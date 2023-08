Xerox: Von diesem Computer klauten Apple und Microsoft

Nicht Apple mit dem Mac oder Microsoft mit Windows haben ursprünglich den Computermarkt revolutioniert, was intuitive Bedienung und grafische Oberfläche inklusive Maus und Tastatur betrifft. Sondern die Firma Xerox mit ihrem Forschungszentrum PARC (Palo Alto Research Center) war es, wobei die Firmenleitung ganz offensichtlich das riesige Potenzial ihrer Forschungsabteilung nicht erkannte.

Zufällig stolpern wir am Wochenende über ein Werbevideo von Xerox aus dem Jahr 1979 (vom Computer History Museum auf Youtube), das den Xerox Alto mit hochkantigem Bildschirm, Tastatur und der damals verwendeten Maus mit drei Tasten zeigt. Die 60 Sekunden demonstrieren einen sozusagen ganz normalen Ausschnitt aus dem Büroalltag unter Verwendung eines Xerox – am Display wird der User schon mit den (angezeigten) Worten „Good Morning, Bill“ begrüßt.

Spracherkennung noch nicht – aber automatische Erinnerungen

Er fragt seinen Computer sogar, welche Mails gibt es heute Morgen? Tippt dann aber selbst in die Tasten, denn Spracherkennung in diesem Format gab es damals gewiss noch nicht. Stolz präsentiert das Video einen Ausdruck einer E-Mail „auf Knopfdruck“ – „sieht genauso aus wie auf dem Bildschirm“, kommentiert es sinngemäß aus dem Off. Der User ist der Meinung, jeder in der Abteilung sollte diese Mail sehen.

Nach einem weiteren Knopfdruck geht diese offenbar an alle per Ethernet verbundenen Computer – schon 1972 hatte Xerox Ethernet eingeführt. Auch Laserdruck, der seitengerechte Monitor, Maus und andere Details stammen aus dem Forschungszentrum im PARC. Ein weiteres Highlight des Videos ist, als der User am Ende eine Grafik mit Blumen angezeigt bekommt, inklusive der Erinnerung, dass heute sein Hochzeitstag ist, was er ansonsten vergessen hätte – 1979!

Steve Jobs erkannte Xerox-Potenzial sofort

Im Gegensatz zum Management von Xerox erkannten Steve Jobs und auch Bill Gates sofort, welches Potenzial darin steckte. Steve Jobs zufolge war ihm sofort klar, dass so alle Computer der nahen Zukunft funktionieren würden. In einem Interview von 1995 äußerte sich Steve Jobs dazu.

Drei Dinge hätte man ihm in Palo Alto präsentiert – die objektorientierte Programmierung, die er zunächst ignorierte, ebenso wie das Networking über Ethernet, über das alle Xerox-Computer verbunden waren, etwa für E-Mails oder Drucker. Die grafische Oberfläche dagegen habe es ihm sofort angetan, und schließlich rückte er mit einem ganzen Team an, um sich das demonstrieren zu lassen, bis es schließlich angepasst und überarbeitet Eingang fand, zunächst in Apples Lisa, dann aber vor allem ab 1984 in den Macintosh.

Zur Frage, wer hier sozusagen zuerst „gestohlen“ hat oder besser gesagt, die geniale Xerox-Vorlage kreativ in eigene und vor allem markttaugliche Konzepte umsetzte, wurde viel geschrieben. Apple hat Microsoft sogar verklagt, bis hier eine Einigung erzielt wurde. Zwar kam Apples Macintosh 1984 – wenn man die wenig erfolgreiche Lisa mal ausblendet – als erster Personal-Computer mit grafischer Oberfläche auf den Markt. Doch Microsoft soll mit Bill Gates bereits im November 1983 ebenfalls eine Umsetzung namens Windows bei einer Computermesse präsentiert haben – inklusive Mausbedienung und einer Textverarbeitung, die Legende werden sollte und heute noch im Einsatz ist – Microsoft Word. Das erschien damals übrigens erstmals nur für den Mac.

Gates: „Geklaut“ haben beide

Bill Gates kommentierte das gegenüber Jobs später so: „… Es ist eher so, dass wir beide diesen reichen Nachbarn namens Xerox hatten und ich in sein Haus eingebrochen bin, um den Fernseher zu stehlen, und herausgefunden habe, dass du ihn bereits gestohlen hattest“.

1997 gab es zum Unwillen vieler eingefleischter Mac-Fans auf offener Bühne die Versöhnung zwischen den beiden so wie Apple und Microsoft – ziemlich sicher hat der Konzern aus Redmond damals den Computerpionier Apple aus Cupertino gerettet, nachzulesen zum Beispiel hier. Heute ist es selbstverständlich, grafische Oberfläche, Maus, Tastatur, Netzwerke mit E-Mails und anderes zu nutzen. Aber gut, sich einmal wieder an die Ursprünge von vor über 40 Jahren zu erinnern – mit dem Ausgangspunkt von Xerox in Palo Alto in Kalifornien!