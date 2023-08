iPhone 15 Pro: Der Action-Button wird alle enttäuschen!

Apple hat es mal wieder geschafft: Die Vorstellung der kommenden iPhone-15-Generation ist zwar noch gut einen Monat entfernt, doch im Internet spekulieren sich iPhone-Fans bereits seit Wochen und Monaten über die neuesten Features die Finger wund. Dieses Jahr könnte das iPhone tatsächlich ein paar interessante Neuerungen bieten. Nachdem Apple dem iPhone 14 Pro endlich ein Always-On-Display spendiert hatte, soll wohl in diesem Jahr der Lightning-Anschluss dem lang ersehnten USB-C-Anschluss weichen – der neuen EU-Richtlinie sei Dank.

Die Kamera soll ebenfalls besser werden, insbesondere der Zoom soll ein Upgrade bekommen. Und die im vergangenen Jahr noch Pro-exklusive Dynamic Island kommt in der 15. Generation auf alle vier Modelle: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro und 15 Pro Max. Die unterscheiden sich im Übrigen von der Vorgänger-Generation auch durch ein kleines Facelifting: Das Gehäuse ist wohl runder als noch beim iPhone 12, 13 und 14. Noch mehr Power bekommt das iPhone 15 mit dem A17-Chip, Apples erster 3-nm-Chip, was einen ordentlichen Leistungssprung verspricht.

Neuer „Action Button“ bringt wohl wenig Action

Eine weitere neue Funktion, von der man in letzter Zeit ständig hört, ist ein mysteriöser „Action Button“. Dieser ist ein perfektes Beispiel für die Kreativität der Apple-Community, die Apples Marketing-Team Wochen voraus ist und ein potenzielles Feature des iPhone 15 nach Lust und Laune benennt und damit die öffentlichen Erwartungen sehr hoch schraubt. Dabei wird dieser sogenannte Action Button wohl recht wenig Action bringen.

Doch woher kommt der Name? Hätte Apple nicht im vergangenen Jahr die Apple Watch Ultra vorgestellt, wäre dieser heiß diskutierte Button im iPhone 15 von den Apple-Fans wohl anders getauft worden. Da die Apple Watch Ultra jedoch einen Action Button bekam, lag natürlich die Vermutung nahe, dass Apple diesen Terminus beibehält und auch auf dem iPhone einführt. Und seien wir mal ehrlich: Action Button klingt verdammt viel cooler als „neuer Mute-Button“. Wobei er wohl am Ende genau das sein wird: ein Ersatz für den Stummschalter plus ein paar nette Extra-Features.

Apple Watch Ultra Preis beim Test: $799 Aktuell bester Preis:

Ein Action-Button – wie Apple sich ihn vorstellt – umfasst auf der Apple Watch Ultra nur wenige Funktionen. Sie können auf Apples Smartwatch die orangefarbene Taste mit einer der folgenden sieben Features belegen:

Training

Stoppuhr

Wegpunkt

Backtrack

Tauchen

Taschenlampe

Kurzbefehl

Ein achtes Feature nennt sich „Keine“ – damit ist der Action Button aktionslos. Da stellt sich doch die Frage: Mit welchen Features will Apple den „Action Button“ auf dem iPhone belegen?

Action Button = Aktionstaste

Die Erwartungen sind vielleicht deswegen so hoch, weil wir beim Wort „Action“ direkt an die aus dem Englischen kommende Bedeutung denken: Action-Filme mit großem Kawumm, Stunts und Explosionen. Action-Sport, bei dem Extrem-Sportler bei Wind und Wetter durch Matsch krabbeln, an Seilen an hohen Felswänden hängen oder anderweitig den Puls hochkriegen. Übersetzt man „Action Button“ ins Deutsche, klingt es gleich viel weniger spektakulär. Aktionstaste. Wie ernüchternd, doch genau so heißt die Bezeichnung im Deutschen auf der Apple Watch Ultra.

Anstatt wie bisher einen Regler nach oben und unten zu schieben, werden wir im iPhone 15 Pro also einen Knopf drücken können. Welche Funktionen Apple diesem Knopf spendiert, ist noch nicht bekannt, recht sicher ist jedoch, dass man in den Einstellungen eine aus mehreren von Apple selektierten Funktionen auf diese Taste belegen können wird. Und eine Funktion davon wird wohl das Stummschalten des iPhone sein.

Darüber hinaus fallen uns aber noch jede Menge andere Features ein, schließlich hat das iPhone mehr zu bieten als eine Apple Watch Ultra. Über die neue Aktionstaste könnte man etwa einen Timer starten, einen Wecker stellen, die Taschenlampe, den Taschenrechner, Stromspar- oder Dunkelmodus starten. Mit anderen Worten: Die Aktionstaste wird wohl in erster Linie ein physischer Knopf für eine Funktion oder Anwendung sein, die man bisher über das Kontrollzentrum oder eine eigene App auf dem iPhone hat starten müssen.

Lesetipp: iOS 17 Beta zeigt, wie die Aktionstaste des iPhone 15 Pro funktionieren könnte

Wir können uns jedoch nicht vorstellen, dass Apple es sich nehmen lässt, ein exklusives iPhone-15-Pro-Feature auf diese Taste zu belegen. Seien Sie jedoch nicht allzu enttäuscht, wenn der mysteriöse „Action Button“ nicht ganz so viel Action bringt, wie der Name auf den ersten Blick vermuten lässt.