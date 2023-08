Airtag entlarvt die Lügen der Fluggesellschaften – nie wieder ohne Tracker reisen

Appleinsider erzählt die lustige Geschichte eines kanadischen Mannes, der sein Gepäck zurückerhalten wollte, nachdem United Airlines es verloren hatte – und dabei darauf bestand, über seinen Verbleib zu lügen.

Der United-Airlines-Flug des Kanadiers Winston Sih von Chicago nach Toronto wurde gestrichen und er wurde über Washington, DC umgeleitet. Das war auch der Plan für sein Gepäck, doch das hat ganz und gar nicht funktioniert.

Gepäck-Chaos vorprogrammiert

Sih wurde mitgeteilt, dass United dafür sorgen würde, dass sein Gepäck auf den richtigen Flug gebracht würde. Als er in Toronto landete, war sein Gepäck nicht da. Als Sih bei der Fluggesellschaft nachfragte, warum sein Gepäck am Toronto Pearson International Airport nirgends zu finden war, versprach United Airlines, es ihm nach Hause zu liefern. Doch dank seines Airtags konnte Sih sehen, dass sein Gepäck noch in Washington war.

Als er darauf hinwies, leugnete United Airlines dies und antwortete, es befinde sich tatsächlich in Toronto. Nach mehreren Wortwechseln setzte United das Gepäckstück auf einen Flug nach Toronto. Und nun begann der Zirkus erst richtig.

Unbeaufsichtigt im Flughafen

Sein Gepäck kam in Toronto an – und drehte sich dann auf dem Gepäckband, bis es „von angeblichen Mitarbeitern“ in Empfang genommen wurde. Doch das Gepäckstück blieb 24 Stunden lang unbeaufsichtigt. Ein Anruf bei United half nicht weiter. Sie behaupteten, das Gepäck sei noch in Washington. Doch Sih blieb hartnäckig und sagte, sein iPhone zeige eindeutig, dass sich seine Tasche mit einem Airtag darin in Toronto befinde.

Vertreter von United Airlines und nun auch von Air Canada versprachen, sich um das Gepäck zu kümmern und dafür zu sorgen, dass es zu Sih nach Hause geschickt wird. Aber es geschah immer noch nichts.

Nie wieder ohne Airtag reisen

Sein Airtag zeigte an, dass sich das Gepäck am Flughafen von Toronto befand. Nach einem weiteren Tag beschloss er, es selbst abzuholen. Am Flughafen wurde er zwischen United und Air Canada hin und her verwiesen. Schließlich ließ er sich von einem Mitarbeiter von Air Canada in den sicheren Gepäckbereich begleiten, wo er sein iPhone benutzte, um seinen Airtag aufzuspüren.

Sih sagte: „Es war wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, nur viel einfacher mit der Technologie. Ich würde sagen, Airtags sind unverzichtbar, wenn man verreist.“

Es ist nicht das erste Mal, dass Fluggesellschaften beim Lügen über den Aufenthaltsort von Gepäckstücken erwischt werden. Einmal wurde das Gepäck eines Reisenden für einen wohltätigen Zweck verkauft, ein andermal um die ganze Welt geschickt.

Dieser Artikel ist ursprünglich in unserer Schwesterpublikation Macworld.se erschienen und wurde aus dem Schwedischen übersetzt.