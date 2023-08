iPhone 15: Wann kaufen, um am meisten zu sparen?

Schon letztes Jahr hat Apple mit dem iPhone 14 Pro einen Preisrekord gebrochen, das in wenigen Wochen erscheinende iPhone 15 Pro könnte sogar noch teurer werden. Auch beim iPhone 15 wird Apple wohl keine größeren Preisnachlässe einplanen. Für das iPhone 15 Pro sollte man als Sofortbesteller besser 1300 oder 1400 Euro einplanen, für das iPhone 15 knapp tausend Euro.

Lesetipp: Warum sich das Warten auf das iPhone 15 lohnt

Das ist Ihnen zu teuer? Statt auf einen Kauf zu verzichten, können Sie einige Wochen oder Monate warten: Bei allen bisherigen iPhone-Versionen erhielten Sie schon nach wenigen Monaten Rabatte auf den Kaufpreis – die kontinuierlich steigen. So bekommen Sie das vor 11 Monaten erschienene iPhone 14 mittlerweile für 816 statt 999 Euro – ein satter Rabatt von fast 20 Prozent.

Apple iPhone 14 128 GB polarstern

Unterschiede bei iPhone 15 und iPhone 15 Pro

Schlechte Nachrichten haben wir für Fans des iPhone Pro: Das Pro-Modell ist sehr preisstabil, Apple achtet streng darauf, dass der Verkaufspreis konstant bleibt. Völlig anders wird dies aber bei den Mittelklasse-Modellen wie dem iPhone 15 und dem neuen iPhone 15 Plus aussehen. Hier hat der Handel voraussichtlich mehr Spielraum bei der Preisgebung und kann schnell mit Rabatten punkten. Nicht zu vergessen: Apple wird das iPhone 14 weiter im Angebot behalten und etwas günstiger anbieten.

So sinkt der Preis eines iPhones

Grundsätzlich senkt Apple im Apple Store den Preis zwölf Monate lang nicht um einen Euro – bis zum Erscheinen des Nachfolgemodells. Dagegen ist der Preis im Einzelhandel ständig in Bewegung. Jeden Monat sinkt der Preis nach der Markteinführung ein Stückchen, bis zur Markteinführung des nächsten Modells. Danach sackt der Preis des „Auslaufmodells“ noch ein großes Stück weiter ab.

Wann Sie aber zuschlagen, bleibt jedem selbst überlassen. Je länger sie warten, desto höher die Ersparnis. Zu beobachten gibt es aber zwei „Preis-Sprünge“. Nach unserer Erfahrung fällt der Kaufpreis eines iPhones nämlich quartalsweise. Im ersten Verkaufsquartal ist das Gerät neu und teuer. Erste Rabatte gibt es dann nach dem zweiten Quartal, wenn das Gerät nach einem halben Jahr längst keine Neuheit mehr. Danach ändert sich der Preis nur noch unwesentlich.

Unsere Faustregel: Drei Monate warten oder sechs Monate warten.

Nur wenige Prozent in den ersten beiden Monaten

Hohe Rabatte sind in den ersten beiden Monaten nach dem Verkaufsbeginn nicht drin. Es gibt zwar in den ersten Monaten immer wieder Fachhändler, die Rabatte anbieten. Hier geht es aber eher darum, in Preisvergleichen wie Idealo oder Geizhals an die Spitze zu kommen. Erst nach zwei Monaten kommen dann „echte“ Rabatte in Höhe von 5 bis 7 Prozent. Das wären immerhin knapp 50 Euro Ersparnis. Der Preis für das iPhone Pro bleibt aber weiter über 1200 Euro.

Etwa drei Monate nach der Produktvorstellung ist das neue iPhone 15 keine Neuheit mehr. Ab diesem Zeitpunkt rechnen wir mit bis zu zehn Prozent Preisnachlass und einem Preisrabatt von 100 Euro. Gut möglich, dass es im Januar – nach dem Weihnachtsgeschäft – dann noch günstigere Angebote gibt.

