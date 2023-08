iOS 17: Apple verschiebt „Anruf beenden“-Button – schon wieder

Mit der Veröffentlichung der ersten Beta von iOS 17 mussten sich Probanden der neuen iPhone-Software etwas umgewöhnen: Apple gestaltete nämlich den Anruf-Bildschirm neu und verschob sämtliche Schaltflächen an den unteren Bildschirmrand, der im Telefonat bisher nur dem „Anruf beenden“-Button vorbehalten war und bei einem eingehenden Anruf zusätzlich noch der „Annehmen“-Taste.

Lesetipp: iOS 17: Das ändert sich in der Telefon-App

Diese Schaltfläche wanderte im neuen Zwei-mal-drei-Raster wiederum aus der Mitte in die untere rechte Ecke – eine kleine Änderung, die wahrscheinlich jedoch vielen sauer aufgestoßen sind, nachdem sie sich seit über Jahrzehnt an die mittlere Position gewöhnt hatten. Zudem entstand dadurch eine merkwürdige Diskrepanz: Der rote „Ablehnen“-Button befand sich bei einem angehenden Anruf in der linken Ecke, während der „Anruf beenden“-Button, ebenfalls rot, in der gegenüberliegenden Ecke lag.

Die Unterschiede in der Telefon-App von iOS 16 und iOS 17 Beta 1 bis 5

In der sechsten Developer-Beta von iOS 17 verlegt Apple den „Auflegen“-Button wieder in die Mitte, auf seine ursprüngliche Position, wo er vom „Hinzufügen“- und vom Ziffernblock-Button flankiert wird. Das ändert zwar nicht viel an der „Logik“ von Farben und Position, stiftet aber keine Verwirrung mehr beim Muskelgedächtnis, das Millionen von Menschen über die letzten Jahre aufgebaut haben.

Kontaktposter bringen in iOS 17 Farbe auf den Anruf-Bildschirm. Apple

Neues Layout wegen Kontaktpostern

Bis einschließlich iOS 16 war der Anruf-Bildschirm eines iPhone eher trist: Ein Farbverlauf von hellerem Grau oben zu dunklerem Grau unten, in der Mitte graue Buttons und am unteren Rand die Tasten zum Annehmen, Ablehnen und Beenden eines Anrufs.

Lesetipp: iOS 17: So richten Sie ein Kontaktposter ein

Mit iOS 17 bringt Apple Farbe ins Spiel, denn ab dieser Version können für Kontakte sogenannte Kontaktposter festgelegt werden, die den Anruf-Bildschirm zieren können. Damit das seine Wirkung entfaltet, mussten die unzähligen Tasten aus der Mitte an den unteren Rand wandern.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 Pro 128 GB Space Schwarz