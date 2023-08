Whatsapp bringt dieses neue Feature aufs iPhone – und es nervt jetzt schon

Der Facebook-Konzern „Meta“ verteilt nach und nach ein neues Update für Whatsapp für iOS, mit dem eine neue Funktion freigeschaltet wird. Künftig können Sie sogenannte Videonachrichten versenden, die ähnlich funktionieren wie die bereits bekannten Sprachnachrichten – nur eben mit Video. Bis zu 60 Sekunden lang dürfen die Clips sein und der größte Vorteil ist wohl, dass man dafür nicht erst die Kamera aufmachen muss.

WABetaInfo hatte im März erstmals darüber berichtet, dass Whatsapp an dieser Funktion arbeitet, für Android ist sie bereits Ende Juli erschienen.

Foundry

Innerhalb von Chats werden Videonachrichten als große Kreise dargestellt. Sie laufen standardmäßig stumm und in Schleife; tippt man darauf, wird der Kreis auf die ganze Bildschirmbreite gezogen, der Ton wird aktiviert und am Rand wird die verbleibende Zeit angezeigt. Bei der Aufnahme wird man dementsprechend auch in einem Kreis angezeigt, zuvor kommt ein kurzer Countdown, um sich noch mal kurz zu sammeln und das Gesicht ordentlich im Rahmen zu positionieren.

So nehmen Sie Videonachrichten auf

Tippen Sie in einem Chat aufs Mikrofon in der unteren rechten Ecke. Verfügen Sie über die korrekte Version von Whatsapp (23.16.78 oder höher), verwandelt sich das Mikrofon in eine Videokamera. Halten Sie das Symbol wie bei einer Sprachnachricht gedrückt, um ein Video aufzunehmen.

Sie können bei gedrücktem Symbol auch nach oben wischen, um die Aufnahme zu sperren und Video freihändig aufnehmen zu können. Es erscheint ein kurzer Countdown, nach dem die Aufnahme beginnt. Nehmen Sie den Finger von der Kamera-Schaltfläche oder lösen Sie die Sperre, um die Aufnahme zu beenden und die Videonachricht zu verschicken.

