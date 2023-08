Ernsthafte Herzprobleme: Wie die Apple Watch Ihnen helfen kann

“Cardiofitness” ist ein Maß für das eigene “VO 2 Max”: das ist die maximale Menge an Sauerstoff, die der Körper während des Trainings verbrauchen kann, erläutert Apple in einem Support-Dokument. Das persönliche Cardiofitness-Niveau ist demnach eine aussagekräftige Kennzahl für die allgemeine körperliche Gesundheit und soll Vorhersagen über die eigene langfristige Gesundheit ermöglichen. Die Apple Watch gibt eine Schätzung der Cardiofitness, indem sie misst, wie schwer das Herz bei den Trainingsarten “Gehen outdoor”, “Laufen outdoor” oder “Wandern” in der Trainings-App arbeitet – wenn die Cardiofitness für das eigene Alter und Geschlecht gering ist, erhält man eine Mitteilung. Bleibt die Cardiofitness weiterhin niedrig, erhält man weitere Mitteilungen und sollte sich am besten medizinisch – vornehmlich kardiologisch – untersuchen lassen.

Forschungsergebnisse aus Israel

Denn Forschende der Shackler School of Medicine in Tel-Aviv und des israelischen Leviev Heart Center haben kürzlich “einen interessanten Fall vorgestellt”, als sie den Spitzen-Sauerstoffverbrauch eines Nutzers mit konstant niedrigen VO2max-Werten auf seiner Apple Watch überprüften, berichtet MyHealthyApple. Hier habe es sich um einen “gesunden 40-jährigen Mann” gehandelt, der auf seiner Apple Watch eine niedrige VO2max-Meldung erhielt. Die Forschenden führten demnach mehrere Tests durch, welche die Diagnose einer familiären nicht-ischämischen Kardiomyopathie mit stark eingeschränkter systolischer Funktion der linken Herzkammer ergaben. Der Bericht dazu wurde kürzlich im Interactive Journal of Medical Research veröffentlicht.

“Familiäre dilatative Kardiomyopathie” tritt auf, wenn die Herzmuskeln in mindestens einer Herzkammer dünn und geschwächt werden, so dass sich die offene Fläche der Kammer vergrößert (dilatiert). Dadurch kann das Herz das Blut nicht mehr so effizient wie üblich pumpen. Um dies auszugleichen, versucht das Herz, die durch das Herz gepumpte Blutmenge zu erhöhen, was zu einer weiteren Ausdünnung und Schwächung des Herzmuskels führt. Mit der Zeit bedingt dieser Zustand eine Herzinsuffizienz, führt MyHealthyApple den problematischen Vorgang aus.

Entwicklung der Symptomatik kann unbemerkt Jahre dauern

Es dauert in der Regel viele Jahre, bis die Symptome der familiären dilatativen Kardiomyopathie gesundheitliche Probleme verursachen. Sie beginnen typischerweise im mittleren Erwachsenenalter, können aber jederzeit vom Säuglings- bis zum späten Erwachsenenalter auftreten. Der Fall sei im im Sheba Medical Center in Israel identifiziert worden, die kardiale Fitness des Patienten wurde mit einer Apple Watch Series 6 überwacht. Der Patient unterzog sich nach seiner Vorstellung einer umfassenden kardiologischen Untersuchung.

Aktuell bester Preis: Apple Watch Series 7 Alpingrün

Dieser Fallbericht unterstreiche den potenziellen Nutzen der VO2-Spitzenwertmessung durch tragbare Geräte für die Früherkennung, das Screening der kardialen Fitness in der Allgemeinbevölkerung und bei Personen mit erhöhtem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Forschenden betonen, dass die erfolgreiche Integration von tragbaren Geräten in die Routineuntersuchung von Patienten eine frühere Einbindung in den diagnostischen Arbeitsablauf ermöglichen könnte. Es seien jedoch weitere Studien erforderlich, um eine entsprechende FDA-Zulassung (FDA: Food and Drug Administration in den USA, deutsch: US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel) zu erhalten.

Apple Watch kalibrieren und Hinweise ernst nehmen

Interessant sind ferner die Hinweise und Tabellen, die MyHealthyApple auf der Seite aufführt und damit gute Hinweise gibt, auf welche Werte man persönlich je nach Alter und Geschlecht für sich achten sollte. Auch eine gute Kalibrierung der Apple Watch ist dafür erforderlich. Schon in der Vergangenheit gab es mehrfach Berichte darüber, dass das iPhone oder die Apple Watch dazu beigetragen haben, durch entsprechende Warnhinweise medizinische Untersuchungen vornehmen zu lassen, die im besten Fall sogar Leben retten konnten.