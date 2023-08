Apple Watch Series 9: Alle Infos zu Design, Features, Preis & Release

Die Apple Watch war ein riesiger Erfolg für das Unternehmen und hat den Wearables-Sektor auf Anhieb aufgemischt. Das Jahr 2023 ist in vollem Gange und wir sind gespannt, was Apple mit der nächsten Generation seiner Smartwatch anstellen wird. Hier sind alle Neuigkeiten und Gerüchte, die wir über die Apple Watch Series 9 erfahren haben, sowie unsere Erwartungen an das neue Gerät.

Apple Watch Series 9: Erscheinungsdatum

Der Veröffentlichungszeitplan von Apple für seine Watches läuft, mit Verlaub, wie ein Uhrwerk. Seit Jahren werden die neuesten Versionen in der zweiten oder dritten Septemberwoche vorgestellt, in der Regel zusammen mit den neuen iPhones, und etwa eineinhalb Wochen später in den Handel gebracht:

Apple Watch Series 8: 7. September 2022

7. September 2022 Apple Watch Series 7 : 14. September 2021

: 14. September 2021 Apple Watch Series 6 : 15. September 2020

: 15. September 2020 Apple Watch Series 5 : 10. September 2019

: 10. September 2019 Apple Watch Series 4 : 12. September 2018

: 12. September 2018 Apple Watch Series 3: 12. September 2017

Es scheint sehr unwahrscheinlich, dass Apple die Kadenz in diesem Jahr ändern wird. Daher erwarten wir, dass die Apple Watch Series 9 auf einem Apple Event im September 2023 vorgestellt wird. Die neuesten Gerüchte deuten darauf hin, dass die Veranstaltung entweder am Dienstag, dem 12. September, oder am Mittwoch, dem 13. September, stattfinden wird und die neue Uhr am 22. September in den Verkauf geht.

Wird es eine neue Apple Watch Ultra geben?

Die zwei lautesten Stimmen unter Apple-Beobachtern: Mark Gurman von Bloomberg und der Analyst Ming-Chi Kuo sagen beide, dass Apple die Veröffentlichung einer zweiten Generation der Apple Watch Ultra im Herbst plant.

In einem Bericht von Kuo von Mitte Juli 2023 heißt es, dass eine neue Apple Watch Ultra irgendwann in der zweiten Jahreshälfte erscheinen wird. Gurman wiederum berichtete im Juni, dass die zweite Generation der Apple Watch Ultra später im Jahr 2023 zusammen mit der neuen Watch Series 9 erscheinen wird. Gurman schrieb: „Es wird zwei Apple Watch Series 9 Modelle und eine aktualisierte Version der Ultra geben (die Uhren haben die Codenamen N207, N208 und N210).“

Wird es eine neue Apple Watch SE geben?

Die Apple Watch SE wird wahrscheinlich nicht vor 2024 aktualisiert. Normalerweise wird die SE im Zweijahresrhythmus aktualisiert. Das erste kam 2020 auf den Markt, das zweite 2022, und das dritte wird für 2024 erwartet.

Was ist mit der Apple Watch X?

Im August 2023 berichtete Gurman, dass Apple für das 10. Jubiläum der Apple Watch im Jahr 2024 ein großes Redesign plant. Es wird erwartet, dass sie mehrere Upgrades mit sich bringt, darunter ein Mini-LED-Display, einen neuen magnetischen Verschlussmechanismus für das Armband und ein dünneres Design. Gurman sagt, dass es ein „deutliches Upgrade“ und „die bisher größte Überholung“ sein wird, ähnlich wie beim iPhone X im Jahr 2017.

Apple Watch Series 9: Preis

Beim Preis war Apple nicht ganz so konsequent wie beim Datum. Zwischen den verschiedenen Generationen herrschte ein reges Auf und Ab. Ausreißer war das Corona-Jahr 2020, als die Bundesregierung eine temporäre Mehrwertsteuersenkung beschloss und die Apple Watch Series 6 zum etwas krummen Preis von 418,15 Euro auf den Markt kam. Außerdem musste man in Europa von der Series 7 auf die Series 8 einen deutlichen Preisanstieg von 70 Euro beim Basismodell hinnehmen:

Apple Watch Series 8: 499 €

499 € Apple Watch Series 7 : 429 €

: 429 € Apple Watch Series 6 : 418,15 Euro (wegen MwSt.-Senkung während Corona)

: 418,15 Euro (wegen MwSt.-Senkung während Corona) Apple Watch Series 5 : 449 €

: 449 € Apple Watch Series 4: 429 €

Angesichts der bereits erfolgten Preiserhöhung in Europa erwarten wir, dass die Series 9 einen ähnlichen Preis haben wird wie die Apple Watch Series 8, die sie ersetzt. Sie dürfte also ebenfalls um die 499 Euro liegen.

Die Apple Watch Ultra kostet 999 Euro und wir gehen nicht davon aus, dass sich das bei der zweiten Generation ändert.

