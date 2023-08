Noch während der Vorstellung von watchOS 10 (alle Neuerungen) dachte ich mir: „Wow, das will ich sofort ausprobieren!“ Ich konnte es kaum abwarten, die Beta herunterzuladen und die neuen Funktionen selbst ausprobieren zu können. Gesagt. Getan. Nachdem ich das neue watchOS ausgiebig testen konnte, muss ich mir jedoch die Frage stellen: Was hat sich Apple dabei nur gedacht?

Viel neu, aber nicht alles besser

watchOS hat einen neuen Anstrich dringend gebraucht. In den letzten Jahren sind zwar – neuer Technik und Sensoren sei Dank – immer mehr Features auf die Apple Watch gekommen und mit neuen Watch Faces hat Apple für die notwendige optische Abwechslung gesorgt, doch ging der Fortschritt für mein Empfinden recht schleppend voran. Umso spannender war die Vorstellung von watchOS 10:

Völlig neu designte Apps für mehr Infos auf einen Blick. Fortschrittliche Messwerte, Ansichten und Erlebnisse für Rad­fahrer:innen. Und Einblicke in die mentale Gesundheit und das Sehvermögen. Das ist das größte Update seit der Einführung der Apple Watch. Apple

In der Praxis stellt sich dann aber heraus, dass Apple mit watchOS 10 bei der Bedienung der Apple Watch sehr viele Änderungen vorgenommen hat. Sehr viele – und zwar alle auf einen Schlag.

Zifferblätter schnell wechseln

Da wäre zum einen das Wechseln von Zifferblättern. Während man bis watchOS 9 noch durch einfaches Wischen von links nach rechts (oder umgekehrt) zuvor eingerichtete Watch Faces wechseln konnte, muss man nun lange auf das Display drücken. Anschließend erscheint das Konfigurations-Fenster, über das man das aktuelle Zifferblatt einrichten kann. Durch Hin- und Herwischen kann man nun auch die Zifferblätter wechseln.

Neue Snoopy-Zifferblätter unter watchOS 10. Apple

Dabei scheint diese Änderung in der Bedienung völlig grundlos zu sein, die Wischgeste zum schnellen Ändern der Watch Faces wurde nämlich einfach gestrichen und durch keine neue Funktion ersetzt. Selbst die neuen Snoopy-Zifferblätter sind nicht gut genug, als dass ich Apple diesen UI-Fauxpas verzeihen möchte.

Smart Stapel: Wenig smart und doppelt gemoppelt

Zum Anderen hat die Seitentaste eine neue Funktion bekommen. Unter watchOS 10 gelangt man durch einfaches Drücken zum Kontrollzentrum – egal, welche App gerade geöffnet ist. Bis watchOS 9 öffnete man das Kontrollzentrum noch, in dem man auf dem Display von unten nach oben wischte. Dies geht in watchOS 10 aber nicht mehr, da Apple mit dem Update die neuen Smart Stapel einführt, die man super praktischerweise gleich über zwei verschiedene Wege anzeigen lassen kann: über die alte Kontrollzentrum-Wischbewegung oder über die Digital Crown:

Lass dir auf jedem Zifferblatt die Infos anzeigen, die du brauchst – genau dann, wenn du sie brauchst. Drehe einfach die Digital Crown, um Widgets im Smart Stapel anzuzeigen. Apple

Smart Stapel: nicht immer praktisch. Apple

Die sogenannten „smarten“ Stapel sind eine Ausgeburt der Hölle! Und vor allem alles andere als smart. Es werden willkürlich Widgets angezeigt, von denen die Uhr glaubt, dass sie mir gerade wertvolle Informationen bieten. Gleiches gilt seit Jahren für das Zifferblatt „Siri“, das grundsätzlich ganz schön ist, bei dem sich aber das Erscheinungsbild – mit Ausnahme der Uhrzeit und zwei Komplikationen – ständig ändert. So werden mir beispielsweise Aktienkurse angezeigt. Für jemanden, der keine Aktien besitzt, wirklich praktisch. Danke, Apple!

