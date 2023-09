Das beste iPhone-Feature, das kaum einer nutzt

iOS hat jede Menge Funktionen zu bieten, die leider so gut in den Systemeinstellungen versteckt sind, dass viele Nutzer nur per Zufall oder vielleicht auch gar nicht in den Genuss kommen, diese auszuprobieren. Allein iOS 16 enthält jede Menge unbekannte Funktionen, die wir für Sie hier aufgelistet haben. In diesem Artikel soll es aber um eine Funktion gehen, die es bereits seit iOS 15 gibt, über die ich jedoch erst kürzlich gestolpert bin: Geplante Übersicht.

Sie kennen wahrscheinlich das Problem: Über den Tag verteilt melden sich alle möglichen Apps bei Ihnen mit Mitteilungen. Manche davon sind wichtig, auf andere könnte man während der Arbeitszeit aber lieber verzichten. Mit dem Fokus-Modus bietet Apple eine Möglichkeit, wie Sie sich von weniger wichtigen Mitteilungen nicht ablenken lassen. Eine weitere Option ist das Feature namens „Geplante Übersicht“, mit dem Sie selbst entscheiden können, wie häufig, zu welchen Uhrzeiten und von welchen Apps Sie die Mitteilungen wie auf dem Silbertablett präsentiert bekommen.

Geplante Übersicht einrichten – so geht’s

Ein unterschätztes iOS-Feature: die geplante Übersicht. Simon Lohmann

Die Geplante Übersicht finden Sie wie folgt:

Öffnen Sie die Einstellungen Wählen Sie Mitteilungen Tippen Sie ganz oben auf Geplante Übersicht

Hier können Sie einen Zeitplan einrichten, sprich: Sie entscheiden, zu welchen Uhrzeiten Sie eine geplante Übersicht derjenigen App-Mitteilungen erhalten möchten, die Sie in den nächsten Schritten festlegen. Zuvor können Sie über + Übersicht hinzufügen Zeitpunkte festlegen. Damit entscheiden Sie, wie häufig pro Tag Sie die gesammelten Mitteilungen angezeigt bekommen.

Die Geplante Übersicht gibt Ihnen einen sehr guten Überblick, wie viele Mitteilungen Sie durchschnittlich pro Woche und pro App erhalten. Aktivieren Sie eine App, damit die App in Ihre geplante Übersicht aufgenommen wird.