Apple Watch Series 9: watchOS 10

Eine Sache, die wir mit Sicherheit über die Apple Watch Series 9 wissen, ist, dass sie mit watchOS 10 ausgeliefert wird. Das bedeutet, dass Sie ein paar neue Zifferblätter erwarten können – möglicherweise auch welche, die exklusiv für das neue Modell erhältlich sind – und ein oder zwei neue Funktionen.

Nach der WWDC am 5. Juni bekamen wir eine Vorschau auf eine Reihe neuer Funktionen und Apps in der Apple-Watch-Software, von einer neuen Art der Navigation bis hin zu neu gestalteten Apps in watchOS 10. Es wird neue Uhren zur Auswahl geben und neue Watchfaces sowie neue Apps und Updates für bestehende Apps, darunter die Kompass- und Karten-App und neue Gesundheitsfunktionen. Lesen Sie mehr über watchOS 10 in unserem separaten Artikel.

Wir gehen davon aus, dass watchOS 10 um den 8. September herum zum Download verfügbar sein wird. Es wird auf der Apple Watch Series 4 und neueren Modellen installiert werden können.

Apple Watch Series 9: Neue Funktionen

Wir gehen nicht davon aus, dass die Apple Watch Series 9 ein großes Upgrade gegenüber den Vorjahresmodellen darstellt. Laut einem Tweet von Mark Gurman im April 2023 werden die Upgrades der Apple Watch Series 9 „alles andere als groß“ sein, wobei das neue Modell „eher bescheiden ausfallen wird.“ Aber auch ohne große Änderungen gibt es noch einige mögliche neue Funktionen, die die Apple Watch Series 9 zu einem würdigen Upgrade machen würden.

Design

Für das Design der Apple Watch Series 9 sind keine Änderungen zu erwarten, allerdings könnten sich einige Änderungen am Design der Apple Watch Ultra ergeben.

Eine bevorstehende Änderung an der Apple Watch Ultra könnte die Bildschirmgröße betreffen. Einem Bericht von Digitimes vom Februar zufolge könnte sich die Bildschirmgröße der Ultra von 1,9 Zoll auf 2,1 Zoll erhöhen, da die Ränder schmaler werden. Darüber hinaus wurde in einem Bericht von Gurman im Juli die Möglichkeit einer neuen „Dark Titanium“-Farbe für die Apple Watch Ultra angesprochen, die ursprünglich für das Modell der ersten Generation geplant war.

Im Juli 2023 hieß es in Beitrag auf der chinesischen Social-Media-Plattform „Weibo“, dass die Apple Watch Ultra weniger wiegen wird als das aktuelle Modell, was auf ein dünneres oder kleineres Gehäuse hindeuten könnte. Es ist unklar, ob die Uhren der Series 9 auch ein geringeres Gewicht haben werden.

3D-Druck

Eine weitere Änderung, die auf die Uhrenfamilie 2023 zukommen könnte, ist die Verwendung von 3D-gedruckten Teilen für die Herstellung. Dieses Gerücht stammt vom Analysten Ming-Chi Kuo, der behauptet, dass Apple plant, die 3D-Drucktechnologie für „einige der mechanischen Teile aus Titan“ der nächsten Generation der Apple Watch Ultra einzusetzen. Es ist nicht klar, ob dies nur für die Ultra gilt oder auch für einige Komponenten der Series 9 verwendet werden soll.

Die Umstellung auf 3D-Druck sollte Apple ermöglichen, die Produktionszeiten und -kosten zu senken – und wenn es gut läuft, könnte das Unternehmen die Technik in Zukunft für weitere Produkte einsetzen, so Kuo.



2H23 New Apple Watch Ultra mechanical parts to adopt 3D printing technology; key suppliers including IPG Photonics, Farsoon and BLT / 2H23新款Apple Watch Ultra機構件生產將採用3D列印技術,IPG Photonics、華曙高科與鉑力特為關鍵供應商https://t.co/PngNIIihC9 — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) July 14, 2023

S9-Chip

Wenn wir einen Blick auf die technischen Daten jeder neuen Apple Watch werfen, finden wir immer einen neuen Chip. Die Series 8 hat einen S8-Chip, die Series 7 hat einen S7 und die Series 6 einen S6. Das Einzige, was seltsam ist, ist, dass es sich um denselben Chip mit unterschiedlichen Namen handelt. Gurman berichtete im Juli, dass der S9-Chip „erhebliche Geschwindigkeitsverbesserungen“ bringen wird.

Während der S6 eine 20-prozentige Leistungssteigerung gegenüber der Series 5 brachte, sind der S7 und der S8 laut Teardowns und Apples auffälliger Nicht-Erwähnung jeglicher Art von Leistungsverbesserung umbenannte Versionen des gleichen Prozessors. Aber der S9 soll Gerüchten zufolge auf einem neuen A15-Design basieren, das einen Leistungsschub und eine längere Akkulaufzeit mit sich bringt und möglicherweise eine in den Chip integrierte Neural Engine.

