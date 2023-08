Tesla-Autos lassen sich jetzt per Siri steuern – doch es gibt einen Haken

Tesla fügt mit dem jüngsten Update seiner iOS-App (Version 4.24) Unterstützung für Apples Shortcuts hinzu. Damit können die Fahrerinnen und Fahrer ihren Tesla-Autos nun direkt per Shortcut und Stimme verschiedene Befehle erteilen, indem sie einfach Apples Siri anweisen, berichtet Apple Insider. Tesla selbst macht kein großes Aufsehen um diese wichtige Neuerung für Apple-User der Tesla-Fahrzeuge, sondern erwähnt sie nur in einer kurzen Zeile im App Store: “Access your vehicle controls and climate from the Apple Shortcuts app” (“Greifen Sie über die Apple Shortcuts-App auf die Bedienelemente und die Klimaanlage Ihres Fahrzeugs zu”). Dazu benötigte man bisher die Unterstützung von Tesla-unabhängigen Dritt-Apps.

Freilich kann man auch jetzt nicht direkt auf Siri zugreifen, um ein Tesla-Auto zu steuern, sondern dies geschieht indirekt über die Apple-Shortcuts, wie zum Beispiel ”Lock/Unlock Tesla”, also das Auto ver- oder entriegeln. Im “Dog-Modus” zeigt das Display im Auto die aktuelle Temperatur an und dass der Besitzer oder die Besitzerin des Hundes bald wieder zurück ist. Man kann so auch bequem den “Sentry Mode” (Überwachungs- oder Alarmmodus) sowie die anderen bekannten Befehle etwa für die Klimaanlage, die Sitzheizung und so weiter aktivieren. Diese Website zählt die Optionen auf.

Auch Automatisierungen möglich

Die Seite teilt noch weitere Details mit: ”Sagen Sie einfach “Hey, Siri” und einen der vordefinierten Tesla-Sätze, wie z. B. ‘Tesla verriegeln’, um Ihr Fahrzeug mit Ihrer Stimme zu steuern.” Es lassen sich eigene Kurzbefehle erstellen, um verschiedene Aktionen auszuführen, so etwa das Fahrzeug auf eine gewünschte Temperatur einzustellen. Dazu öffnet man die App ”Apple Shortcuts” (hierfür sagt man beispielsweise auf seinem iPhone “Hey Siri – öffne Kurzbefehle” oder “Shortcuts”. Verknüpfungen für Automatisierungen (etwa das automatische Einschalten der Klimaanlage des Tesla zu einer bestimmten Uhrzeit am Tag) werden ebenfalls über die Shortcuts-App eingerichtet, indem man zur Registerkarte “Automatisierung” navigiert und auf das Pluszeichen in der oberen Ecke des Bildschirms klickt.

Nur auf Englisch – und mit einem Tesla!

Der größte Nachteil dabei hier zu Lande: Die Autosteuerung lässt sich für die Teslas bisher leider nur in englischer Sprache ausüben. Und natürlich braucht man ein solches Tesla-Modell aus der Fabrikhalle von Elon Musk. Dann kann man damit jetzt auch Siri-mäßig durchstarten…