Wie sich der Preis dann entwickelt, lässt sich aus der Preisentwicklung bei den früheren iPhone-Modellen ableiten – mit kleinen Abweichungen natürlich. Zwischen dem dritten und sechsten Monat sinken die Preise deutlich, in den folgenden Monaten sinkt der Preis kaum noch. Länger als sechs Monate zu warten, bringt deshalb meist nur wenig!

Lesetipp: Die besten iPhone-Angebote im August – iPhone 14 für 815 Euro

So hat sich der Preis des iPhone 14 entwickelt

Die Preisentwicklung lässt sich gut anhand der Daten von Preissuchmaschinen wie Geizhals und Idealo nachverfolgen. Letztes Jahr hatte etwa die Preissuchmaschine Idealo den Preisverlauf von Apples iPhone angesehen und auf Basis der Angebotspreise von iPhone 12 und iPhone 13 im deutschen Online-Handel den Preisverlauf des iPhones 14 geschätzt.

Nach ihren Berechnungen sollte der Preis des iPhone 14 nach vier Monaten um 12 Prozent sinken, auf etwa 880 Euro. Schon einen Monat später dann auf 850 Euro. Vergleicht man nun diese Daten mit einer Grafik des Preisverlaufs von Geizhals, ist dies auch eingetreten. Bei einzelnen Händlern gab es allerdings laut Geizhals schon Anfang Januar Preis um 850 Euro. Auch beim iPhone 15 wird der Preis wohl relativ zügig sinken.

Die Preisentwicklung beim iPhone 15 wird ähnlich wie beim iPhone 14 ablaufen. IDG

So hat sich der Preis des iPhone 14 Pro entwickelt

Die iPhone-Pro-Modelle sind nicht nur teurer, sie sind auch deutlich preisstabiler als das Standard-iPhone (ohne Pro). Das wird voraussichtlich auch für das iPhone 14 Pro gelten. Höhere Rabatte gibt es meist erst nach zwei Quartalen.

Apple iPhone 14 Pro 128 GB dunkellila

Das bestätigen die Zahlen von Idealo: Nach sechs Monaten erwartete Idealo einen Pro-Rabatt von immerhin 13 Prozent. Wenn Sie sechs Monate abwarten, könnten Sie also beim Kauf eines iPhone Pro knapp 150 Euro sparen – und das iPhone für etwa 1150 Euro erhalten. Das stimmt mit den Zahlen von Geizhals überein, erste Schnäppchenpreise gab es für das iPhone 14 Pro erst ab Februar.

Ein Sonderfall: Für die teureren iPhone-Pro-Modelle mit über 512 GB Speicher gibt es im Handel oft schon früher Rabatte.

Wie beim iPhone 14 Pro wird der Preis des iPhone 15 Pro sehr lange stabil bleiben. Geizhals

Das letzte Jahr war jedoch ein Sonderfall: Kurz vor Weihnachten war das iPhone 14 Pro nämlich kaum noch zu bekommen – selbst im Apple Store nicht. Einige Händler boten dann das iPhone Pro sogar nur noch mit einem kleinen Aufpreis an! Es ist aber unwahrscheinlich, dass Apple dieser Fauxpas noch einmal passiert.

Android-Fans können über Rabatte von 10 oder 20 Prozent allerdings nur lachen. Der Preisverfall bei Android-Modellen ist sogar noch stärker ausgeprägt. Trost für iPhone-Fans: Ein gebrauchtes Android-Smartphone ist deutlich schwerer an den Mann zu bringen als ein gebrauchtes iPhone.

Fazit

Sie wollen schon aus Prinzip nicht den vollen Preis zahlen? Dann werden Sie einige Monate warten müssen. Spätestens im Januar können Sie beim iPhone 15 mit den ersten richtigen Preisnachlässen rechnen. Vor allem beim iPhone Pro kann man aber vom Warten fast schon abraten – echte Rabatte gibt es wohl erst Anfang nächsten Jahres. Und wenn Sie so lange auf ein neues iPhone Pro warten können – können Sie auch gleich auf das iPhone 16 warten.