Aber davon mal ganz abgesehen: Hätte etwas dagegen gesprochen, das Anzeigen der Smart Stapel einfach über die Digital Crown zu ermöglichen? Die Seitentaste war bis watchOS 9 für die Anzeige der zuletzt geöffneten Apps zuständig. So ließ es sich schnell zwischen diesen navigieren. In watchOS 10 muss man nun die Digital Crown doppelt drücken. Na, wer da nicht die Übersicht verliert… Wenn man wenigstens die Möglichkeit hätte, die Smart Stapel komplett zu deaktivieren. Aber wir wissen alle, dass Apple eher die Installation von Android auf einem iPhone zulassen würde, als dass der Nutzer frei entscheiden kann, welche Funktionen er im Alltag lieber deaktivieren möchte. Apple weiß eben alles besser. U2 kann Ihnen davon ein Lied singen (Die Älteren unter Ihnen werden sich an das Debakel erinnern).

Neuer Nachtmodus: Ultra unpraktisch

Nachtmodus auf der Apple Watch Ultra. Apple

Dass Apple sich mit dem Smart Stapel ins eigene Knie geschossen hat, zeigt sich auch bei der Apple Watch Ultra. Hier gibt es das Zifferblatt namens „Wegweiser“, welches ausschließlich auf dem Ultra-Modell genutzt werden kann. Das Besondere an dem Zifferblatt: Wer an der Digital Crown dreht, verwandelt das bunte Zifferblatt in ein rotes Design. Besonders praktisch, wenn man die Apple Watch Ultra im Dunkeln betrachten möchte:

Damit du auch nachts alles gut erkennen kannst, kannst du die Digital Crown drehen, damit das Zifferblatt „Wegweiser“ in den Nachtmodus wechselt. In diesem Modus werden alle Elemente des Zifferblatts rot angezeigt. Apple

Natürlich funktioniert auch das nicht mehr so einfach – watchOS 10 sei Dank. Da auch auf der Apple Watch Ultra über die Digital Crown diese verfluchten Smart Stapel angezeigt werden, musste Apple sich für den Nachtmodus eine Alternative überlegen.

Und die sieht so aus: Die Nutzer müssen sich im Vorfeld entscheiden, ob Sie den Nachtmodus deaktivieren oder dauerhaft aktivieren möchten. Es gibt auch eine „Automatisch“-Funktion, doch die Frage ist, wann die Apple Watch Ultra das rote Zifferblatt automatisch anzeigt. Zumindest dann nicht, wenn man sich in einer dunklen Umgebung aufhält (für mehrere Minutenim dunklen Badezimmer für Sie getestet!).

Aber keine Angst: Wer den Nachtmodus spontan aktivieren möchte, muss nur einen kleinen Umweg von fünf Schritten machen, damit das Zifferblatt wieder rot leuchtet:

Halten Sie lange das Zifferblatt gedrückt Drücken Sie auf „Bearbeiten“ Wischen Sie zwei Reiter nach rechts Scrollen Sie nach unten, bis Sie den Nachtmodus aktivieren können Drücken Sie anschließend zwei mal die Digital Crown

Völlig untypisch Apple

Was ich an Apple bisher immer geschätzt habe, war die Tatsache, dass die Software mit der Hardware fließend funktioniert, alle Funktionen waren intuitiv zu bedienen. Natürlich sind diese Änderungen kein Weltuntergang. Mit der Zeit wird man sich (vielleicht) daran gewöhnen. Doch als Träger der Apple Watch seit der ersten Stunde fällt es mir schwer, das Gute in diesen Änderungen zu sehen – zumal sich manche dieser Probleme ganz einfach beheben ließen. Doch Apple scheint generell aktuell noch im Selbstfindungsprozess zu sein: Auch in den iOS-17-Betas verändert Apple Funktionen, nur um sie beim nächsten Update wieder rückgängig zu machen. Nun gut… bis zum Release von watchOS 10 und iOS 17 hat Apple ja noch etwas Zeit. Vielleicht kommt Apple selbst noch auf den Trichter, dass nicht alle Neuerungen immer sinnvoll sind.