Neue Gesundheitssensoren

Apple arbeitet seit Jahren an einer nicht invasiven Methode zur Überwachung des Blutzuckerspiegels, ohne dass zusätzliche Geräte benötigt werden. In einem Bericht vom Februar wurde behauptet, dass ein geheimes Team innerhalb von Apple mehrere „wichtige Meilensteine“ in dem Projekt erreicht hat und die Funktion nun als „proof of concept“ gilt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass dieses Jahr irgendeine Uhr die Funktion erhält. Wahrscheinlich ist sie noch mehrere Jahre entfernt.

Weitere mögliche Sensoren könnten ein EDA-Sensor (Elektrodermaler Aktivitätssensor) zur Messung des Stresslevels und ein Bioimpedanzsensor zur Messung der Körperzusammensetzung sein.

Micro-LED-Display

In den vergangenen Jahren gab es viele Gerüchte über die mögliche Verwendung von Micro-LED-Displays durch Apple in verschiedenen Geräten, aber die stärksten Gerüchte zielen auf die Apple Watch als erstes Gerät, das den Wechsel vollzieht. Schließlich war die Apple Watch das erste Gerät mit einem OLED-Bildschirm – Jahre vor dem iPhone. Es ist also wahrscheinlich, dass Apple seinen Micro-LED-Bildschirm auch auf der Apple Watch einführen wird. Die Umstellung auf Micro-LED bringt zahlreiche Vorteile mit sich: Die Panels sind dünner, heller, hochauflösender, energieeffizienter und haben schnellere Reaktionszeiten.

Auf Micro-LED-Uhren werden wir jedoch noch etwas warten müssen, denn die Apple Watch Ultra wird die Technologie als erste einsetzen.

Eine Zeit lang ging man davon aus, dass die nächste Generation der Apple Watch Ultra bei der Markteinführung mit einem Micro-LED-Bildschirm ausgestattet sein würde, aber diese Änderung wurde für 2024 vorausgesagt. Eine neue Apple Watch Ultra wird hingegen für 2023 erwartet. Es scheint, dass Apple Probleme bei der Herstellung der neuen Bildschirmtechnologie hatte, sodass die Apple Watch Ultra mit einem Micro-LED-Display nun wahrscheinlich nicht vor 2026 auf den Markt kommen wird, so das Marktforschungsunternehmen Trendforce. Daher werden wir wahrscheinlich auf die Apple Watch Ultra der 3. oder 4. Generation warten müssen, bevor Micro-LED-Funktionen verfügbar sind.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Action Button

Könnte der Action Button auf der Apple Watch Series 9 Einzug halten?

Vergangenes Jahr stellte Apple die brandneue Apple Watch Ultra mit einer schwindelerregenden Anzahl von Funktionen und Komponenten vor. Das neueste Mitglied der Apple-Watch-Familie zeichnete sich durch ein robusteres Design, flache Kanten und ein etwas größeres Display aus (49 mm im Vergleich zu 45 mm bei der Apple Watch Series 8), zusammen mit einer überraschenden neuen Funktion: dem Action Button.

Die Aktionstaste befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite der Digital Crown und würde problemlos auf die Apple Watch Series 9 passen. Auf der Ultra können Sie sie so einstellen, dass sie bestimmte Aufgaben wie Stoppuhr, Training oder Taschenlampe auslöst – eine Funktionalität, die eine hervorragende Ergänzung zum bestehenden Design der Apple Watch wäre.

Zweifrequenz-GPS

Wie das iPhone 14 Pro hat auch die Apple Watch Ultra ihr GPS zusätzlich zum Standard L1 um das L5-Band ergänzt, um eine schnellere und präzisere Standortbestimmung zu ermöglichen. Auch wenn Sie nicht in unwegsamem Gelände wandern, ist das zusätzliche Band in belebten Stadtgebieten, in denen die Standard-Uhr Probleme hat, sehr praktisch. Apple hat die Angewohnheit, neue Funktionen bei den High-End-Modellen einzuführen und sie dann auf die niedrigeren Modelle zu übertragen und wir glauben, dass dies auch hier geschehen könnte.

Die Apple Watch könnte bald ein noch besseres Display haben. Wird es mit der Series 9 eingeführt? Foundry

5G

Bislang sind die Apple Watches eines der wenigen verbleibenden Apple-Geräte, die nicht auf 5G aktualisiert wurden – selbst die High-End Apple Watch Ultra hat nur 4G LTE. Da sich die Apple Watch der vollständigen Unabhängigkeit nähert, scheint es eine gute Idee zu sein, die schnellste verfügbare Verbindung zu haben. Wir sind uns sicher, dass es zweifellos einige Probleme zu überwinden gibt, aber darin ist Apple in der Regel gut.

Wir werden diesen Artikel laufend aktualisieren, sobald mehr Informationen verfügbar sind, also schauen Sie regelmäßig wieder vorbei.

