Modelle”. Nun dürfte man vermuten, dass Apple sich erst äußert, wenn eine höhere Zahl von Usern mit dieser Problematik bekannt wird – wenn auch Sie mit Ihrem iPhone 14 Pro davon betroffen sind, lassen Sie es uns doch gerne wissen!