Postbank: Apple Pay startet bald

Nach langen Ankündigungen soll es für Postbank-Kunden bald soweit sein: Wer ein iPhone nutzt, kann demnächst auch Apple Pay zum Bezahlen einsetzen. Google Pay ist mit Postbank Mastercard oder (virtueller) Postbank Card Plus bereits seit Juni möglich. Die neue Post­bank-App für das iPhone, die seit dem Wochen­ende verfügbar ist (Version 2.9.0), bringt Neue­rungen wie Über­wei­sungen ohne manu­elle Eingabe von Daten (”QR & Foto Überweisung”), Echt­zeit-Über­wei­sungen und Pass­wort-Ände­rungen mit, die dann für alle mit dem jewei­ligen Account verbun­denen Geräte gelten, berichtet Teltarif.de.

Postbank Apple Pay geht dann auch mit Apple Watch

Neben weiteren Bugfixes und Stabilitätsverbesserungen kommt dann die Mitteilung unter dem Stichwort “Ausblick”: “Mit dem kommenden App Update in den nächsten Wochen freuen wir uns Ihnen Apple Pay für Ihr mobiles Bezahlen mit dem iPhone und der Apple Watch anzubieten.” Erfreulich also, dass auch die Apple-Smartwatch in der Postbank-App mit in Apple Pay einbezogen wird.

Leider erfährt man außer “in ein paar Wochen” keinen genaueren Termin für die Aktivierung von Apple Pay mit der Postbank, was dann auch für In-App-Käufe am Mac und iPad entsprechend gilt. Über den Safari-Browser sind laut Teltarif dann auch Einkäufe möglich, sofern der jewei­lige Online-Shop die Bezahl­methode unter­stützt. Und fügt völlig zu Recht hinzu: “Unklar ist, warum Post­bank-Kunden so lange auf die Nutzung mobiler Bezahl­sys­teme warten mussten. Apple Pay und Google Pay gehören bei vielen anderen Banken schon seit Jahren zum Leis­tungs­umfang.”

Bei der Postbank gibt es allerdings seit einiger Zeit größere IT-Systemumstellungen. Trotzdem kann man als iPhone-User mit Postbank-Account nur sagen: Zeit wird’s…

Die iOS-App der Postbank gibt es im App Store ab iOS 13.